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Muazzez Ersoy Nostalji-10 Güller Ağlasın Mevsimler yas tutup çöller ağlasın Ahımla inleyen teller ağlasın Mevsimler yas tutup çöller ağlasın Ahımla inleyen teller ağlasın *** Madem ki sen yoksun şimdi yanımda Leylaklar dökülüp güller ağlasın Leylaklar dökülüp güller ağlasın *** Sevgilim bu yerden gittin gideli Ilgıt ılgıt eser sevdanın yeli Şu öksüz ruhumun sensin emeli Leylaklar dökülüp güller ağlasın Leylaklar dökülüp güller ağlasın *** Bu aşkın elemi sarmış gönlümü Rüzgarlar söylesin bu son sözümü Bu aşkın elemi sarmış gönlümü Rüzgarlar söylesin bu son sözümü *** Ne çare kaybettim nazlı gülümü Leylaklar dökülüp güller ağlasın Leylaklar dökülüp güller ağlasın *** Sevgilim bu yerden gittin gideli Ilgıt ılgıt eser sevdanın yeli Şu öksüz ruhumun sensin emeli Leylaklar dökülüp güller ağlasın Leylaklar dökülüp güller ağlasın

Bir Garip Yolcuyum Bir garip yolcuyum hayat yolunda Yolunu kaybetmiş perişanım ben *** Mecnun misali gurbet ellerde Ümitsiz sevginin kurbanıyım ben *** Yalan dünya her şey bomboş Hancı sarhoş yolcu sarhoş *** Bir gün gibi sanki geçti seneler Ümidim kayboldu perişanım ben *** Alın yazımmış hayat yolunda Ümitsiz sevginin kurbanıyım ben *** Yalan dünya her şey bomboş Hancı sarhoş yolcu sarhoş

Olmaz Olmaz Bu İş Olamaz

Aşkımıza Ağlıyorum

Gönlümün Sultanısın