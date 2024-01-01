Muazzez Ersoy

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Bu gece düğün dernek
Bin bir geceden örnek
Ah bu gece düğün dernek
Bin bir geceden örnek
***
Sevişenler bu gece
Civelek civelek civelek civelek
Bir çiçek bir kelebek
Civelek civelek civelek
Civelek civelek civelek
***
Bu gece mutlu gece
Vur patlasın eğlence (vur patlasın eğlence)
Dirlik düzenlik olsun
Civelek civelek civelek civelek
Sevişen iki gence
Civelek civelek civelek
Civelek civelek civelek
***
Bu gecenin adına
Doyulur mu tadına
Bu gecenin adına
Doyulur mu tadına
Sevişenler bu gece
Civelek civelek civelek civelek
Erecek muradına
Civelek civelek civelek
Civelek civelek civelek
***
Bu gece mutlu gece
Vur patlasın eğlence (vur patlasın eğlence)
Dirlik düzenlik olsun
Civelek civelek civelek civelek
Sevişen iki gence
Civelek civelek civelek
Civelek civelek civelek
Civelek civelek civelek
***
Vur patlasın eğlence (vur patlasın eğlence)
Dirlik düzenlik olsun
Civelek civelek civelek civelek
Sevişen iki gence
Civelek civelek civelek
Civelek civelek civelek
Civelek civelek civelek
-
Dargın ayrılmayalım diye koştum sana dün
Dargın ayrılmayalım diye koştum sana dün
Gözlerim vagonları üzgün üzgün, dolaştı üzgün üzgün
Gözlerim vagonları üzgün üzgün, dolaştı üzgün üzgün
***
Çıkmadın pencereye ne göründün ne güldün
Çıkmadın pencereye ne göründün ne güldün
Gözlerim vagonları üzgün üzgün, dolaştı üzgün üzgün
Gözlerim vagonları üzgün üzgün, dolaştı üzgün üzgün
***
Yolcular arasında aradım seni bir bir
Yolcular arasında aradım seni bir bir
Elimde soldu yazık, çiçeklerimle mendil çiçeklerimle mendil
Elimde soldu yazık, çiçeklerimle mendil çiçeklerimle mendil
***
Getirmiştim sana bir demet beyaz karanfil
Getirmiştim sana bir demet beyaz karanfil
Elimde soldu yazık, çiçeklerimle mendil çiçeklerimle mendil
Elimde soldu yazık, çiçeklerimle mendil çiçeklerimle mendil
Çiçeklerimle mendil
-
Gurbet o kadar acı ki
Ne varsa içimde
Gurbet o kadar acı ki
Ne varsa içimde
***
Hepsi bana yabancı
Hepsi başka biçimde
Hepsi bana yabancı
Hepsi başka biçimde
***
Ne bir arzum ne emelim
Yaralanmış bir elim
Ben gurbette değilim
Gurbet benim içimde
***
Eriyorum gitgide
Elveda her ümide
Eriyorum gitgide
Elveda her ümide
***
Gurbet benliğimi de
Bitirdi bir biçimde
Gurbet benliğimi de
Bitirdi bir biçimde
***
Ne bir arzum ne emelim
Yaralanmış bir elim
Ben gurbette değilim
Gurbet benim içimde
-
Böyle çok severken birbirimizi
Kim derdi sonumuz hüsran olacak
Böyle çok severken birbirimizi
Kim derdi sonumuz hüsran olacak
***
Her gün ağlatırsan, üzersen beni
Sevgilim bu aşka yazık olacak
Her gün ağlatırsan, üzersen beni
Sevgilim bu aşka yazık olacak
***
Kırıyorsun beni sebepsiz yere
Acı veriyorsun seven kalbime
Kırıyorsun beni sebepsiz yere
Acı veriyorsun seven kalbime
***
Bu gurur, bu inat böyle sürerse
Sevgilim bu aşka yazık olacak
Yazık olacak, yazık olacak
Hem sana, hem bana yazık olacak
Yazık olacak, yazık olacak
Bitecek aşkımız, yazık olacak
***
Çılgınca severken değiştin birden
Benden kaçar oldun, bilmem ki neden
Çılgınca severken değiştin birden
Benden kaçar oldun, bilmem ki neden
***
Bir çare bulalım her şey bitmeden
Sevgilim bu aşka yazık olacak
Bir çare bulalım her şey bitmeden
Sevgilim bu aşka yazık olacak
***
Kırıyorsun beni sebepsiz yere
Acı veriyorsun seven kalbime
Kırıyorsun beni sebepsiz yere
Acı veriyorsun seven kalbime
***
Bu gurur, bu inat böyle sürerse
Sevgilim bu aşka yazık olacak
Yazık olacak, yazık olacak
Hem sana, hem bana yazık olacak
Yazık olacak, yazık olacak
Bitecek aşkımız, yazık olacak
-
Burası agora meyhanesi
Burada yaşar aşkların
En divanesı en şahanesi
Bu gece benim gecem
***
Bu gece benim gecem
***
Cama vuran her damlada
Seni hatırlıyorum
Ve sena susuzluğumu
***
Bu aksam ümitlerimi
Meze yapıp içiyorum
İçiyor içiyorum
-
Elbet bir gün buluşacağız
Bu böyle yarım kalmayacak
Elbet bir gün buluşacağız
Bu böyle yarım kalmayacak
***
İkimizin de saçları ak
Öyle durup bakışacağız
İkimizin de saçları ak
Öyle durup bakışacağız
***
Belki bir deniz kenarında
El ele maziyi konuşacağız
Belki bir deniz kenarında
El ele maziyi konuşacağız
***
Benim içimde yanan ateş var
Sevgilim ne zaman buluşacağız?
***
Benim içimde yanar ateş var
Sevgilim ne zaman kavuşacağız?
Sevgilim ne zaman buluşacağız?
Sevgilim ne zaman kavuşacağız?
-
Gözyaşım şarap olsa
Gençliğim harap olsa
Her günüm azap olsa
Yine seni seveceğim
***
Gözyaşım şarap olsa
Gençliğim harap olsa
Her günüm azap olsa
Yine seni seveceğim
***
Arım, balım, peteğim
Gülüm, dalım, çiçeğim
Bilsem ki öleceğim
Yine seni seveceğim
***
Arım, balım, peteğim
Gülüm, dalım, çiçeğim
Bilsem ki öleceğim
Yine seni seveceğim
***
Ne emelim ne arzum
Kalmasa tek umudum
Erisem yudum yudum
Yine seni seveceğim
***
Ne emelim ne arzum
Kalmasa tek umudum
Erisem yudum yudum
Yine seni seveceğim
***
Arım, balım, peteğim
Gülüm, dalım, çiçeğim
Bilsem ki öleceğim
Yine seni seveceğim
***
Arım, balım, peteğim
Gülüm, dalım, çiçeğim
Bilsem ki öleceğim
Yine seni seveceğim
***
Arım, balım, peteğim
Gülüm, dalım, çiçeğim
Bilsem ki öleceğim
Yine seni seveceğim
***
Arım, balım, peteğim
Gülüm, dalım, çiçeğim
Bilsem ki öleceğim
Yine seni seveceğim
-
Ben yanarken hasretinle
Sen gününü gün edersin
Ben yanarken hasretinle
Sen gününü gün edersin
***
Ne ararsın ne sorarsın
Sen ne biçim sevgilisin?
Ne ararsın ne sorarsın
Sen ne biçim sevgilisin?
***
Düşlerine girmez miyim?
Hiç aklına gelmez miyim?
Ben bir anlık heves miyim?
Sen ne biçim sevgilisin?
***
Aramızda olsa dağlar
İnsan bir kez arar sorar
Yoksa başka biri mi var?
Sen ne biçim sevgilisin?
***
Bekliyorum, gelmiyorsun
Hiç sözünde durmuyorsun
Bekliyorum, gelmiyorsun
Hiç sözünde durmuyorsun
***
Aşka kıymet vermiyorsun
Sen ne biçim sevgilisin?
Aşka kıymet vermiyorsun
Sen ne biçim sevgilisin?
***
Düşlerine girmez miyim?
Hiç aklına gelmez miyim?
Ben bir anlık heves miyim?
Sen ne biçim sevgilisin?
***
Aramızda olsa dağlar
İnsan bir kez arar sorar
Yoksa başka biri mi var?
Sen ne biçim sevgilisin?
Sen ne biçim sevgilisin?
-
Bir zamanlar bir yar vardı
Bakmaz oldu yüzüme
Başkasına bel bağladı
Artık ondan bana ne
***
Bir zamanlar bir yar vardı
Bakmaz oldu yüzüme
Başkasına bel bağladı
Artık ondan bana ne
***
Dönme bana sevgilim
Kalbimde yoktur yerin
Dönme bana sevgilim
Kalbimde yoktur yerin
***
Git görünme gözüme
Belki yine severim
Git görünme gözüme
Belki yine severim
***
Duydum hasta yatıyormuş
Ahım tutmuş kime ne
Son sözü de ismim olmuş
Olmaz olsun bana ne
***
Duydum hasta yatıyormuş
Ahım tutmuş kime ne
Son sözü de ismim olmuş
Olmaz olsun bana ne
***
Dönme bana sevgilim
Kalbimde yoktur yerin
Dönme bana sevgilim
Kalbimde yoktur yerin
***
Git görünme gözüme
Belki yine severim
Git görünme gözüme
Belki yine severim
Git görünme gözüme
Belki yine severim
-
Özlesem de seni her an
Ağlasam da olmaz duyan
Beni senden ayrı koyan
Kadere bak kadere bak
Beni senden ayrı koyan
Kadere bak kadere bak
***
Dertle doldum genç yaşımda
Bin hatıra göz yaşımda
Dertle doldum genç yaşımda
Bin hatıra göz yaşımda
***
Ah ne çileler var başımda
Kadere bak kadere bak
Ne çileler var başımda
Kadere bak kadere bak
***
Bir gönlüm var hayal kuran
Hasret doldum buram buram
Beni yerden yere vuran
Kadere bak kadere bak
Beni yerden yere vuran
Kadere bak kadere bak
***
Dertle doldum genç yaşımda
Bin hatıra göz yaşımda
Dertle doldum genç yaşımda
Bin hatıra göz yaşımda
***
Ah ne çileler var başımda
Kadere bak kadere bak
Ne çileler var başımda
Kadere bak kadere bak
***
Ne çileler var başımda
Kadere bak kadere bak
Kadere bak kadere bak
Kadere bak kadere bak
-
-
Ne zaman geleceksin?
Ne zaman geleceksin?
***
Bu kaçıncı bahar?
Bu kaçıncı bahar?
Bu kaçıncı bahar?
Bu kaçıncı bahar?
***
Ner'de o yeminler?
Ner'de o yeminler?
Hani ner'de verdiğin sözler?
***
Ne zaman geleceksin?
Bu kaçıncı bahar?
Ne zaman geleceksin?
***
Seneler geçiyor
Seneler geçiyor
***
Bu ömür bitiyor
Bu ömür bitiyor
Bu ömür bitiyor
Bu ömür bitiyor
***
Ner'de o yeminler?
Ner'de o yeminler?
Hani ner'de verdiğin sözler?
***
Ne zaman geleceksin?
Bu kaçıncı bahar?
Ne zaman geleceksin?
Ne zaman geleceksin?
Ne zaman geleceksin?