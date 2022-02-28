Muazzez Ersoy

Ferman Şarkı Sözleri
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Hayatımdan kimler gelip geçtiler
Gönlümde aşk diye yalnız sen kaldın
Yalanmış meğerse başka sevgiler
Dün gece aklımda yine sen vardın
Dün gece aklımda yine sen vardın
***
Yalanmış meğerse başka sevgiler
Dün gece aklımda yine sen vardın
Dün gece aklımda yine sen vardın
***
Çok az yaşanırmış böylesi aşklar
Unuttum diyorken yeniden başlar
Süzülürken birden gözümden yaşlar
Dün gece aklımda yine sen vardın
***
Çok az yaşanırmış böylesi aşklar
Unuttum diyorken yeniden başlar
Süzülürken birden gözümden yaşlar
Dün gece aklımda yine sen vardın
***
Benim için hâlâ farklısın, inan
Her yerde hatıran, içimde yaran
Çıldırmak üzere olmuşken bir an
Dün gece aklımda yine sen vardın
Dün gece aklımda yine sen vardın
Yine sen vardın
***
Benim için hâlâ farklısın, inan
Her yerde hatıran, içimde yaran
Çıldırmak üzere olmuşken bir an
Dün gece aklımda yine sen vardın
Dün gece aklımda yine sen vardın
***
Çıldırmak üzere olmuşken bir an
Dün gece aklımda yine sen vardın
Dün gece aklımda yine sen vardın
****
Çok az yaşanırmış böylesi aşklar
Unuttum diyorken yeniden başlar
Süzülürken birden gözümden yaşlar
Dün gece aklımda yine sen vardın
***
Çok az yaşanırmış böylesi aşklar
Unuttum diyorken yeniden başlar
Süzülürken birden gözümden yaşlar
Dün gece aklımda yine sen vardın
***
Çok az yaşanırmış böylesi aşklar
Unuttum diyorken yeniden başlar
Süzülürken birden gözümden yaşlar
Dün gece aklımda yine sen vardın
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