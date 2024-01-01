Muazzez Ersoy

-
Neden saçların beyazlanmış arkadaş
Sana da benim gibi çektiren mi var
Görüyorumki hergün meyhanedesin
Yaşamaya küstürüp içtiren mi var
***
Bir zamanlar bende deli gibi sevdim)
O bana dert, ben ona mutluluk verdim) nakarat
Yıllardır soruyorum bu soruyu kendime)
Bilmemki bu dünyaya ben niye geldim)
***
Katlanmayı bilmeyen aşkı çekemez
Aşka mahkum edilen garip gülemez
Ben de yanmışım, senin gibi arkadaş
Dünyanın derdi bitmez, böyle arkadaş
-
Yıllar var ki biz seninle
Bakışarak konuşuruz
Sevdalanmış kalbimizle
Rüyalarda buluşuruz, bu şarkıyla kavuşuruz
***
Yıllar var ki biz seninle
Bakışarak konuşuruz
Sevdalanmış kalbimizle
Rüyalarda buluşuruz, bu şarkıyla kavuşuruz
***
Aşk gülümüz solsa bile (aşk gülümüz solsa bile)
Gözümüz yaş dolsa bile (gözümüz yaş dolsa bile)
Zaman geçmiş olsa bile
Rüyalarda buluşuruz, bu şarkıyla kavuşuruz
***
Aşk gülümüz solsa bile (aşk gülümüz solsa bile)
Gözümüz yaş dolsa bile (gözümüz yaş dolsa bile)
Zaman geçmiş olsa bile
Rüyalarda buluşuruz, bu şarkıyla kavuşuruz
***
Rüyalarda buluşuruz, bu şarkıyla kavuşuruz
Bu şarkıyla kavuşuruz
Rüyalarda buluşuruz, bu şarkıyla kavuşuruz
Bu şarkıyla kavuşuruz
***
Hiç kimseye söylemeden
Hasretimiz bilinmeden
Gizli gizli görünmeden
Rüyalarda buluşuruz, bu şarkıyla kavuşuruz
***
Hiç kimseye söylemeden
Hasretimiz bilinmeden
Gizli gizli görünmeden
Rüyalarda buluşuruz, bu şarkıyla kavuşuruz
***
Aşk gülümüz solsa bile (aşk gülümüz solsa bile)
Gözümüz yaş dolsa bile (gözümüz yaş dolsa bile)
Zaman geçmiş olsa bile
Rüyalarda buluşuruz, bu şarkıyla kavuşuruz
***
Aşk gülümüz solsa bile (aşk gülümüz solsa bile)
Gözümüz yaş dolsa bile (gözümüz yaş dolsa bile)
Zaman geçmiş olsa bile
Rüyalarda buluşuruz, bu şarkıyla kavuşuruz
***
Rüyalarda buluşuruz, bu şarkıyla kavuşuruz
Bu şarkıyla kavuşuruz
Rüyalarda buluşuruz, bu şarkıyla kavuşuruz
Bu şarkıyla kavuşuruz
***
Rüyalarda buluşuruz, bu şarkıyla kavuşuruz
Bu şarkıyla kavuşuruz
Rüyalarda buluşuruz, bu şarkıyla kavuşuruz
Bu şarkıyla kavuşuruz
-
Bilmiyorum kaç yıl oldu
Sen gideli buralardan
Bilmiyorum kaç yıl oldu
Sen gideli buralardan
***
Sanma unuttum sanma mutluyum
Inan hala seviyorum
Sanma unuttum sanma mutluyum
Deli gibi seviyorum
***
Dön sevgilim dön, dön ne olur
Bekliyorum bekleyeceğim
Dön sevgilim dön, dön ne olur
Bekliyorum bekleyeceğim
***
Sevemiyorum istemiyorum
Senin yerine hiç kimseyi
Sevemiyorum istemiyorum
Senden sonra hiç kimseyi
***
Bilmiyorum neredesin
Hangi yaban ellerdesin
Bilmiyorum neredesin
Hangi yaban ellerdesin
***
Aylar geçsede yıllar geçsede
Ölmeyecek bende sevgin
Aylar geçsede yıllar geçsede
Ölmeyecek bende sevgin
***
Dön sevgilim dön, dön ne olur
Bekliyorum bekleyeceğim
Dön sevgilim dön, dön ne olur
Bekliyorum bekleyeceğim
***
Sevemiyorum istemiyorum
Senin yerine hiç kimseyi
Sevemiyorum istemiyorum
Senden sonra hiç kimseyi
-
Ayrılıklarla dolu
Benim şanssız kaderim
Ayrılıklarla dolu
Benim şanssız kaderim
***
Yıllar uçup da gitti
Bomboş kaldı ellerim
Yıllar uçup da gitti
Bomboş kaldı ellerim
***
Vur beni zincirlere
Parçala yüreğimi
Uğruna köle oldum
Anlamadın hâlimi
***
Ah benim kaderimmiş
Sevilmeden çok sevmek
Yıllar uçup da gitti
Emanetim emanet
***
Senden bana hatıra
Acı bir gülüş kaldı
Senden bana hatıra
Acı bir gülüş kaldı
***
Elimde, avucumda
Aşktan başka ne kaldı
Elimde, avucumda
Dertten başka ne kaldı
***
Vur beni zincirlere
Parçala yüreğimi
Uğruna köle oldum
Anlamadın hâlimi
***
Ah benim kaderimmiş
Sevilmeden hep sevmek
Yıllar uçup da gitti
Emanetim emanet
***
Ah benim kaderimmiş
Sevilmeden çok sevmek
Yıllar uçup da gitti
Emanetim emanet
-
Öyle çok sevdim seni farkında olmadın
Çok hayırsızın ya hiç anlamadın
Gündüzüm karıştı bak gecelerime
Dargınım elbette ben kaderime
Bitişim oldu aşkın benim
Bilseydim ben seni çok sever miydim
***
Benim suçum sadece seni sevmekmiş
Zavallı kalbim senle acılar çekmiş
Yalancısın ben bunu yüzüne söylüyorum
Artık gözüm açıldı seni terk ediyorum
Benim suçum sadece seni sevmekmiş
Zavallı kalbim senle acılar çekmiş
Yalancısın ben bunu yüzüne söylüyorum
Artık gözüm açıldı seni terk ediyorum
***
Öyle çok sevdim seni farkında olmadın
Çok hayırsızın ya hiç anlamadın
Gündüzüm karıştı bak gecelerime
Dargınım elbette ben kaderime
Bitişim oldu aşkım benim
Bilseydim ben seni çok sever miydim
****
Benim suçum sadece seni sevmekmiş
Zavallı kalbim senle acılar çekmiş
Yalancısın ben bunu yüzüne söylüyorum
Artık gözüm açıldı seni terk ediyorum
Benim suçum sadece seni sevmekmiş
Zavallı kalbim senle acılar çekmiş
Yalancısın ben bunu yüzüne söylüyorum
Artık gözüm açıldı seni terk ediyorum
-
Daldan dala kondun yeter
Yorulmadın mı?
Aşka akan nehir gibi
Durulmadın mı?
***
Benim dünyam yalnız sensin
Anlamadın mı?
Ey aşk bana geldin
Yare uğramadın mı?
***
Güzel gözlüm nar tanem
Al canım senin olsun
Beni öyle çok sev ki
Herkesin aklı dursun
***
Bülbül senden öğrensin
Gülü mutlu etmeyi
Hasret ateşi sönsün
Leyla Mecnun aşk görsün
***
Güzel gözlüm nar tanem
Al canım senin olsun
Beni öyle çok sev ki
Herkesin aklı dursun
***
Bülbül senden öğrensin
Gülü mutlu etmeyi
Hasret ateşi sönsün
Leyla Mecnun aşk görsün
***
Daldan dala kondun yeter
Yorulmadın mı?
Aşka akan nehir gibi
Durulmadın mı?
***
Benim dünyam yalnız sensin
Anlamadın mı?
Ey aşk bana geldin
Yare uğramadın mı?
***
Güzel gözlüm nar tanem
Al canım senin olsun
Beni öyle çok sev ki
Herkesin aklı dursun
***
Bülbül senden öğrensin
Gülü mutlu etmeyi
Hasret ateşi sönsün
Leyla Mecnun aşk görsün
***
Güzel gözlüm nar tanem
Al canım senin olsun
Beni öyle çok sev ki
Herkesin aklı dursun
***
Bülbül senden öğrensin
Gülü mutlu etmeyi
Hasret ateşi sönsün
Leyla Mecnun aşk görsün
***
Güzel gözlüm nar tanem
Al canım senin olsun
Beni öyle çok sev ki
Herkesin aklı dursun
***
Bülbül senden öğrensin
Gülü mutlu etmeyi
Hasret ateşi sönsün
Leyla Mecnun aşk görsün
***
Güzel gözlüm nar tanem
Al canım senin olsun
Beni öyle çok sev ki
Herkesin aklı dursun
***
Bülbül senden öğrensin
Gülü mutlu etmeyi
Hasret ateşi sönsün
Leyla Mecnun aşk görsün
***
Güzel gözlüm nar tanem
Al canım senin olsun
Beni öyle çok sev ki
Herkesin aklı dursun
***
Bülbül senden öğrensin
Gülü mutlu etmeyi
Hasret ateşi sönsün
Leyla Mecnun aşk görsün
***
Güzel gözlüm nar tanem
Al canım senin olsun
Beni öyle çok sev ki
Herkesin aklı dursun
***
Bülbül senden öğrensin
Gülü mutlu etmeyi
Hasret ateşi sönsün
Leyla Mecnun aşk görsün
-
Yâr elinden çektiğim
Bu kadar çile yeter artık
Seni özlemekten, seni beklemekten
Yoruldum artık, usandım artık
***
Tutuşup yanmadık mı
Ellerin ellerimde?
Bakışıp kalmadık mı
Gözlerin gözlerimde?
Yalan mıydı?
***
Hangimiz vefasız?
Hangimiz hayırsız?
Hangimiz zalim?
Yukar'da Allah var, unutma
Yanına kâr kalmaz bu ahlar
***
Sen miydin vicdansız?
Ben miydim hayırsız?
Hangimiz zalim?
Yukar'da Allah var, unutma
Yanına kâr kalmaz bu ahlar
***
Yâr senin yüzünden döktüğüm
Gözyaşları yeter artık
Seni beklemekten, seni özlemekten
Yoruldum artık, tükendim artık
***
Tutuşup yanmadık mı
Ellerin ellerimde?
Bakışıp kalmadık mı
Gözlerin gözlerimde?
Yalan mıydı?
***
Hangimiz vefasız?
Hangimiz hayırsız?
Hangimiz zalim?
Yukar'da Allah var, unutma
Yanına kâr kalmaz bu ahlar
***
Sen miydin vicdansız?
Ben miydim hayırsız?
Hangimiz zalim?
Yukar'da Allah var, unutma
Yanına kâr kalmaz bu ahlar
-
Seninle tanışmak istedim
Seninle konuşmak istedim
Her akşam, her gece
Hayatı seninle yaşmak istedim
***
Seninle tanışmak istedim
Seninle konuşmak istedim
Her akşam, her gece
Hayatı seninle yaşmak istedim
***
Şaşırma sen şaşırma
Kaptırdım kendimi sana
Sakın ha benimle oynama
Yazık olur hem sana, hem bana
***
Şaşırma, şaşırma
Yüzüme hayretle bakıp şaşırma
Aşık olduk işte
Ne gül, nede ağla
***
Şaşırma, şaşırma
Yüzüme hayretle bakıp şaşırma
Aşık olduk işte
Ne gül, nede ağla
Seninle dans etmek istedim
Seninle eğlenmek istedim
Kanımı kaynatan öyle bir heyecan
Yaşamak istedim
***
Seninle dans etmek istedim
Seninle eğlenmek istedim
Kanımı kaynatan öyle bir heyecan
Yaşamak istedim
***
Şaşırma sen şaşırma
Kaptırdım kendimi sana
Sakın ha benimle oynama
Yazık olur hem sana, hem bana
***
Şaşırma, şaşırma
Yüzüme hayretle bakıp şaşırma
Aşık olduk işte
Ne gül, nede ağla
***
Şaşırma, şaşırma
Yüzüme hayretle bakıp şaşırma
Aşık olduk işte
Ne gül, nede ağla
-
Dert bende, derman sende
Aşk bende, ferman sende
Öldüren, güldüren
Her gün ağlatan kalp sende
***
Mevsimler gelip geçse de
Aşk beni benden etse de
Dünyada hayat bitse de
Yine ölümsüz aşk bende
***
İstemem ayrılık boynumu büksün
İstemem aşkıma leke sürülsün
Ben rüyamda bile yalnız seni sevdim
İstemem baharda yaprak dökülsün
***
Aşkın alevse, hasretin bir kôr
Senin yokluğunu kalbime sor
Dünya seninle gelmiş gibiyim
Sensiz yaşamayı düşünmek çok zor
***
"Sev" demem, "Sevme" demem
"Sen de benim gibi sev" diyemem
Ömrümün neşesini
Seninle buldum kaybedemem
***
Nerelerdesin sevgilim?
Seni kader mi sakladı?
Yıllardır beklenen huzur
Şimdi beni kucakladı
***
İstemem ayrılık boynumu büksün
İstemem aşkıma leke sürülsün
Ben rüyamda bile yalnız seni sevdim
İstemem baharda yaprak dökülsün
***
Aşkın alevse, hasretin bir kôr
Senin yokluğunu kalbime sor
Dünya seninle gelmiş gibiyim
Sensiz yaşamayı düşünmek çok zor
-
Yıllarca bekledim, baktım çare yok
Sana bu sevgi, bu aşk anladım ki çok
Ne yazık, boş yere geçip gitti günler
Kaç bahar geçti, bak, soldu hep güller
***
Senin olmadan, aşka doymadan
Bırak gideyim sabah olmadan
Senin olmadan, aşka doymadan
Bırak gideyim çok geç olmadan
***
Yalnız biz değiliz sevip ayrılan
Sonunda ben oldum, bak, yalnız kalan
Yok artık kalbimde ne aşk ne de sevgi
İstemem artık, git, istemem seni
***
Senin olmadan, aşka doymadan
Bırak gideyim sabah olmadan
Senin olmadan, aşka doymadan
Bırak gideyim çok geç olmadan
***
Senin olmadan, aşka doymadan
Bırak gideyim sabah olmadan
-
Kısmet değilmiş mutluluk
Unutmaya çalışırım
Bir sevenim olur elbet
Sevmesem de alışırım
***
Kısmet değilmiş mutluluk
Unutmaya çalışırım
Bir sevenim olur elbet
Sevmesem de alışırım
***
Sende açsam da gözümü
Yoktu bu aşkın çözümü
Zaman avutur gönlümü
Hasretine alışırım
***
Sende açsam da gözümü
Yoktu bu aşkın çözümü
Zaman avutur gönlümü
Hasretine alışırım, sevmesem de alışırım
***
Hep aynı kalsa acılar
İnsanoğlu nasıl yaşar
Bir gün küllenir anılar
Yanmaya da alışırım
***
Hep aynı kalsa acılar
İnsanoğlu nasıl yaşar
Bir gün küllenir anılar
Yanmaya da alışırım
***
Sende açsam da gözümü
Yoktu bu aşkın çözümü
Zaman avutur gönlümü
Hasretine alışırım
***
Sende açsam da gözümü
Yoktu bu aşkın çözümü
Zaman avutur gönlümü
Hasretine alışırım, sevmesem de alışırım
-
Değmen benim gamlı yaslı gönlüme
Değmen benim gamlı yaslı gönlüme
Ben bir selvi boylu yardan
Ayrıldım ayrıldım ayrıldım oy
Ben bir selvi boylu yardan
Ayrıldım ayrıldım ayrıldım oy
***
Evvel bağban dostun bağında
Evvel bağban dostun bağında
Talan vurdu ayva nardan
Ayrıldım ayrıldım ayrıldım oy
Talan vurdu ayva nardan
Ayrıldım ayrıldım ayrıldım oy
***
Gökyüzünde turna gibi dönende
Gökyüzünde turna gibi dönende
Baykuş gibi viran yurda
Konanda konanda konanda oy
Baykuş gibi viran yurda
Konanda konanda konanda oy
***
Çok ağladım Mecnun gibi çöllerde
Çok ağladım Mecnun gibi çöllerde
Ferhat gibi şirin yardan
Ayrıldım ayrıldım ayrıldım oy
Ferhat gibi şirin yardan
Ayrıldım ayrıldım ayrıldım oy
Ferhat gibi şirin yardan
Ayrıldım ayrıldım ayrıldım oy
-
Bilmiyorum kaç yıl oldu
Sen gideli buralardan
Bilmiyorum kaç yıl oldu
Sen gideli buralardan
***
Sanma unuttum sanma mutluyum
Inan hala seviyorum
Sanma unuttum sanma mutluyum
Deli gibi seviyorum
***
Dön sevgilim dön, dön ne olur
Bekliyorum bekleyeceğim
Dön sevgilim dön, dön ne olur
Bekliyorum bekleyeceğim
***
Sevemiyorum istemiyorum
Senin yerine hiç kimseyi
Sevemiyorum istemiyorum
Senden sonra hiç kimseyi
***
Bilmiyorum neredesin
Hangi yaban ellerdesin
Bilmiyorum neredesin
Hangi yaban ellerdesin
***
Aylar geçsede yıllar geçsede
Ölmeyecek bende sevgin
Aylar geçsede yıllar geçsede
Ölmeyecek bende sevgin
***
Dön sevgilim dön, dön ne olur
Bekliyorum bekleyeceğim
Dön sevgilim dön, dön ne olur
Bekliyorum bekleyeceğim
***
Sevemiyorum istemiyorum
Senin yerine hiç kimseyi
Sevemiyorum istemiyorum
Senden sonra hiç kimseyi