Muazzez Ersoy

Gecenin Matemini Gecenin matemini Aşkıma örtüp sarayım Gittin artık Seni ben nerde bulup yalvarayım Gittin artık Seni ben nerde bulup yalvarayım *** Şimdi ben tıpkı şifasız Kanayan bir yarayım Şimdi ben tıpkı şifasız Kanayan bir yarayım *** Gittin artık Seni ben nerde bulup yalvarayım Gittin artık Seni ben nerde bulup yalvarayım

Bir Bahar Akşamı Bir bahar akşamı rastladım size Sevinçli bir telaş içindeydiniz Derinden bakınca gözlerinize Neden başınızı öne eğdiniz *** İçimde uyanan eski bir arzu Dedi ki yıllardır aradığın bu Şimdi soruyorum büküp boynumu Ah, daha önceleri nerelerdeydiniz

Kalbimi Kıra Kıra Senden bana ne kaldı bir hatıradan başka Senden bana ne kaldı bir hatıradan başka Bir daha geri dönmem yalan kattığın aşka Bir daha geri dönmem yalan kattığın aşka *** Kalbimi kıra kıra bıraktın bir hatıra Günahını yalancı dudaklarında ara Kalbimi kıra kıra bıraktın bir hatıra Günahını yalancı dudaklarında ara *** Gözyaşların boşuna, düşmem artık peşine Gözyaşların boşuna, düşmem artık peşine Yansın yüreğin yansın, şimdi de bende sıra Yansın yüreğin yansın, şimdi de bende sıra *** Kalbimi kıra kıra bıraktın bir hatıra Günahını yalancı dudaklarında ara Kalbimi kıra kıra bıraktın bir hatıra Günahını yalancı dudaklarında ara *** Kalbimi kıra kıra bıraktın bir hatıra Günahını yalancı dudaklarında ara

Pişman Olur Da Bir Gün Pişman olur da bir gün Dönersen bana geri Dönersen bana geri *** Gönül kapım açıktır Çalmadan gir içeri Çalmadan gir içeri *** Gönül kapım açıktır Çalmadan gir içeri Çalmadan gir içeri *** Sana sevgiler sonsuz Henüz geçmedi zaman Henüz geçmedi zaman *** Gönül kapım açıktır Çalmadan gir içeri Çalmadan gir içeri *** Gönül kapım açıktır Çalmadan gir içeri Çalmadan gir içeri