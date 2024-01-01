Muazzez Ersoy

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Biz Çamlıca'nın üç gülüyüz
Aşk bahçesinin bülbülüyüz
Biz Çamlıca'nın üç gülüyüz
Aşk bahçesinin bülbülüyüz
Dillerde gezer, söyleniriz
Gamsız yaşarız, eğleniriz
Dillerde gezer, söyleniriz
Gamsız yaşarız, eğleniriz
***
Yalnız gezene söz atarız
Naz eyleyene biz çatarız
Yalnız gezene söz atarız
Naz eyleyene biz çatarız
Yüz bin kokulu gül satarız
Vallahi, cana can katarız
Yüz bin kokulu gül satarız
Vallahi, cana can katarız
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Leyla bir özge candır
Karagözlü ceylandır
Doyulmaz hüsnü andır
Kanılmaz bir için su
***
Leyla
Leyla ah leyla
***
Diller de söylenen o
Yollar da gözlenen o
Yürekten özlenen o
Her gönülde o arzu
***
Leyla
Leyla ah leyla
***
Aşıklar levend olsa
(Aşıklar levend olsa)
Sevdalar kemend olsa
(Sevdalar kemend olsa)
***
Birbirine bend olsa
Eley geçmez o arzu
Leyla
Leyla ah leyla
-
Söyleyemem derdimi kimseye
Derman, derman olmasın diye
***
İnleyen şu kalbimin sesini
Ah a yâr, a yâr duymasın diye
İnleyen şu kalbimin sesini
Ah a yâr, a yâr duymasın diye
Sakladım göz yaşımı
Vefasız o yâr, o yâr
Görmesin diye
***
İnleyen şu kalbimin sesini
Ah a yâr, a yâr duymasın diye
İnleyen şu kalbimin sesini
Ah a yâr, a yâr duymasın diye
-
Şarkılar seni söyler
Dillerde nağme adın
Dillerde nağme adın
Şarkılar seni söyler
Dillerde nağme adın
Dillerde nağme adın
***
Aşk gibi, sevda gibi
Huysuz ve tatlı kadın
Huysuz ve tatlı kadın
Aşk gibi, sevda gibi
Huysuz ve tatlı kadın
Huysuz ve tatlı kadın
***
En güzel günlerini
Demek bensiz yaşadın
Demek bensiz yaşadın
***
Aşk gibi, sevda gibi
Huysuz ve tatlı kadın
Huysuz ve tatlı kadın
Aşk gibi, sevda gibi
Huysuz ve tatlı kadın
Huysuz ve tatlı kadın
-
Ayrılık yaman kelime
Benzetmek azdır ölüme
Kim uğrarsa bu zulüme
Aman ahh aman ahh aman
Gündüzü olurmuş gece
***
Tatmadan aşkın tadını
Duydunm acI feryadını
Dilimin zevki adını
Aman ahh aman aman
Sayıklarım hece hece
***
Soldu mu neşe'n hevesin
Seslenirim gelmez sesin
Dudaklarımda nefesin
Aman ahh aman aman
Özlerim seni delice
-
İncecikten bir kar yağar
Tozar Elif Elif diye
İncecikten bir kar yağar
Tozar Elif Elif diye
Deli gönül hayran olmuş
Gezer Elif Elif diye
***
Yar sana hayran
Can sana kurban
Derdime derman bulamam
Aştan el aman
Aştan el aman
***
Elif kaşlarını çatar
Gamzesi sineme batar
Elif kaşlarını çatar
Gamzesi sineme batar
Ak elleri kalem tutar
Yazar Elif Elif diye
***
Yar sana hayran
Can sana kurban
Derdime derman bulamam
Aşktan el aman
Aşktan el aman
***
Karac'oğlan eymelerin
Gönül sevmez deymelerin
Karac'oğlan eymelerin
Gönül sevmez deymelerin
İliklemiş düğmelerin
Çözer Elif Elif diye
***
Yar sana hayran
Can sana kurban
Derdime derman bulamam
Aşktan el aman
Aşktan el aman
-
Benzemez kimse sana
Tavrına hayran olayım
Benzemez kimse sana
Tavrına hayran olayım
Bakışından süzülen
İşvene kurban olayım
Bakışından süzülen
İşvene kurban olayım
Lütfuna ermek için
Söyle perişan olayım
Lütfuna ermek için
Söyle perişan olayım
Bakışından süzülen
İşvene kurban olayım
Bakışından süzülen
İşvene kurban olayım
-
Odasına girdim fincan elinde
Odasına girdim fincan elinde
Saatin kordonu ince belinde
Belinde, belinde aman aman
***
Kaşları keman keman, gözleri yaman
Kaşları keman keman, gözleri yaman
Kaşları keman keman, gözleri yaman
Kaşları keman keman, gözleri yaman
***
Odasına girdim ne haller olmuş
Odasına girdim ne haller olmuş
Kaşı ile gözü ne yaman uymuş
Yar uymuş, yar uymuş aman aman
***
Kaşları keman keman, gözleri yaman
Kaşları keman keman, gözleri yaman
Kaşları keman keman, gözleri yaman
Kaşları keman keman, gözleri yaman
***
Kaşları keman keman, gözleri yaman
Kaşları keman keman, gözleri yaman
Kaşları keman keman, gözleri yaman
Kaşları keman keman, gözleri yaman
***
Kaşları keman keman, gözleri yaman
Kaşları keman keman, gözleri yaman
Kaşları keman keman, gözleri yaman
Kaşları keman keman, gözleri yaman
***
Kaşları keman keman, gözleri yaman
Kaşları keman keman, gözleri yaman
-
Bir demet yasemen
Aşkımın tek hatırası
Bir demet yasemen
Aşkımın tek hatırası
***
Bitmiyor ayrılık
Dinmiyor gönlümün
Hicran, hicran, hicran yarası
***
Bitmiyor ayrılık
Dinmiyor gönlümün
Hicran, hicran, hicran yarası
***
Ağlasam inlesem
Silinmez bahtın karası
Ağlasam inlesem
Silinmez bahtın karası
***
Bitmiyor ayrılık
Dinmiyor gönlümün
Hicran, hicran, hicran yarası
***
Bitmiyor ayrılık
Dinmiyor gönlümün
Hicran, hicran, hicran yarası
-
Adalardan bir yar gelir bizlere
Aman Allah gözlere bak gözlere
İpek çorap varsın düşsün dizlere yallah
***
Hoş yaratmış Allah pek şirindir billah
İşvebazdır vallah çapkınlardan kolla
***
Hoş yaratmış Allah pek şirindir billah
İşvebazdır vallah çapkınlardan kolla
***
Adaların ıssız tenha yolları
Boynumda kaldı o yarin kolları
Menekşeden biçilmiştir şalvarı
***
Hoş yaratmış Allah pek şirindir billah
İşvebazdır vallah çapkınlardan kolla
***
Hoş yaratmış Allah pek şirindir billah
İşvebazdır vallah çapkınlardan kolla
***
Hoş yaratmış Allah pek şirindir billah
İşvebazdır vallah çapkınlardan kolla