Muazzez Ersoy

-
Seni nasıl sevdim bunu bil ki
Kalbimdesin amma bilemezsin ki
Bilemezsin ki bilemezsin ki
Seni nasıl sevdim bunu bil ki
Kalbimdesin amma bilemezsin ki
Bilemezsin ki bilemezsin ki
Bir sevdaya düştüm bütün ömrümce
Bir sevdaya düştüm bütün ömrümce
Ağlamak nasibim gülemezsin ki
Gülemezsin ki
Ağlamak nasibim gülemezsin ki
Gülemezsin ki
***
Aşkımı gizledim bunu sana
Söylemek istesem dinlemezsin ki
Dinlemezsin ki dinlemezsin ki
Aşkımı gizledim bunu sana
Söylemek istesem dinlemezsin ki
Dinlemezsin ki dinlemezsin ki
Mahşerde buluşmak nasipse bana
Mahşerde buluşmak nasipse bana
Ölmek istesende ölemezsin ki
Ölemezsin ki
Ölmek istesende ölemezsin ki
Ölemezsin ki
Ölemezsin ki
Ölemezsin ki
Ölemezsin ki
-
Fala inanmazdım ben
Onu görüp sevmeden
Saçları açık kumral
Deyiverince birden
***
Devam et falcı dedim
Devam et bacı dedim
Bu son falımdır belki
Ne olur acı dedim
***
Gözleri elâ dedi
Seviyor hâlâ dedi
O elâ gözler bir gün
Başına belâ dedi
O elâ gözler bir gün
Başına belâ dedi
***
Devam et falcı dedim
Devam et bacı dedim
Bu son falımdır belki
Ne olur acı dedim
***
Kalbinde bir kırık var
Dudakta hıçkırık var
Görüyorum sonunda
Sonunda ayrılık var
Görüyorum sonunda
Sonunda ayrılık var
***
Devam et falcı dedim
Devam et bacı dedim
Bu son falımdır belki
Ne olur acı dedim
***
Devam et falcı dedim
Devam et bacı dedim
Bu son falımdır belki
Ne olur acı dedim
-
Gölgesinde mevsimler boyu oturduğumuz
Hep elele vererek hayaller kurduğumuz
Gölgesinde mevsimler boyu oturduğumuz
Hep elele vererek hayaller kurduğumuz
Kimi üzgün kimi gün neşeyle dolduğumuz
O ağacın altını şimdi anıyormusun
O ağacın altını şimdi anıyormusun
O güzel günler için bilmem bilmem bilmem yanıyormusun
Bilmem yanıyormusun
***
Attığımız tarihte çizdiğimiz o kalpte
Silinmemiş duruyor hepsi yerli yerinde
Attığımız tarihte çizdiğimiz o kalpte
Silinmemiş duruyor hepsi yerli yerinde
Sen şarkılar söylerdin yatarken dizlerimde
O ağacın altını şimdi anıyormusun
O ağacın altını şimdi anıyormusun
***
O güzel günler için bilmem bilmem bilmem
Bilmem yanıyormusun
Bilmem yanıyormusun
-
Saçlarımda aklar
Gözlerimde yaşlar
Yollarını gözlerim
Geçmiyor akşamlar
***
Saçlarımda aklar
Gözlerimde yaşlar
Yollarını gözlerim
Geçmiyor akşamlar
***
Sigaramda duman duman
Kadehimde yudum yudum
***
Sigaramda duman duman
Kadehimde yudum yudum
Seni hatırlıyorum
Seni hatırlıyorum
***
Ellerimde ellerin
Gözlerimde gözlerin
Yıllar ne çabuk geçti
Sevgilim sen nerdesin
***
Ellerimde ellerin
Gözlerimde gözlerin
Yıllar ne çabuk geçti
Sevgilim sen nerdesin
***
Sigaramda duman duman
Kadehimde yudum yudum
***
Sigaramda duman duman
Kadehimde yudum yudum
Seni hatırlıyorum
Seni hatırlıyorum
-
Tanrıya yalvarıp
Ne istiyorduk
Kavlimiz ne idi
Ne diliyorduk
Ölüm var ayrılık ah
Yok hiç diyorduk
Karlı bir kış günü son oldu bize
***
Doymadık doymadık hiç
Doymadık doymadık biz
Birbirimize ah
Doymadık doymadık hiç
Doymadık doymadık biz
Birbirimize
***
Günlerce başbaşa az mı üzüldük
Gün oldu ağladık gün oldu güldük
Baharı bekleyen ahh gülle bülbüldük
Karlı bir kış günü son oldu bize
***
Doymadık doymadık hiç
Doymadık doymadık biz
Birbirimize ah
Doymadık doymadık hiç
Doymadık doymadık biz
Birbirimize
-
Hani o bırakıp giderken seni
Bu öksüz tavrını takmayacaktın
Hani o bırakıp giderken seni
Bu öksüz tavrını takmayacaktın
***
Alnına koyarken veda buseni
Yüzüne bu türlü bakmayacaktın
Alnına koyarken veda buseni
Yüzüne bu türlü bakmayacaktın
***
Gelse de en acı sözler dilime
Uçacak sanırım birkaç kelime
Bir alev hâlinde düştün elime
***
Hani, ey gözyaşım, akmayacaktın?
Hani, ey gözyaşım, akmayacaktın?
-
Aşkımla oynama, kumar değildir
"Seviyorum" demek hüner değildir
Aşkımla oynama, kumar değildir
"Seviyorum" demek hüner değildir
***
Benim de canım var, ben de insanım
Benim de kalbim var, ben de insanım
Benim de canım var, ben de insanım
Benim de kalbim var, ben de insanım
***
Belki güzel değil, çirkinim amma
Gel sen acı bari, düşürme gama
Belki güzel değil, çirkinim amma
Gel sen acı bari, düşürme gama
***
Benim de canım var, ben de insanım
Benim de kalbim var, ben de insanım
Benim de canım var, ben de insanım
Benim de kalbim var, ben de insanım
***
Benim de canım var, ben de insanım
Benim de kalbim var, ben de insanım
Benim de canım var, ben de insanım
Benim de kalbim var, ben de insanım
-
Of of
Of, of, of
Of of
***
Gezdiğim dikenli aşk yollarında
Elimden bir kırık saz geldi geçti
Gezdiğim dikenli aşk yollarında
Elimden bir kırık saz geldi geçti
***
Kara talihimden yine bu yıl da
Baharı görmeden yaz geldi geçti
Kara talihimden yine bu yıl da
Baharı görmeden yaz geldi geçti
***
Of of
Of, of, of
Of of
***
Adını andıkça titrerim hâlâ
Var mı benim gibi aşka müptela?
Adını andıkça titrerim hâlâ
Var mı benim gibi aşka müptela?
***
Muhabbet denilen püsküllü bela
Sanmayın başımdan az geldi geçti
Muhabbet denilen püsküllü bela
Sanmayın başımdan az geldi geçti
-
Sokağın ardındayım
Saatin 4'ündeyim
Sokağın ardındayım
Saatin 4'ündeyim
***
Eller tatlı uykuda
Ben senin derdindeyim
Eller tatlı uykuda
Ben senin derdindeyim
***
Senin yüzünden
Bitmiyor derdim
Senin yüzünden
Bitmiyor derdim
***
Bir sevgi uğruna ben
Ömrümü verdim
Bir sevgi uğruna ben
Ömrümü verdim
***
Sokağın ardı çarşı
Evimiz karşı karşı
Sokağın ardı çarşı
Evimiz karşı karşı
***
Sevgilim, barışalım
Dosta, düşmana karşı
Sevgilim, barışalım
Dosta, düşmana karşı
***
Senin yüzünden
Bitmiyor derdim
Senin yüzünden
Bitmiyor derdim
***
Bir sevgi uğruna ben
Ömrümü verdim
Bu sevgi uğruna ben
Ömrümü verdim
-
Dışarıda bir yaz yağmuru
Yaş sokaklar sensiz, bensiz
Dışarıda bir yaz yağmuru
Yaş sokaklar sensiz, bensiz
Akşam olmuş ılık rüzgâr
Loş ışıklar sensiz, bensiz
Akşam olmuş ılık rüzgâr
Loş ışıklar sensiz, bensiz
***
Bir masalmış geçen yıllar
Kaç yaprak var elimizde
Aşk bir rüyaymış, uyandık
Tadı kaldı dilimizde
Aşk bir rüyaymış, uyandık
Tadı kaldı dilimizde
***
Ses vermiyor çalgıları
Tavernalar sensiz, bensiz
Ses vermiyor çalgıları
Tavernalar sensiz, bensiz
Masamızda yabancılar
Hatıralar sensiz, bensiz
Masamızda yabancılar
***
Hatıralar sensiz, bensiz
Bir masalmış geçen yıllar
Kaç yaprak var elimizde
Aşk bir rüyaymış, uyandık
Tadı kaldı dilimizde
Aşk bir rüyaymış, uyandık
Tadı kaldı dilimizde
***
Bitsin artık bu hikâye
Kader çeksin kapımızı
Bitsin artık bu hikâye
Kader çeksin kapımızı
Kapanmışız kalbimize
Sen bensiz, ben sensiz
Kapanmışız kalbimize
***
Sen bensiz, ben sensiz
Bir masalmış geçen yıllar
Kaç yaprak var elimizde
Aşk bir rüyaymış, uyandık
Tadı kaldı dilimizde
Aşk bir rüyaymış, uyandık
Tadı kaldı dilimizde
***
Aşk bir rüyaymış, uyandım
Tadı kaldı dilimizde
Aşk bir rüyaymış, uyandım
Tadı kaldı dilimizde