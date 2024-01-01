Muazzez Ersoy

Kader Böyle imiş Kader böyle imiş Ne söylesem, ne söylesem Ne söylesem boş *** Gece gündüz dolaştım Aşkınla sarhoş Aşkınla sarhoş *** Gece gündüz dolaştım Aşkınla sarhoş Aşkınla sarhoş *** Neşeli olan yuvam Şimdi artık, şimdi artık, şimdi artık kaldı boş *** Kader böyle imiş Ne söylesem, ne söylesem Ne söylesem boş *** Kader böyle imiş Ne söylesem, ne söylesem Ne söylesem boş

Bir Bahar Akşamı Rastladım Size Bir bahar akşamı rastladım size Bir bahar akşamı rastladım size Sevinçli bir telaş içindeydiniz *** Derinden bakınca gözlerinize Neden başınızı öne eğdiniz Neden başınızı öne eğdiniz *** İçimde uyanan eski bir arzu İçimde uyanan eski bir arzu Dedi ki yıllardır aradığın bu *** Şimdi soruyorum büküp boynumu Ah, daha önceleri nerelerdeydiniz Ah, daha önceleri nerelerdeydiniz

Gecenin Matemini Gecenin matemini Aşkıma örtüp sarayım Gittin artık Seni ben nerde bulup yalvarayım Gittin artık Seni ben nerde bulup yalvarayım *** Şimdi ben tıpkı şifasız Kanayan bir yarayım Şimdi ben tıpkı şifasız Kanayan bir yarayım *** Gittin artık Seni ben nerde bulup yalvarayım Gittin artık Seni ben nerde bulup yalvarayım

Kalbimi Kıra Kıra Senden bana ne kaldı bir hatıradan başka Senden bana ne kaldı bir hatıradan başka Bir daha geri dönmem yalan kattığın aşka Bir daha geri dönmem yalan kattığın aşka *** Kalbimi kıra kıra bıraktın bir hatıra Günahını yalancı dudaklarında ara Kalbimi kıra kıra bıraktın bir hatıra Günahını yalancı dudaklarında ara *** Gözyaşların boşuna, düşmem artık peşine Gözyaşların boşuna, düşmem artık peşine Yansın yüreğin yansın, şimdi de bende sıra Yansın yüreğin yansın, şimdi de bende sıra *** Kalbimi kıra kıra bıraktın bir hatıra Günahını yalancı dudaklarında ara Kalbimi kıra kıra bıraktın bir hatıra Günahını yalancı dudaklarında ara *** Kalbimi kıra kıra bıraktın bir hatıra Günahını yalancı dudaklarında ara

Pişman Olur Da Bir Gün Pişman olur da bir gün Dönersen bana geri Dönersen bana geri *** Gönül kapım açıktır Çalmadan gir içeri Çalmadan gir içeri *** Gönül kapım açıktır Çalmadan gir içeri Çalmadan gir içeri *** Sana sevgiler sonsuz Henüz geçmedi zaman Henüz geçmedi zaman *** Gönül kapım açıktır Çalmadan gir içeri Çalmadan gir içeri *** Gönül kapım açıktır Çalmadan gir içeri Çalmadan gir içeri

Sevemedim Karagözlüm Sevemedim kara gözlüm Seni doyunca Hep kıskandım seni elden Yıllar boyunca *** Kuşlar gibi ikimiz bir yuva kuralım Ayırmasın Mevla'm bizi ömür boyunca Kuşlar gibi ikimiz bir yuva kuralım Ayırmasın Mevla'm bizi ömür boyunca *** Aramıza kimse Gelip girmesin Ayırmasın Mevla'm bizi ömür boyunca Ayırmasın Mevla'm bizi ömür boyunca *** Bana cefa ediyorlar bilmem nedendir Benim korkum senden değil kaderimdendir Herkes bana deli diye gülüp geçiyor Senin aşkın beni kara gözlüm deli ediyor *** Herkes bana deli diye gülüp geçiyor Senin aşkın beni kara gözlüm deli ediyor *** Aramıza kimse Gelip girmesin Ayırmasın Mevla'm bizi ömür boyunca Ayırmasın Mevla'm bizi ömür boyunca Ayırmasın Mevla'm bizi ömür boyunca

Söyleyin Yıldızlar Söyleyin yıldızlar sevgilim nerde Beklerim onu ben pencelerde Beklerim onu ben pencelerde *** Ben onun yüzünden düştüm bu derde Ben onun yüzünden düştüm bu derde Söyleyin yıldızlar sevgilim nerde Beklerim onu ben pencelerde Söyleyin yıldızlar sevgilim nerde Beklerim onu ben pencelerde *** İçim yana yana onu ararım Uçan kuşlardan haber sorarım Uçan kuşlardan haber sorarım *** Ömrümde gülmedim ona yanarım Ömrümde gülmedim ona yanarım Söyleyin yıldızlar sevgilim nerde Beklerim onu ben pencerelerde Söyleyin yıldızlar sevgilim nerde Beklerim onu ben pencerelerde

Yollar Uzak Gelemedim Yollar uzak, gelemedim Muradıma eremedim Tutunacak dalım sendin Kıymetini bilemedim *** Gözlerime bir baktın Yaktın ah, beni yaktın Gözlerime bir baktın Yaktın ah, beni yaktın Ben sana ne yaptım ki? Beni öksüz bıraktın Ben sana ne yaptım ki? Beni yalnız bıraktın *** Bana el gözüyle bakma Gurbet ellerde bırakma Ayrılık canıma yetti Bir de sen gönlümü yakma *** Gözlerime bir baktın Yaktın ah, beni yaktın Gözlerime bir baktın Yaktın ah, beni yaktın Ben sana ne yaptım ki? Beni yalnız bıraktın Ben sana ne yaptım ki? Beni öksüz bıraktın Beni öksüz bıraktın Beni yalnız bıraktın

Adını Anmayacağım Aşkınla yana, yana Kül olsa da ocağım Bu gönül sayfasını Artık kapatacağım *** Aşkınla yana yana Kül olsa da ocağım Bu gönül sayfasını Artık kapatacağım *** Geçse de gençlik çağım Boş kalsa da kucağım Sözümü tutacağım Adını anmayacağım *** Geçse de gençlik çağım Boş kalsa da kucağım Sözümü tutacağım Adını anmayacağım *** Kalbimden ben seni Söküp atacağım Bu gönül sayfasını Artık kapatacağım *** Kalbimden ben seni Söküp atacağım Bu gönül sayfasını Artık kapatacağım *** Geçse de gençlik çağım Boş kalsa da kucağım Sözümü tutacağım Adını anmayacağım *** Geçse de gençlik çağım Boş kalsa da kucağım Sözümü tutacağım Adını anmayacağım

Bağdat Yolu Bir bakış baktın, kalbimi yaktın Aşkın kemendini, boynuma taktın Bahçende gülün, kapında kulun Olmaya razıyım sevgilim senin *** Canım fedadır senin yoluna Günahların da benim boynuma Çıkalım senle bağdat yoluna Sen bir şahinsin ben garip serçe *** Attın kalbime demirden pençe *** Mehtap senin güzel yüzünde Seyretsem ne olur senin dizinde Bahçende gülün, kapında kulun *** Olmaya razıyım sevgilim senin Canım fedadır senin yoluna Günahların da benim boynuma *** Çıkalım senle bağdat yoluna Sen bir şahinsin ben garip serçe Attın kalbime demirden pençe

Kıskanırım Seni Ben Saçın yüzüne değse tenini kıskanırım Birine söz söylesen dilini kıskanırım Saçın yüzüne değse tenini kıskanırım Birine söz söylesen dilini kıskanırım *** Kıskanırım seni ben Kıskanırım kalbimden Bu nasıl aşk Allahım Öleceğim derdimden *** Kıskanırım seni ben Kıskanırım kalbimden Bu nasıl aşk Allahım Öleceğim derdimden *** Sakın takma göğsüne gülünü kıskanırım Seni sana kemerden belini kıskanırım Sakın takma göğsüne gülünü kıskanırım Seni sana kemerden belini kıskanırım *** Kıskanırım seni ben Kıskanırım kalbimden Bu nasıl aşk Allahım Öleceğim derdimden *** Kıskanırım seni ben Kıskanırım kalbimden Bu nasıl aşk allahım Öleceğim derdimden Öleceğim derdimden Öleceğim derdimden

Bir Rüzgardır Bir rüzgardır, gelir geçer sanmıştım Meğer başımda esen kasırgaymış sevgilim, sevgilim *** "Gönül oyunudur, bunun izi kalmaz" demiştin ah Meğer içimde yanan bir volkanmış sevgilim, sevgilim, sevgilim *** "Bir gün gelir unutursun" demiştin sevgilim "Hicranını uyutursun" demiştin sevgilim Unutmadım, unutmadım Aşka hasret, sana hasret bekliyorum sevgilim, sevgilim *** "Gönül oyunudur, bunun izi kalmaz" demiştin ah Meğer içimde yanan bir volkanmış sevgilim, sevgilim, sevgilim