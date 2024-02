Muazzez Ersoy

Seninle tanışmak istedim Seninle konuşmak istedim Her akşam, her gece Hayatı seninle yaşmak istedim *** Seninle tanışmak istedim Seninle konuşmak istedim Her akşam, her gece Hayatı seninle yaşmak istedim *** Şaşırma sen şaşırma Kaptırdım kendimi sana Sakın ha benimle oynama Yazık olur hem sana, hem bana *** Şaşırma, şaşırma Yüzüme hayretle bakıp şaşırma Aşık olduk işte Ne gül, nede ağla *** Şaşırma, şaşırma Yüzüme hayretle bakıp şaşırma Aşık olduk işte Ne gül, nede ağla Seninle dans etmek istedim Seninle eğlenmek istedim Kanımı kaynatan öyle bir heyecan Yaşamak istedim *** Seninle dans etmek istedim Seninle eğlenmek istedim Kanımı kaynatan öyle bir heyecan Yaşamak istedim *** Şaşırma sen şaşırma Kaptırdım kendimi sana Sakın ha benimle oynama Yazık olur hem sana, hem bana *** Şaşırma, şaşırma Yüzüme hayretle bakıp şaşırma Aşık olduk işte Ne gül, nede ağla *** Şaşırma, şaşırma Yüzüme hayretle bakıp şaşırma Aşık olduk işte Ne gül, nede ağla