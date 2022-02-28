Nostalji-2 Şarkı Sözleri
Muazzez Ersoy Nostalji-2 şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Muazzez Ersoy Nostalji-2 şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Nostalji-2 sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Sakın bir söz söyleme
Yüzüme bakma sakın
Sesini duyan olur
Sana göz koyan olur
***
Sakın bir söz söyleme
Yüzüme bakma sakın
Sesini duyan olur
Sana göz koyan olur
***
Düşmanımdır seni kim
Bulursa cana yakın
Annen bile okşasa
Benim bağrım kan olur
***
Düşmanımdır seni kim
Bulursa cana yakın
Annen bile okşasa
Benim bağrım kan olur
***
Dilerim tanrıdan ki
Sana açık kucaklar
Bir daha kapanmadan
Kara toprakla dolsun
***
Dilerim tanrıdan ki
Sana açık kucaklar
Bir daha kapanmadan
Kara toprakla dolsun
***
Anmasınlar adını
Candan anan dudaklar
Sana benim gözümle
Bakan gözler kör olsun
***
Anmasınlar adını
Candan dudaklar
Sana benim gözümle
Bakan gözler kör olsun
Bakan gözler kör olsun
-
Ben küskünüm feleğe
Düştüm bitmez çileye
Nerelere gideyim
Kara bahtım gülmeye
Ben küskünüm feleğe
Düştüm bitmez çileye
***
Ben ne ettim feleğe
Verdi bana bu derdi
Yıllardır hep ağlattın
Şu gönlüm güldürmedi
Ben küskünüm feleğe
Düştüm bitmez çileye
-
Kadehinde zehir olsa
Ben içerim bana getir
Kadehinde zehir olsa
Ben içerim bana getir
***
Dudakların mühür olsa
Ben açarım bana getir
Dudakların mühür olsa
Ben açarım bana getir
***
Ağladıgin geceleri
Kalbindeki acıları
Çekinmeden bana getir
Sen tükenme beni bitir
***
Ağladığın geceleri
Kalbindeki acıları
Çekinmeden bana getir
Sen tükenme beni bitir
***
Aşk bağının gülü ol da
Dikenini bana batır
Aşk bağının gülü ol da
Dikenini bana batır
***
Bakma canım yandığına
Sorma benim halim nedir
Bakma canım yazdığına
Sorma benim halim nedir
***
Ağladığın geceleri
Kalbindeki acıları
Çekinmeden bana getir
Sen tükenme beni bitir
***
Ağladığın geceleri
Kalbindeki acıları
Çekinmeden bana getir
Sen tükenme beni bitir
***
Ağladığın geceleri
Kalbindeki acıları
Çekinmeden bana getir
Sen tükenme beni bitir
-
Kader diyemezsin sen kendin ettin
Aşkıma sevgime ihanet ettin
Yalvarışın çok geç beni kaybettin
Dönme artık seni bende terk ettim
***
Hani mutluluktu bu aşkın sonu
Hani sürecekti bir ömür boyu
Nasıl yaptın zalim sen bana bunu
Kader diyemezsin sen kendin ettin
***
Şimdi gözlerimde boş bir anısın
Sen gerçek aşkımın sahte yanısın
Bana değil tanrım sana acısın
Bu kötü günlere sen sebep oldun
-
Gönlümde açmadan solan
Bir gülsün
Her zaman gamlıyım
Her zaman üzgün
***
Gönlümde açmadan solan
Bir gülsün
Her zaman gamlıyım
Her zaman üzgün
***
Beklerim yolunu
Aylar boyunca
***
Yeter ki gel bana
Senede bir gün
Senede bir gün
Senede bir gün
Senede bir gün
***
Ağarsın saçlarım
Solsun yanağım
Adını anmaktan
Yansın dudağım
***
Ağarsın saçlarım
Solsun yanağım
Adını anmaktan
Yansın dudağım
Bu aşka canımı adayacağım
***
Yeter ki gel bana
Senede bir gün
Senede bir gün
Senede bir gün
Senede bir gün
Senede bir gün
Senede bir gün...
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Sevmekten kim usanır?
Tadına doyum olmaz
Hangi gönül uslanır ah?
Sevenle oyun olmaz
***
Kaç kere yemin ettim?
Kaç gönüle de girdim?
Sensiz yapamıyorum ah
Bak yine geri geldim
***
Kaç kere yemin ettim ah?
Kaç gönüle de girdim?
Sensiz yapamıyorum ah
Bak yine geri geldim
***
İster yüzümü güldür
İstersen ağlat beni
Bir gecenin koynundan ah
Bin geceye at beni
***
Kaç kere yemin ettim?
Kaç gönüle de girdim?
Sensiz yapamıyorum ah
Bak yine geri geldim
***
Kaç kere yemin ettim ah?
Kaç gönüle de girdim?
Sensiz yapamıyorum ah
Bak yine geri geldim
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