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7/24 Dinle Boyut

Boyut Şarkı Sözleri

Muazzez Ersoy Boyut şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Muazzez Ersoy Boyut şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Boyut sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Muazzez Ersoy

Muazzez Ersoy

Boyut

  • Bir Zamanlar Bir Yar Vardı

  • Başımda Altın Tacım

  • Zeytinyağlı (Gelin Nazlanmasın)

  • Gele Gele Geldik

  • Oy Çalamadım Gitti (Sürmene)

  • Havalanma Telli Durnam

  • Bultu Gelir

  • Bu gece

  • Ah Hamamcı

  • Söylenir Gezersin (semah)

  • Hasretinle Yandı Gönlüm

  • Ceyran

  • Ova Garibi

  • Kütahya'nın Pınarları

  • Tin Tin

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