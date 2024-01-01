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7/24 Dinle Nostalji-1

Nostalji-1 Şarkı Sözleri

Muazzez Ersoy Nostalji-1 şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Muazzez Ersoy Nostalji-1 şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Nostalji-1 sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Muazzez Ersoy

Muazzez Ersoy

Nostalji-1

  • Bir Rüzgardır

  • Bir Bahar Akşamı Rastladım Size

  • Gecenin Matemini

  • Kalbimi Kıra Kıra

  • Pişman Olur Da Bir Gün

  • Sevemedim Karagözlüm

  • Söyleyin Yıldızlar

  • Yollar Uzak Gelemedim

  • Adını Anmayacağım

  • Potpori 1-Açılan Bir Gül Gibi 2-Yemenimd

  • Bağdat Yolu

  • Kader Böyle imiş

  • Kıskanırım Seni Ben

  • Bir Fincan Kahve Olsam

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