Muazzez Ersoy

Derdimden anlayan yok Halin nedir diyen yok Bu böyle yaşamak mı Sanki benim canım yok Ağlamadık günüm yok Bu böyle yaşamak mı Sanki benim canım yok Ağlamadık günüm yok *** Nasibim ağlamak mı Bana gülmek yasak mı Bu böyle yaşamak mı Sanki benim canım yok Ağlamadık günüm yok Benim Allahtan başka Elimden tutanım yok Elimden tutanım yok

İstemem solsun ümitlerin Camdansa sözlerim bileği bükülmez adaletin *** Yemin olsun hiç unutmadım sevgilim Teninse cehennemim düşünmem koşarak gelirim *** Hayatın içinde her şey varsa benim de içimde sen varsın Saparsam kaçarsam tut bırakma Yüküm de derdim de aşktır *** Bir inada yüklenip dövülür mü sevinçler Bizden geçmedi geçmez deva bize sevişler *** Bekliyorsun da ömür geçiyor sevdiğim Şiirse marifetim yalan yok sensin kalemim *** Hayatın içinde her şey varsa benim de içimde sen varsın Saparsam kaçarsam tut bırakma Yüküm de derdim de aşktır *** Bir inada yüklenip dövülür mü sevinçler Bizden geçmedi geçmez deva bize sevişler *** Hayatın içinde her şey varsa benim de içimde sen varsın Saparsam kaçarsam tut bırakma Yüküm de derdim de aşktır