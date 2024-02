Muazzez Ersoy

Leyla bir özge candır Karagözlü ceylandır Doyulmaz hüsnü andır Kanılmaz bir için su *** Leyla Leyla ah leyla *** Diller de söylenen o Yollar da gözlenen o Yürekten özlenen o Her gönülde o arzu *** Leyla Leyla ah leyla *** Aşıklar levend olsa (Aşıklar levend olsa) Sevdalar kemend olsa (Sevdalar kemend olsa) *** Birbirine bend olsa Eley geçmez o arzu Leyla Leyla ah leyla

İncecikten bir kar yağar Tozar Elif Elif diye İncecikten bir kar yağar Tozar Elif Elif diye Deli gönül hayran olmuş Gezer Elif Elif diye *** Yar sana hayran Can sana kurban Derdime derman bulamam Aştan el aman Aştan el aman *** Elif kaşlarını çatar Gamzesi sineme batar Elif kaşlarını çatar Gamzesi sineme batar Ak elleri kalem tutar Yazar Elif Elif diye *** Yar sana hayran Can sana kurban Derdime derman bulamam Aşktan el aman Aşktan el aman *** Karac'oğlan eymelerin Gönül sevmez deymelerin Karac'oğlan eymelerin Gönül sevmez deymelerin İliklemiş düğmelerin Çözer Elif Elif diye *** Yar sana hayran Can sana kurban Derdime derman bulamam Aşktan el aman Aşktan el aman