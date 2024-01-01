Muazzez Ersoy

-
Ne olursun güzelim sevsen beni
Yar diyipte sinene sarsan beni
Bir gün öldüreceksin
En sonunda sen beni … en sonunda sen beni
***
Dalgalandım da duruldum
Kostüm ardından yoruldum
Binlerce güzel gördum de .. gördum de
En son sana vuruldum
***
Yaktı yaktı kül etti eritti beni
Mecnuna döndürdün … mahvettin beni
Aşık gibi sevmezsen aman aman
Kardeş gibi sev beni … kardeş gibi sev beni
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-
Bu ne sevgi ah bu ne ıstırap
Zavallı kalbim ne kadar harap
Nasibim olsun bir yudum şarap
Sun da içeyim yârin elinden
***
Al şu kadehi yaşla doldurma
Düşürme yeter gönlümü gama
Gurubun rengi vurmadan cama
Ver mezesini tatlı lebinden
***
Bahtım sarılmış simsiyah tüle
Yaşlı gözlerle yalvardım güle
Uzak kalırsan bana acele
Selamlar gönder seher yeliyle
-
Nasıl geçti habersiz
O güzelim yıllarım
Bazen gözyaşı oldu
Bazen içli bir şarkı
Her anını eksiksiz
Dün gibi hatırlarım
Dudaklarımda tuzu
İçimde durur aşkı
Her anını eksiksiz
Dün gibi hatırlarım
Dudaklarımda tuzu
İçimde durur aşkı
***
Hani o saçlarına taç yaptığım çiçekler
Hani o güzel gözlü ceylanların pınarı
Hani kuşlar, ağaçlar, binbir renkli çiçekler
Nasıl yakalamıştık saçlarından baharı
Hani kuşlar, ağaçlar, binbir renkli çiçekler
Nasıl yakalamıştık saçlarından baharı
***
Ben hala o günleri anarsam yaşıyorum
Sanki mutluluğumuz geri gelecek gibi
Hala güzelliğini kalbimde taşıyorum
Dalından koparılmış beyaz bir çiçek gibi
Hala güzelliğini kalbimde taşıyorum
Dalından koparılmış beyaz bir çiçek gibi
***
Hani o saçlarına taç yaptığım çiçekler
Hani o güzel gözlü ceylanların pınarı
Hani kuşlar, ağaçlar, binbir renkli çiçekler
Nasıl yakalamıştık saçlarından baharı
Hani kuşlar, ağaçlar, binbir renkli çiçekler
Nasıl yakalamıştık saçlarından baharı
Hani kuşlar, ağaçlar, binbir renkli çiçekler
Nasıl yakalamıştık saçlarından baharı
Hani kuşlar, ağaçlar, binbir renkli çiçekler
Nasıl yakalamıştık saçlarından baharı
-
Ner'desin, güzel gözlüm?
Melek yüzlüm, sen ner'desin?
Aşkınla perişanım
Kim bilir kiminlesin
***
Ner'desin, güzel gözlüm?
Melek yüzlüm, sen ner'desin?
Aşkınla perişanım
Kim bilir kiminlesin
***
Her yerde arıyorum
Gelene soruyorum
"Birleşelim", diyorum
Leylakların altında
***
Her yerde arıyorum
Gezene soruyorum
"Birleşelim", diyorum
Leylakların altında
***
Bir güneş gibi parlak
Bülbül misali sesin
Senin olmak isterim
İsmindir son nefesim
***
Bir güneş gibi parlak
Bülbül misali sesin
Senin olmak isterim
İsmindir son nefesim
***
Her yerde arıyorum
Gelene soruyorum
"Birleşelim", diyorum
Leylakların altında
***
Her yerde arıyorum
Gezene soruyorum
"Birleşelim", diyorum
Leylakların altında
***
Her yerde arıyorum
Gezene soruyorum
"Birleşelim", diyorum
Leylakların altında
***
Her yerde arıyorum
Gezene soruyorum
"Birleşelim", diyorum
Leylakların altında
***
Her yerde arıyorum
Gezene soruyorum
"Kavuşalım", diyorum
Leylakların altında
***
Her yerde arıyorum
Gezene soruyorum
"Sevişelim", diyorum
Leylakların altında
***
Her yerde...
-
Yeşil ördek gibi daldım göllere
Yeşil ördek gibi daldım göllere
Sen düşürdün beni dilden dillere
***
Başım alıp gidem gurbet ellere
Ne sen beni unut ne ben seni
Başım alıp gidem gurbet ellere
Ne sen beni unut ne ben seni
Ne sen beni unut ne ben seni
***
Sevdiğim, cemalim, güneşim, ayım
Sevdiğim, cemalim, güneşim, ayım
***
Seni seven aşık, çeker bu nazı
Getir el basayım Kelamullah'ı
Ne sen beni unut ne de ben seni
***
Seni seven aşık, çeker bu nazı
Getir el basayım Kelamullah'ı
Ne sen beni unut ne de ben seni
-
Bir cennettir bu dünya
Sevmesini bilene
Bir cennettir bu dünya
Sevmesini bilene
***
Gerçek olur her rüya
Görmesini bilene
Gerçek olur her rüya
Görmesini bilene
***
Gel seninle sevgilim
Mutluluğa gidelim
Şu üç günlük dünyada
Sevelim sevilelim
***
Gel seninle sevgilim
Mutluluğa gidelim
Şu üç günlük dünyada
Sevelim sevilelim
***
Dikenler bir gül olur
Ateşler bir kül olur
Dikenler bir gül olur
Ateşler bir kül olur
***
Dağlar bile yol olur
Gelmesini bilene
Dağlar bile yol olur
Gelmesini bilene
***
Gel seninle sevgilim
Mutluluğa gidelim
Şu üç günlük dünyada
Sevelim sevilelim
***
Gel seninle sevgilim
Mutluluğa gidelim
Şu üç günlük dünyada
Sevelim sevilelim
***
Gel seninle sevgilim
Mutluluğa gidelim
Şu üç günlük dünyada
-
Bakıyorum pişmansın
Benden ayrıldığına
Bakıyorum pişmansın
Benden ayrıldığına
Çok sevindim buna ben
Acımıyorum sana
Çünkü büyük söyledin
Unuttun mu sen bana
***
Çok sevindim buna ben
Acımıyorum sana
Çünkü büyük söyledin
Unuttun mu sen bana
Artık mum yak da ara
Sen benim gibisini
Benden sana fayda yok
Bul başka birisini
***
Artık mum yak da ara
Sen benim gibisini
Benden sana fayda yok
Bul başka birisini
***
Kaçtı artık son tren
Kendi düşen ağlamaz
Kaçtı artık son tren
Kendi düşen ağlamaz
Seni herkes biliyor
Sana kimse acımaz
Bilmez misin kimsenin
Ahı kimsede kalmaz
***
Seni herkes biliyor
Sana kimse acımaz
Bilmez misin kimsenin
Ahı kimsede kalmaz
Artık mum yak da ara
Sen benim gibisini
Benden sana fayda yok
Bul başka birisini
***
Artık mum yak da ara
Sen benim gibisini
Benden sana fayda yok
Bul başka birisini
***
Artık mum yak da ara
Sen benim gibisini
Benden sana fayda yok
Bul başka birisini
***
Artık mum yak da ara
Sen benim gibisini
Benden sana fayda yok
Bul başka birisini
***
Artık mum yak da ara
Sen benim gibisini
Benden sana fayda yok
Bul başka birisini
-
Dünyada ne günler yaşadım gördüm
Bir bahar gibiydim, kışlara döndüm
Artık her arzumu kalbime gömdüm
Hayat sen ne çabuk harcadın beni
***
Artık her arzumu kalbime gömdüm
Hayat sen ne çabuk harcadın beni
***
Gençliği gönlümde bitmez sanırdım
Hayat ben hep seni böyle tanırdım
Çaresi olsaydı ömür alırdım
Hayat sen ne çabuk harcadın beni
***
Çaresi olsaydı ömür alırdım
Hayat sen ne çabuk harcadın beni
***
Perişan gençliğim üzgün bakıyor
Kalbimi bir korku sarmış, yakıyor
Şimdi gözlerimden seller akıyor
Hayat sen ne çabuk harcadın beni
***
Şimdi gözlerimden seller akıyor
Hayat sen ne çabuk harcadın beni
***
Gençliği gönlümde bitmez sanırdım
Hayat ben hep seni böyle tanırdım
Çaresi olsaydı ömür alırdım
Hayat sen ne çabuk harcadın beni
***
Çaresi olsaydı ömür alırdım
Hayat sen ne çabuk harcadın beni
-
Dayanılmaz bir çile bu Allah'ım
Sevilmeden sevdim yine, suçluyum
Erişilmez bir kale bu Allah'ım
Sevilmeden sevdim yine, suçluyum
***
Dayanılmaz bir çile bu Allah'ım
Sevilmeden sevdim yine, suçluyum
Erişilmez bir kale bu Allah'ım
Sevilmeden sevdim yine, suçluyum
***
Işığımsın, ümidimsin sen benim
Mutluluğum, sevincimsin sen benim
Sevme dedim, deli gönlüm dinlemez
Kölen bile olamadım ben senin
***
Işığımsın, ümidimsin sen benim
Mutluluğum, sevincimsin sen benim
Sevme dedim, deli gönlüm dinlemez
Kölen bile olamam ki ben senin
***
Açamam ki kalbimin kapısını
Versеler de, alamam tapusunu
Kıramadım gönlümün arzusunu
Sevilmeden sevdim yine, suçluyum
***
Açamam ki kalbimin kapısını
Versеler de, alamam tapusunu
Kıramadım gönlümün arzusunu
Sevilmeden sevdim yine, suçluyum
***
Işığımsın, ümidimsin sen benim
Mutluluğum, sevincimsin sen benim
Sevme dedim, deli gönlüm dinlemez
Kölen bile olamadım ben senin
***
Işığımsın, ümidimsin sen benim
Mutluluğum, sevincimsin sen benim
Sevme dedim, deli gönlüm dinlemez
Kölen bile olamadım ben senin
***
Işığımsın, ümidimsin sen benim
Mutluluğum, sevincimsin sen benim
Sevme dedim, deli gönlüm dinlemez
Kölen bile olamadım ben senin
-
Kim derdi ki biz, kim derdi ki, biz ayrılacaktık
Kim derdi ki biz, kim derdi ki, biz ayrılacağız
***
Kısmette varmış bize ayrılık
Ne desek, boştur ayrılacağız
Kısmette varmış bize ayrılık
Ne desek, boştur ayrılacağız
***
Gitmeden seni, gitmeden seni dur, bir göreyim
Gitmeden seni, gitmeden seni dur, bir göreyim
***
Karşılaşamayız belki bir daha
Son defa olsun, göreyim seni
Karşılaşamayız belki bir daha
Son defa olsun, göreyim seni
***
Akşam olur, gölgelenir kayalar
Sürüler çekilir, uyur ovalar
Dertli kaval dertlerimi oyalar
Sesime ses verir dumanlı dağlar
***
Karşılaşamayız belki bir daha
Son defa olsun, göreyim seni
Karşılaşamayız belki bir daha
Son defa olsun, göreyim seni
-
Duysun cümle âlem duysun tüm dünya
Sevdalandım dostlar âşığım âşık
Duysun cümle âlem, duysun tüm dünya
Sevdalandım dostlar âşığım âşık
***
Aradığım aşkı buldum sonunda
Seviyorum dostlar âşığım âşık
Aradığım aşkı buldum sonunda
Seviyorum dostlar âşığım âşık
***
Aşığım, âşığım, âşığım âşık
Çok mutluyum seviyorum
Aşığım âşık
***
Aşığım, âşığım, âşığım âşık
Çok mutluyum seviyorum
Aşığım âşık
***
Birbirinden güzel şimdi her günüm
Kalmadı gönlümde artık hiç hüzün
Birbirinden güzel şimdi her günüm
Kalmadı gönlümde artık hiç hüzün
***
Böyle bir sevdaya sizler de düşün
Seviyorum dostlar âşığım âşık
Böyle bir sevdaya sizler de düşün
Seviyorum dostlar âşığım âşık
***
Aşığım, âşığım, âşığım âşık
Çok mutluyum seviyorum
Aşığım âşık
***
Aşığım, âşığım, âşığım âşık
Çok mutluyum seviyorum
Aşığım âşık
***
Aşığım, âşığım, âşığım âşık
Çok mutluyum seviyorum
Aşığım âşık