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7/24 Dinle Çok Geceler Bekledim

Çok Geceler Bekledim Şarkı Sözleri

Muazzez Ersoy Çok Geceler Bekledim şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Muazzez Ersoy Çok Geceler Bekledim şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Çok Geceler Bekledim sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Muazzez Ersoy

Muazzez Ersoy

Çok Geceler Bekledim

  • Çok Geceler Bekledim

  • Beni Canımdan Ayırdı

  • Sarı Kurdelem Sarı

  • Söyle Sevgili

  • Yine Bir Sızı Var İçimde

  • Çok Geceler Bekledim

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