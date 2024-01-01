Muazzez Ersoy

Dert Ortağım Benim Aşk kadehiyle içtiğim sensin Sevgili diye seçtiğim sensin Bütün dünyayı gezdim dolaştım Anladım ki tek sevdiğim sensin Bütün dünyayı gezdim dolaştım Anladım ki tek sevdiğim sensin *** Dert ortağım benim Biricik sevgilim Söyle senden başka Kimim var benim *** Dert ortağım benim Biricik sevgilim Söyle senden başka Kimim var benim *** Senden uzakta geçmez günlerim Bir gün görmezsem seni özlerim Başka birini sevemem artık Gelmezsen bile seni özlerim Başka birini sevemem artık Gelmezsen bile seni beklerim *** Dert ortağım benim Biricik sevgilim Söyle senden başka Kimim var benim *** Dert ortağım benim Biricik sevgilim Söyle senden başka Kimim var benim *** Dert ortağım benim Biricik sevgilim Söyle senden başka Kimim var benim *** Dert ortağım benim Biricik sevgilim Söyle senden başka Kimim var benim *** Dert ortağım benim Biricik sevgilim Söyle senden başka Kimim var benim *** Dert ortağım benim Biricik sevgilim Söyle senden başka Kimim var benim

Ton Farkı Acele etme hemen açamazsın solar solmaz Gönlüne hiç sitem etme Aşktan kaçamaz miladı dolar dolmaz *** Acele etme hemen açamazsın solar solmaz Gönlüne hiç sitem etme Aşktan kaçamaz miladı dolar dolmaz *** Son pişmanlığım değil, bu faydalı yada faydasız Aşk alışkanlığı bir denizdir Dalgalı yada dalgasız *** Gönlüne kızma seni dinlediyse O ne yapsın ona sevgi ekilmediyse Renkleri tutanların bir suçu yok Ton farkı gözle görülmediyse *** Gönlüne kızma seni dinlediyse O ne yapsın ona sevgi ekilmediyse Renkleri tutanların bir suçu yok Ton farkı gözle görülmediyse *** Acele etme hemen açamazsın solar solmaz Gönle hiç sitem etme Aşktan kaçamaz miladı dolar dolmaz *** Son pişmanlığım değil, bu faydalı yada faydasız Aşk alışkanlığı bir denizdir Dalgalı yada dalgasız *** Gönlüne kızma seni dinlediyse O ne yapsın ona sevgi ekilmediyse Renkleri tutanların bir suçu yok Ton farkı gözle görülmediyse *** Gönlüne kızma seni dinlediyse O ne yapsın ona sevgi ekilmediyse Renkleri tutanların bir suçu yok Ton farkı gözle görülmediyse

12 Ay Eylül'ün sarı saçları Ekim'in inatçı hüznü Kasım yağmurlarında Öptüm mahsun yüzünü *** Kapın hep bana aralık Her ocakta sevdam tüter Şubat akşamlarında Gülüşlerin bana yeter *** Sebebi oldum ben de İçimdeki sevincin Aşk ateşten gömlekse Giyerim senin için *** Dünya durdukça nefes aldıkça Ölüm bile seni benden almasın Ben aşkın gücüne inanıyorsam Sen bu şarkının adı olmalısın *** Dünya durdukça nefes aldıkça Ölüm bile seni benden almasın Ben aşkın gücüne inanıyorsam Sen bu şarkının adı olmalısın *** Mart'ın camları buğulu Nisan'ın yüzünde bahar Gözlerin sanki bir Mayıs Benim sevdam dağlar kadar *** Haziran'ın başı döner İki gözüm iki Temmuz Ağustos'a selam çakar Beni cayır cayır yakar *** Sebebi oldum ben de İçimdeki sevincin Aşk ateşten gömlekse Giyerim senin için *** Dünya durdukça nefes aldıkça Ölüm bile seni benden almasın Ben aşkın gücüne inanıyorsam Sen bu şarkının adı olmalısın *** Dünya durdukça nefes aldıkça Ölüm bile seni benden almasın Ben aşkın gücüne inanıyorsam Sen bu şarkının adı olmalısın *** Dünya durdukça nefes aldıkça Ölüm bile seni benden almasın Ben aşkın gücüne inanıyorsam Sen bu şarkının adı olmalısın