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7/24 Dinle Nostalji-7

Nostalji-7 Şarkı Sözleri

Muazzez Ersoy Nostalji-7 şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Muazzez Ersoy Nostalji-7 şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Nostalji-7 sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Muazzez Ersoy

Muazzez Ersoy

Nostalji-7

  • Civelek

  • Dargın Ayrılmayalım

  • Gurbet O Kadar Acı Ki

  • Yazık Olacak

  • Agora Meyhanesi

  • Elbet Birgün Bulaşacağız

  • Arım Balım Peteğim

  • Sen Ne Biçim Sevgilisin

  • Bir Zamanlar Bir Yar Vardı

  • Kadere Bak

  • Hatırla Ey Peri

  • Ne Zaman Geleceksin

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