Muazzez Ersoy

Gurbet o kadar acı ki Ne varsa içimde Gurbet o kadar acı ki Ne varsa içimde *** Hepsi bana yabancı Hepsi başka biçimde Hepsi bana yabancı Hepsi başka biçimde *** Ne bir arzum ne emelim Yaralanmış bir elim Ben gurbette değilim Gurbet benim içimde *** Eriyorum gitgide Elveda her ümide Eriyorum gitgide Elveda her ümide *** Gurbet benliğimi de Bitirdi bir biçimde Gurbet benliğimi de Bitirdi bir biçimde *** Ne bir arzum ne emelim Yaralanmış bir elim Ben gurbette değilim Gurbet benim içimde