Muazzez Ersoy

İntizar Sakın bir söz söyleme Yüzüme bakma sakın Sesini duyan olur Sana göz koyan olur *** Sakın bir söz söyleme Yüzüme bakma sakın Sesini duyan olur Sana göz koyan olur *** Düşmanımdır seni kim Bulursa cana yakın Annen bile okşasa Benim bağrım kan olur *** Düşmanımdır seni kim Bulursa cana yakın Annen bile okşasa Benim bağrım kan olur *** Dilerim tanrıdan ki Sana açık kucaklar Bir daha kapanmadan Kara toprakla dolsun *** Dilerim tanrıdan ki Sana açık kucaklar Bir daha kapanmadan Kara toprakla dolsun *** Anmasınlar adını Candan anan dudaklar Sana benim gözümle Bakan gözler kör olsun *** Anmasınlar adını Candan dudaklar Sana benim gözümle Bakan gözler kör olsun Bakan gözler kör olsun

Ben Küskünüm Feleğe Ben küskünüm feleğe Düştüm bitmez çileye Nerelere gideyim Kara bahtım gülmeye Ben küskünüm feleğe Düştüm bitmez çileye *** Ben ne ettim feleğe Verdi bana bu derdi Yıllardır hep ağlattın Şu gönlüm güldürmedi Ben küskünüm feleğe Düştüm bitmez çileye

Kadehinde Zehir Olsa Kadehinde zehir olsa Ben içerim bana getir Kadehinde zehir olsa Ben içerim bana getir *** Dudakların mühür olsa Ben açarım bana getir Dudakların mühür olsa Ben açarım bana getir *** Ağladıgin geceleri Kalbindeki acıları Çekinmeden bana getir Sen tükenme beni bitir *** Ağladığın geceleri Kalbindeki acıları Çekinmeden bana getir Sen tükenme beni bitir *** Aşk bağının gülü ol da Dikenini bana batır Aşk bağının gülü ol da Dikenini bana batır *** Bakma canım yandığına Sorma benim halim nedir Bakma canım yazdığına Sorma benim halim nedir *** Ağladığın geceleri Kalbindeki acıları Çekinmeden bana getir Sen tükenme beni bitir *** Ağladığın geceleri Kalbindeki acıları Çekinmeden bana getir Sen tükenme beni bitir *** Ağladığın geceleri Kalbindeki acıları Çekinmeden bana getir Sen tükenme beni bitir

Kader Diyemezsin Kader diyemezsin sen kendin ettin Aşkıma sevgime ihanet ettin Yalvarışın çok geç beni kaybettin Dönme artık seni bende terk ettim *** Hani mutluluktu bu aşkın sonu Hani sürecekti bir ömür boyu Nasıl yaptın zalim sen bana bunu Kader diyemezsin sen kendin ettin *** Şimdi gözlerimde boş bir anısın Sen gerçek aşkımın sahte yanısın Bana değil tanrım sana acısın Bu kötü günlere sen sebep oldun

Senede Bir Gün Gönlümde açmadan solan Bir gülsün Her zaman gamlıyım Her zaman üzgün *** Gönlümde açmadan solan Bir gülsün Her zaman gamlıyım Her zaman üzgün *** Beklerim yolunu Aylar boyunca *** Yeter ki gel bana Senede bir gün Senede bir gün Senede bir gün Senede bir gün *** Ağarsın saçlarım Solsun yanağım Adını anmaktan Yansın dudağım *** Ağarsın saçlarım Solsun yanağım Adını anmaktan Yansın dudağım Bu aşka canımı adayacağım *** Yeter ki gel bana Senede bir gün Senede bir gün Senede bir gün Senede bir gün Senede bir gün Senede bir gün...