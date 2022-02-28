Geceler Yarım Oldu Şarkı Sözleri
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Muazzez Ersoy
Geceler Yarım Oldu
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Geceler yârim oldu
Anam, anam, garibem
Ağlamak kârım oldu
Anam, anam, garibem
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Her dertten yıkılmazdım
Anam, anam, garibem
Sebebi zalım oldu
Anam, anam, garibem
***
Bayram gelmiş, neyime?
Anam, anam, garibem
Kan damlar yüreğime
Anam, anam, garibem
***
Ellerin yâri gelmiş
Anam, anam, garibem
Gülmek benim neyime
Anam, anam, garibem