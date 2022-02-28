Nostalji-10 Şarkı Sözleri
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Muazzez Ersoy
Nostalji-10
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Mevsimler yas tutup çöller ağlasın
Ahımla inleyen teller ağlasın
Mevsimler yas tutup çöller ağlasın
Ahımla inleyen teller ağlasın
***
Madem ki sen yoksun şimdi yanımda
Leylaklar dökülüp güller ağlasın
Leylaklar dökülüp güller ağlasın
***
Sevgilim bu yerden gittin gideli
Ilgıt ılgıt eser sevdanın yeli
Şu öksüz ruhumun sensin emeli
Leylaklar dökülüp güller ağlasın
Leylaklar dökülüp güller ağlasın
***
Bu aşkın elemi sarmış gönlümü
Rüzgarlar söylesin bu son sözümü
Bu aşkın elemi sarmış gönlümü
Rüzgarlar söylesin bu son sözümü
***
Ne çare kaybettim nazlı gülümü
Leylaklar dökülüp güller ağlasın
Leylaklar dökülüp güller ağlasın
***
Sevgilim bu yerden gittin gideli
Ilgıt ılgıt eser sevdanın yeli
Şu öksüz ruhumun sensin emeli
Leylaklar dökülüp güller ağlasın
Leylaklar dökülüp güller ağlasın
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Bir garip yolcuyum hayat yolunda
Yolunu kaybetmiş perişanım ben
***
Mecnun misali gurbet ellerde
Ümitsiz sevginin kurbanıyım ben
***
Yalan dünya her şey bomboş
Hancı sarhoş yolcu sarhoş
***
Bir gün gibi sanki geçti seneler
Ümidim kayboldu perişanım ben
***
Alın yazımmış hayat yolunda
Ümitsiz sevginin kurbanıyım ben
***
Yalan dünya her şey bomboş
Hancı sarhoş yolcu sarhoş
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