Muazzez Ersoy

Gönlümde açmadan solan Bir gülsün Her zaman gamlıyım Her zaman üzgün *** Gönlümde açmadan solan Bir gülsün Her zaman gamlıyım Her zaman üzgün *** Beklerim yolunu Aylar boyunca *** Yeter ki gel bana Senede bir gün Senede bir gün Senede bir gün Senede bir gün *** Ağarsın saçlarım Solsun yanağım Adını anmaktan Yansın dudağım *** Ağarsın saçlarım Solsun yanağım Adını anmaktan Yansın dudağım Bu aşka canımı adayacağım *** Yeter ki gel bana Senede bir gün Senede bir gün Senede bir gün Senede bir gün Senede bir gün Senede bir gün...