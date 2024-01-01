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7/24 Dinle Nostalji-6

Nostalji-6 Şarkı Sözleri

Muazzez Ersoy Nostalji-6 şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Muazzez Ersoy Nostalji-6 şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Nostalji-6 sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Muazzez Ersoy

Muazzez Ersoy

Nostalji-6

  • Bir Tatlı Tebessüm

  • Unut Beni

  • Ah Yine Neşe-i Muhabbet

  • Gönlüm Yaralı

  • Yeşil Gözlerini Ufkuma Gerki

  • Yollarına Gül Döktüm

  • Belki Bir Sabah Geleceksin

  • Temenimde Hare Var

  • Ölürsem Yazıktır

  • Yanıyor mu Yeşil Köşkün Lambası

  • Seni Kırda Görmüşler

  • Batan Gün Kana Benziyor

  • Şu Dağları Delmeli

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