Muazzez Ersoy

Biz Çamlıca'nın üç gülüyüz Aşk bahçesinin bülbülüyüz Biz Çamlıca'nın üç gülüyüz Aşk bahçesinin bülbülüyüz Dillerde gezer, söyleniriz Gamsız yaşarız, eğleniriz Dillerde gezer, söyleniriz Gamsız yaşarız, eğleniriz *** Yalnız gezene söz atarız Naz eyleyene biz çatarız Yalnız gezene söz atarız Naz eyleyene biz çatarız Yüz bin kokulu gül satarız Vallahi, cana can katarız Yüz bin kokulu gül satarız Vallahi, cana can katarız

Leyla bir özge candır Karagözlü ceylandır Doyulmaz hüsnü andır Kanılmaz bir için su *** Leyla Leyla ah leyla *** Diller de söylenen o Yollar da gözlenen o Yürekten özlenen o Her gönülde o arzu *** Leyla Leyla ah leyla *** Aşıklar levend olsa (Aşıklar levend olsa) Sevdalar kemend olsa (Sevdalar kemend olsa) *** Birbirine bend olsa Eley geçmez o arzu Leyla Leyla ah leyla

İncecikten bir kar yağar Tozar Elif Elif diye İncecikten bir kar yağar Tozar Elif Elif diye Deli gönül hayran olmuş Gezer Elif Elif diye *** Yar sana hayran Can sana kurban Derdime derman bulamam Aştan el aman Aştan el aman *** Elif kaşlarını çatar Gamzesi sineme batar Elif kaşlarını çatar Gamzesi sineme batar Ak elleri kalem tutar Yazar Elif Elif diye *** Yar sana hayran Can sana kurban Derdime derman bulamam Aşktan el aman Aşktan el aman *** Karac'oğlan eymelerin Gönül sevmez deymelerin Karac'oğlan eymelerin Gönül sevmez deymelerin İliklemiş düğmelerin Çözer Elif Elif diye *** Yar sana hayran Can sana kurban Derdime derman bulamam Aşktan el aman Aşktan el aman