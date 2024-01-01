Deva Bize Sevişler Şarkı Sözleri
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Muazzez Ersoy
Deva Bize Sevişler
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Derdimden anlayan yok
Halin nedir diyen yok
Bu böyle yaşamak mı
Sanki benim canım yok
Ağlamadık günüm yok
Bu böyle yaşamak mı
Sanki benim canım yok
Ağlamadık günüm yok
***
Nasibim ağlamak mı
Bana gülmek yasak mı
Bu böyle yaşamak mı
Sanki benim canım yok
Ağlamadık günüm yok
Benim Allahtan başka
Elimden tutanım yok
Elimden tutanım yok
-
İstemem solsun ümitlerin
Camdansa sözlerim bileği bükülmez adaletin
***
Yemin olsun hiç unutmadım sevgilim
Teninse cehennemim düşünmem koşarak gelirim
***
Hayatın içinde her şey varsa benim de içimde sen varsın
Saparsam kaçarsam tut bırakma
Yüküm de derdim de aşktır
***
Bir inada yüklenip dövülür mü sevinçler
Bizden geçmedi geçmez deva bize sevişler
***
Bekliyorsun da ömür geçiyor sevdiğim
Şiirse marifetim yalan yok sensin kalemim
***
Hayatın içinde her şey varsa benim de içimde sen varsın
Saparsam kaçarsam tut bırakma
Yüküm de derdim de aşktır
***
Bir inada yüklenip dövülür mü sevinçler
Bizden geçmedi geçmez deva bize sevişler
***
Hayatın içinde her şey varsa benim de içimde sen varsın
Saparsam kaçarsam tut bırakma
Yüküm de derdim de aşktır