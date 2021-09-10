Muazzez Ersoy

Muazzez Ersoy, 1958 yılında Kasımpaşa’da dünyaya geldi. Muazzez Ersoy sanatçının sahne ismidir. Muazzez Abacı ve Bülent Ersoy’u kendisine idol aldığı için Muazzez Abacı’dan Muazzez adını ve Bülent Ersoy’dan Ersoy soyadını alarak bu sahne ismini yaratmıştır. Gerçek ismi Hatice Yıldız Levent’tir. Çocukluğu ve gençliği İstanbul’un Kasımpaşa semtinde geçen Muazzez Ersoy’un müzikle ilgilenmesinde en büyük etken annesinin müziğe olan ilgi ve sevgisi oldu. Annesinin müzik tutkusu Muazzez Ersoy’u da etkisi altına aldı ve sanatçı ortaokulu bitirdikten sonra öğrenimini müzik dersleri alarak devam ettirdi. İrfan Özbakır ve Baki Duyarlar gibi müzik hocalarından dersler aldı. Sanatçı tezgahtarlık yaparak kazandığı birikimlerini müzik dersleri için harcadı. 1974 yılında küçük yaşta evlendi ve iki yıl evli kaldı. Bu evlilikten Ender isminde bir oğlu oldu. Eşinden ayrıldıktan sonra müzik dersleri almaya devam etti. Kariyerinde ilk olarak 1982 yılında İstanbul Pembe Köşk Gazinosu'nda assolist olarak sahneye çıktı. Bu arada 1985 yılında TRT Ankara Radyosu'nun açmış olduğu sınava katıldı ancak bu sınavı kazanamadı yine de bu yarışmadaki performansıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. 1989 yılında TRT Ankara Radyosu şeflerinden Cahit Ünyaylar'la çalışmaya başladı. Ersoy, 1990 yılında TRT'ye gönderdiği, yorumu kendine ait olan altı eserle beğeni kazandı ve ekranlardan da dinleyicilerine seslenmeye başladı. Muazzez Ersoy, ilk olarak “Seven Olmaz ki” adlı albümüyle dinleyicileriyle buluştu. Ardından ikinci albümü “Herşeyim Sensin” yayınlandı. Daha sonra Raks Müzik ile anlaşarak “Sizi Seviyorum” adlı çalışmasıyla büyük başarı kazandı. Bu albümde Selçuk Tekay ve Ali İhsan Kısaç gibi sanatçılarla çalıştı. Klasik Türk müziğinin "taçsız kraliçesi" olarak bilinen Muazzez Ersoy, Nostalji 1 adlı albümüyle müzikseverlerin kalbinde yer etmiş nostaljik parçaları yeniden yorumlayarak bir ilke imza attı. Türk Müziği'nde ünlenmiş Selahattin Pınar, Saadettin Kaynak gibi müzisyenlerin yanında Orhan Gencebay, Gülden Karaböcek ve Suat Sayın gibi sanatçıların eserlerini de seslendirdi. Albüm tüm ülke çapında başarı kazanarak satış rekorları kırdı. Nostalji 1'in kazandığı başarıdan sonra dinleyicilerinin beğenisine sunulan Nostalji 2 ve Nostalji 3 de müzikseverlerce beğenilerek önceki albümlerin başarısını tekrarladı. "Aşkın Kanunu", "Gözleri Aşka Gülen", "Oyun Bitti", "Zor Dostum Zor", "Kırılsın Ellerim" ve "Kıskanırım" gibi eserler sanatçı tarafından bu albümünde yeniden yorumlanmıştır. Muazzez Ersoy, televizyon sunuculuğu da yapmıştır. TRT Müzik’te yayınlanan "Yıldız Akşamı" ve TGRT'de yayınlanan “Çarkıfelek” yarışma programlarını sunmuştur.