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7/24 Dinle Seni Seviyorum

Seni Seviyorum Şarkı Sözleri

Muazzez Ersoy Seni Seviyorum şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Muazzez Ersoy Seni Seviyorum şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Seni Seviyorum sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Muazzez Ersoy

Muazzez Ersoy

Seni Seviyorum

  • Emanetim

  • Rüyalarda Buluşuruz

  • Seni Seviyorum

  • Seni Terkediyorum

  • Nar Tanem

  • Allah Var

  • Şaşırma

  • Dert Bende Derman Sende

  • Çok Geç Olmadan

  • Alışırım

  • Deymen Benim Gönlüme

  • Deli Gibi Sevdim

  • Seni Seviyorum (Ens)

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