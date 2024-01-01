Muazzez Ersoy

-
Bilsen öyle güzel ki senin gülen gözlerin
Bilsen öyle güzel ki senin gülen gözlerin
Çılgın etti inan ki beni gülen gözlerin
Çılgın etti inan ki beni gülen gözlerin
Başımda sevda yeli aşkın bir bahar seli
Deli ediyor deli beni gülen gözlerin
Deli ediyor deli beni gülen gözlerin
***
Gözlerin şahanedir dillerde efsanedir
Gözlerin şahanedir dillerde efsanedir
Yakıyor senelerdir beni gülen gözlerin
Yakıyor senelerdir beni gülen gözlerin
Başımda sevda yeli aşkın bir bahar seli
Deli ediyor deli beni gülen gözlerin
Deli ediyor deli beni gülen gözlerin
***
Baharımı kış etti içmeden sarhoş etti
Baharımı kış etti içmeden sarhoş etti
Bir yuvasız kuş etti beni gülen gözlerin
Bir yuvasız kuş etti beni gülen gözlerin
Başımda sevda yeli aşkın bir bahar seli
Deli ediyor deli beni gülen gözlerin
Deli ediyor deli beni gülen gözlerin
-
Senden uzaklarda sanma mutluyum
Perişan halimin sebebi sensin
Senden uzaklarda sanma mutluyum
Güzel gözlerine hasret doluyum
Bu günüm, yarınım her şey sensin
Güzel gözlerine hasret doluyum
Bu günüm, yarınım her şeyim sensin
***
Hasreti kalbime gömemiyorum
Ben sensiz kendime yetemiyorum
Sensiz doğan günü istemiyorum
Bugünüm yarınım her şeyim sensin
***
Hasreti kalbime gömemiyorum
Ben sensiz kendime yetemiyorum
Sensiz doğan günü istemiyorum
Bugünüm yarınım her şeyim sensin
Bugünüm yarınım her şeyim sensin
***
Dilimden düşmeyen dualarımda
Her gece uykuda rüyalarımda
Dilimden düşmeyen dualarımda
Sönmeyen kor oldum can ocağımda
Bugünüm yarınım her şeyim sensin
Sönmeyen kor oldum can ocağımda
Bugünüm yarınım her şeyim sensin
***
Hasreti kalbime gömemiyorum ben
Sensiz kendime yetemiyorum
Sensiz doğan günü istemiyorum
Bugünüm yarınım her şeyim sensin
***
Hasreti kalbime gömemiyorum
Ben sensiz kendime yetemiyorum
Sensiz doğan günü istemiyorum
Bugünüm yarınım her şeyim sensin
Bugünüm yarınım her şeyim sensin
***
Senden uzaklarda sanma mutluyum
Perişan halimin sebebi sensin
Güzel gözlerine hasret doluyum
Bu günüm, yarınım her şeyim sensin, her şeyim sensin
-
Henüz ellerimde ısınmadan ellerin
Nereye böyle
Karanlığın ardından
Doğan güneş gibiydi gelişin
İki çift söz etmedik
Silmedik hasretleri
Yalan mı söyle
***
Bu kadar mı mecbursun gitmeye
Bu kadar mı acele
Bu kadar mı mecbursun gitmeye
Bu kadar mı acele
***
Kal bu gece kal bu gece
Yaşanacak çok şey var bu gece
Kal bu gece kal bu gece
Yaşanacak çok şey var bu gece
***
Kal bu gece kal bu gece
Yaşanacak çok şey var bu gece
Kal bu gece kal bu gece
Yaşanacak çok şey var bu gece
***
Henüz kollarında yaşamadan sevgiyi
Nereye böyle
***
Biter mi hiç hasretin
Deli eder beni bu gidişin
Seni ne çok özledim
Bekledim yollarını hasretle böyle
***
Bu kadar mı mecbursun gitmeye
Bu kadar mı acele
Bu kadar mı mecbursun gitmeye
Bu kadar mı acele
***
Kal bu gece kal bu gece
Yaşanacak çok şey var bu gece
Kal bu gece kal bu gece
Yaşanacak çok şey var bu gece
***
Kal bu gece kal bu gece
Yaşanacak çok şey var bu gece
Kal bu gece kal bu gece
Yaşanacak çok şey var bu gece
***
Kal bu gece kal bu gece
Yaşanacak çok şey var bu gece
Kal bu gece kal bu gece
Yaşanacak çok şey var bu gece
-
Bırakma sevgilim beni ardında
Al götür neresi olusa olsun
Benim mutluluğum senin yanında
Seninle neresi olursa olsun
***
Bırakma sevgilim beni ardında
Al götür neresi olusa olsun
Benim mutluluğum senin yanında
Seninle neresi olursa olsun
***
Çöl ortasi olsun, dağ başı olsun
Yeter ki varliğın yanımda olsun
Çöl ortasi olsun, dağ başı olsun
Yeter ki varliğın yanımda olsun
***
Dört mevsim baharı yaşarım inan
Seninle neresi olursa olsun
Dört mevsim baharı yaşarım inan
Seninle neresi olursa olsun
***
Ellerin elimde tenin tenimde
Yüreğimde hep bu heyecan olsun
Gözlerin gözümde başın dizimde
Seninle neresi olursa olsun
***
Ellerin elimde tenin tenimde
Yüreğimde hep bu heyecan olsun
Gözlerin gözümde başın dizimde
Seninle neresi olursa olsun
***
Çöl ortasi olsun, dağ başı olsun
Yeter ki varliğın yanımda olsun
Çöl ortasi olsun, dağ başı olsun
Yeter ki varliğın yanımda olsun
***
Dört mevsim baharı yaşarım inan
Seninle neresi olursa olsun
Dört mevsim baharı yaşarım inan
Seninle neresi olursa olsun
-
Yıllar var bir geceydi
Güzel bir rüya gördüm
İçimden dua edip
Rüyamı hayra yordum
Cennet gibi bir yerden
Bana gülümsüyordu
Açılmış kollarıma
Bekle bir gün diyordun
***
Beklediğim cemre düştü(cemre düştü)
Kış günümde cemre düştü başıma(başıma)
Cemre düştü hasret çeken yaşıma(yaşıma
Cemre düştü toprağıma taşıma(taşıma)
Cemre düştü yüreğime aşkıma
Cemre düştü yüreğime aşkıma
Cemre düştü yüreğime aşkıma
***
Sabır taşı çatladı
Ben hasretine bekledim
Günleri geceleri
Bir birine ekledim
***
Nice geçti baharlar
Nice açtı çiçekler
Belki sendin diyerek
Her çiçeği kokladım
***
Kokladım cemre düştü cemre(düştü)
Kış günümde cemre düştü başıma(başıma)
Cemre düştü hasret çeken yaşıma(yaşıma)
Cemre düştü toprağıma taşıma(taşıma)
***
Cemre düştü yüreğime aşkıma
Cemre düştü yüreğime aşkıma
Cemre düştü yüreğime aşkıma
-
Ömrümde ki bütün mutlulukları
Seninle yaşadım seninle tattım
Varlığınla herşey öyle güzel ki
Sen olmasaydın ben ne yapacaktım
***
Yağmurlar yağdırdın gönül çölüme
Goncalar açtırdın solmuş gülüme
Yağmurlar yağdırdın gönül çölüme
Goncalar açtırdın solmuş gülüme
Son verdin bitmeyen benim derdime
Sen olmasaydın ben ne yapacaktım
***
Geldin karanlıkta gördüm güneşi
Geldin alevlendi sevda ateşi
Can buldu seninle hayat sevgisi
Sen olmasaydın ben ne yapacaktım
Yağmurlar yağdırdın gönül çölüme
Goncalar açtırdın solmuş gülüme
Yağmurlar yağdırdın gönül çölüme
***
Goncalar açtırdın solmuş gülüme
Son verdin bitmeyen benim derdime
Sen olmasaydın ben ne yapacaktım
Sen olmasaydın ben ne yapacaktım
Sen olmasaydın ben ne yapacaktım
-
"İlk aşkı unutmak çok kolay", deme
Unutmak kolaysa önce sen unut
Ne olursun bunu benden isteme
Unutmak kolaysa önce sen unut
Ne olursun bunu benden isteme
Unutmak kolaysa önce sen unut
***
"Verdiğimiz sözü sen tut", diyorsun
"Gönlünü bensiz de avut", diyorsun
"Bu acı tez geçer, unut", diyorsun
Unutmak kolaysa önce sen unut
Unutmak kolaysa önce sen unut
***
Bana zor geliyor, seni bilemem
Dünyam zından oldu, sensiz gülemem
Ölsem de, "Unuttum, bitti" diyemem
Unutmak kolaysa önce sen unut
Ölsem de, "Unuttum, bitti" diyemem
Unutmak kolaysa önce sen unut
***
İlk aşkın ateşi bizi yakarken
Nasıl da ağladık veda ederken
Sen beni, ben seni hâlâ severken
Unutmak kolaysa önce sen unut
Unutmak kolaysa önce sen unut
***
Unutmak kolaysa önce sen unut
-
Yalnız bırakıp
Gitme bu akşam
Yine erken
***
Yalnız bırakıp
Gitme bu akşam
Yine erken
***
Öksüz sanırım kendimi ben
Sensiz içerken
Öksüz sanırım kendimi ben
Sensiz içerken
***
En neşeli demler bu gece
Sazla geçerken
***
Öksüz sanırım kendimi ben
Sensiz içerken
Öksüz sanırım kendimi ben
Sensiz içerken
-
Derdimden anlayan yok
Halin nedir diyen yok
Bu böyle yaşamak mı
Sanki benim canım yok
Ağlamadık günüm yok
Bu böyle yaşamak mı
Sanki benim canım yok
Ağlamadık günüm yok
***
Nasibim ağlamak mı
Bana gülmek yasak mı
Bu böyle yaşamak mı
Sanki benim canım yok
Ağlamadık günüm yok
Benim Allahtan başka
Elimden tutanım yok
Elimden tutanım yok
-
Yaşayabilirdim evsiz olsaydım
Dayanabilirdim susuz kalsaydım
Anlatabilirdim dilsiz olsaydım
Sensizlik bu, başka bir şey değil
***
Yaşayabilirdim evsiz olsaydım
Dayanabilirdim susuz kalsaydım
Anlatabilirdim dilsiz olsaydım
Sensizlik bu, başka bir şey değil
***
Ne tarifi mümkün, ne anlatması
Bitmek bilmeyen bir sarhoşluk
Dinmek bilmeyen bir iç yarası
Sensizlik bu, başka bir şey değil
***
Çaresizlik hiç kalır
Anlatılır gibi değil
Sensizlik bu, başka bir şey değil
Sensizliktir bu
Sensizlik bu
Sensizlik bu, başka bir şey değil
***
Sensizliktir bu
Sensizlik bu
Sensizlik bu, başka bir şey değil
***
Ne tesellisi var, ne de çaresi
Susmayı bilmiyor kalbimin sesi
Günü olmayan bir hasret gecesi
Sensizlik bu, başka bir şey değil
***
Ne tesellisi var, ne de çaresi
Susmayı bilmiyor kalbimin sesi
Günü olmayan bir hasret gecesi
Sensizlik bu, başka bir şey değil
***
Ne tarifi mümkün, ne anlatması
Bitmek bilmeyen bir sarhoşluk
Dinmek bilmeyen bir iç yarası
Sensizlik bu, başka bir şey değil
***
Çaresizlik hiç kalır
Anlatılır gibi değil
Sensizlik bu, başka bir şey değil
Sensizliktir bu
Sensizlik bu
Sensizlik bu, başka bir şey değil
***
Sensizliktir bu
Sensizlik bu
Sensizlik bu, başka bir şey değil
-