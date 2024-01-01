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7/24 Dinle Yüreğimdeki Barış Şarkıları

Yüreğimdeki Barış Şarkıları Şarkı Sözleri

Muazzez Ersoy Yüreğimdeki Barış Şarkıları şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Muazzez Ersoy Yüreğimdeki Barış Şarkıları şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Yüreğimdeki Barış Şarkıları sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Muazzez Ersoy

Muazzez Ersoy

Yüreğimdeki Barış Şarkıları

  • Can Bedenden Çıkmayınca

  • Aynalı Kemer

  • Yine Yol Göründü Gurbete

  • Dönence

  • Gülpembe

  • Söyle Zalım Sultan

  • Gibi Gibi

  • Ben Bilirim

  • Dağlar Dağlar

  • Sakız Hanım ve Mahur Bey

  • Kol Düğmeleri

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