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7/24 Dinle Her Şeyim Sensin

Her Şeyim Sensin Şarkı Sözleri

Muazzez Ersoy Her Şeyim Sensin şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Muazzez Ersoy Her Şeyim Sensin şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Her Şeyim Sensin sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Muazzez Ersoy

Muazzez Ersoy

Her Şeyim Sensin

  • Gülen Gözlerin

  • Herşeyim Sensin

  • Kal Bu Gece

  • Seninle

  • Cemre

  • Sen Olmasaydın

  • Önce Sen Unut

  • Yalnız Bırakıp Gitme

  • Derdimden Anlayan Yok

  • Sensizlik

  • Potpori

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