Muazzez Ersoy

Hayatımdan kimler gelip geçtiler Gönlümde aşk diye yalnız sen kaldın Yalanmış meğerse başka sevgiler Dün gece aklımda yine sen vardın Dün gece aklımda yine sen vardın *** Yalanmış meğerse başka sevgiler Dün gece aklımda yine sen vardın Dün gece aklımda yine sen vardın *** Çok az yaşanırmış böylesi aşklar Unuttum diyorken yeniden başlar Süzülürken birden gözümden yaşlar Dün gece aklımda yine sen vardın *** Çok az yaşanırmış böylesi aşklar Unuttum diyorken yeniden başlar Süzülürken birden gözümden yaşlar Dün gece aklımda yine sen vardın *** Benim için hâlâ farklısın, inan Her yerde hatıran, içimde yaran Çıldırmak üzere olmuşken bir an Dün gece aklımda yine sen vardın Dün gece aklımda yine sen vardın Yine sen vardın *** Benim için hâlâ farklısın, inan Her yerde hatıran, içimde yaran Çıldırmak üzere olmuşken bir an Dün gece aklımda yine sen vardın Dün gece aklımda yine sen vardın *** Çıldırmak üzere olmuşken bir an Dün gece aklımda yine sen vardın Dün gece aklımda yine sen vardın **** Çok az yaşanırmış böylesi aşklar Unuttum diyorken yeniden başlar Süzülürken birden gözümden yaşlar Dün gece aklımda yine sen vardın *** Çok az yaşanırmış böylesi aşklar Unuttum diyorken yeniden başlar Süzülürken birden gözümden yaşlar Dün gece aklımda yine sen vardın *** Çok az yaşanırmış böylesi aşklar Unuttum diyorken yeniden başlar Süzülürken birden gözümden yaşlar Dün gece aklımda yine sen vardın