Nostalji-7 Şarkı Sözleri
Muazzez Ersoy Nostalji-7 şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Muazzez Ersoy Nostalji-7 şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Nostalji-7 sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Gurbet o kadar acı ki
Ne varsa içimde
Gurbet o kadar acı ki
Ne varsa içimde
***
Hepsi bana yabancı
Hepsi başka biçimde
Hepsi bana yabancı
Hepsi başka biçimde
***
Ne bir arzum ne emelim
Yaralanmış bir elim
Ben gurbette değilim
Gurbet benim içimde
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Eriyorum gitgide
Elveda her ümide
Eriyorum gitgide
Elveda her ümide
***
Gurbet benliğimi de
Bitirdi bir biçimde
Gurbet benliğimi de
Bitirdi bir biçimde
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Ne bir arzum ne emelim
Yaralanmış bir elim
Ben gurbette değilim
Gurbet benim içimde
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Dargın ayrılmayalım diye koştum sana dün
Dargın ayrılmayalım diye koştum sana dün
Gözlerim vagonları üzgün üzgün, dolaştı üzgün üzgün
Gözlerim vagonları üzgün üzgün, dolaştı üzgün üzgün
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Çıkmadın pencereye ne göründün ne güldün
Çıkmadın pencereye ne göründün ne güldün
Gözlerim vagonları üzgün üzgün, dolaştı üzgün üzgün
Gözlerim vagonları üzgün üzgün, dolaştı üzgün üzgün
***
Yolcular arasında aradım seni bir bir
Yolcular arasında aradım seni bir bir
Elimde soldu yazık, çiçeklerimle mendil çiçeklerimle mendil
Elimde soldu yazık, çiçeklerimle mendil çiçeklerimle mendil
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Getirmiştim sana bir demet beyaz karanfil
Getirmiştim sana bir demet beyaz karanfil
Elimde soldu yazık, çiçeklerimle mendil çiçeklerimle mendil
Elimde soldu yazık, çiçeklerimle mendil çiçeklerimle mendil
Çiçeklerimle mendil
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