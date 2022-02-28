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7/24 Dinle Ferman

Ferman Şarkı Sözleri

Muazzez Ersoy Ferman şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Muazzez Ersoy Ferman şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Ferman sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Muazzez Ersoy

Muazzez Ersoy

Ferman

  • Dün Gece

  • Deli Mavi

  • Gece Gözlüm

  • Yeniden Başlasın

  • Sürgün

  • Dün Gece

  • Ölürüm Sana

  • Günlerim Soluyor

  • Bir Başkaydın

  • Çok Yoğunum

  • Ferman

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