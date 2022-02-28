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7/24 Dinle Nostalji-8

Nostalji-8 Şarkı Sözleri

Muazzez Ersoy Nostalji-8 şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Muazzez Ersoy Nostalji-8 şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Nostalji-8 sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Muazzez Ersoy

Muazzez Ersoy

Nostalji-8

  • Duydum Ki Unutmuşsun

  • Firuze

  • Gökyüzünde Yalnız Gezen Yıldızlar

  • Unuttun Beni Zalim

  • Sevilde Sevme

  • Nisan Yağmuru

  • Sen Gözlerimde Renk

  • Kışlada Bahar

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