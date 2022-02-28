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7/24 Dinle Nostalji-4

Nostalji-4 Şarkı Sözleri

Muazzez Ersoy Nostalji-4 şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Muazzez Ersoy Nostalji-4 şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Nostalji-4 sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Muazzez Ersoy

Muazzez Ersoy

Nostalji-4

  • Bu Ne Sevgi Ah

  • Nasıl Geçti Habersiz

  • Leylakların Altında

  • Yeşil Ördek Gibi

  • Bir Cennettir Bu Dünya

  • Artık Mum Yakta Ara

  • Hayat Harcadın Beni

  • Dayanılmaz Bir Çile

  • Kim Derdi ki Biz Ayrılacağız

  • Dalgalandım da Duruldum

  • Aşığım Aşık

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