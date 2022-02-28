Muazzez Ersoy

Kim derdi ki seninle Bir gün ayrılacağız Geçip giden yılların Ardından bakacağız *** Kim derdi ki bir tanem Gün gelip bıkacağız Ben ve yenik yüreğim Yalnız mı kalacağız *** Böyle ayrılık olmaz (Böyle ayrılık olmaz) Böyle yalnız yaşanmaz (Böyle yalnız yaşanmaz) *** Böyle ayrılık olmaz (Böyle ayrılık olmaz) Böyle yalnız kalınmaz (Böyle yalnız yaşanmaz) *** Hani verdiğin sözler Hani ellerin nerde Hani huzur bulduğum Güzel gözlerin nerde Hani sen hep benimdin Şimdi nerdesin nerde *** Hani verdiğin sözler Hani ellerin nerde Hani huzur bulduğum Güzel gözlerin nerde Hani sen hep benimdin Şimdi nerdesin nerde *** Kim derdi ki seninle Bir gün ayrılacağız Geçip giden yılların Ardından bakacağız *** Kim dedi ki birtanem Gün gelip bıkacağız Ben ve yenik yüreğim Yalnız mı kalacağız *** Böyle ayrılık olmaz (Böyle ayrılık olmaz) Böyle yalnız yaşanmaz (Böyle yalnız yaşanmaz) *** Böyle ayrılık olmaz (Böyle ayrılık olmaz) Böyle yalnız kalınmaz (Böyle yalnız yaşanmaz) *** Hani verdiğin sözler Hani ellerin nerde Hani huzur bulduğum Güzel gözlerin nerde Hani sen hep benimdin Şimdi nerdesin nerde *** Hani verdiğin sözler Hani ellerin nerde Hani huzur bulduğum Deniz gözlerin nerde Hani sen hep benimdin Şimdi nerdesin nerde