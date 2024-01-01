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7/24 Dinle Deva Bize Sevişler

Deva Bize Sevişler Şarkı Sözleri

Muazzez Ersoy Deva Bize Sevişler şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Muazzez Ersoy Deva Bize Sevişler şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Deva Bize Sevişler sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Muazzez Ersoy

Muazzez Ersoy

Deva Bize Sevişler

  • Derdimden Anlayan Yok

  • Deva Bize Sevişler

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