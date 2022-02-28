Muazzez Ersoy

Dargın ayrılmayalım diye koştum sana dün Dargın ayrılmayalım diye koştum sana dün Gözlerim vagonları üzgün üzgün, dolaştı üzgün üzgün Gözlerim vagonları üzgün üzgün, dolaştı üzgün üzgün *** Çıkmadın pencereye ne göründün ne güldün Çıkmadın pencereye ne göründün ne güldün Gözlerim vagonları üzgün üzgün, dolaştı üzgün üzgün Gözlerim vagonları üzgün üzgün, dolaştı üzgün üzgün *** Yolcular arasında aradım seni bir bir Yolcular arasında aradım seni bir bir Elimde soldu yazık, çiçeklerimle mendil çiçeklerimle mendil Elimde soldu yazık, çiçeklerimle mendil çiçeklerimle mendil *** Getirmiştim sana bir demet beyaz karanfil Getirmiştim sana bir demet beyaz karanfil Elimde soldu yazık, çiçeklerimle mendil çiçeklerimle mendil Elimde soldu yazık, çiçeklerimle mendil çiçeklerimle mendil Çiçeklerimle mendil

Gurbet o kadar acı ki Ne varsa içimde Gurbet o kadar acı ki Ne varsa içimde *** Hepsi bana yabancı Hepsi başka biçimde Hepsi bana yabancı Hepsi başka biçimde *** Ne bir arzum ne emelim Yaralanmış bir elim Ben gurbette değilim Gurbet benim içimde *** Eriyorum gitgide Elveda her ümide Eriyorum gitgide Elveda her ümide *** Gurbet benliğimi de Bitirdi bir biçimde Gurbet benliğimi de Bitirdi bir biçimde *** Ne bir arzum ne emelim Yaralanmış bir elim Ben gurbette değilim Gurbet benim içimde