Muazzez Ersoy

Kadere Bak Özlesem de seni her an Ağlasam da olmaz duyan Beni senden ayrı koyan Kadere bak kadere bak Beni senden ayrı koyan Kadere bak kadere bak *** Dertle doldum genç yaşımda Bin hatıra göz yaşımda Dertle doldum genç yaşımda Bin hatıra göz yaşımda *** Ah ne çileler var başımda Kadere bak kadere bak Ne çileler var başımda Kadere bak kadere bak *** Bir gönlüm var hayal kuran Hasret doldum buram buram Beni yerden yere vuran Kadere bak kadere bak Beni yerden yere vuran Kadere bak kadere bak *** Dertle doldum genç yaşımda Bin hatıra göz yaşımda Dertle doldum genç yaşımda Bin hatıra göz yaşımda *** Ah ne çileler var başımda Kadere bak kadere bak Ne çileler var başımda Kadere bak kadere bak *** Ne çileler var başımda Kadere bak kadere bak Kadere bak kadere bak Kadere bak kadere bak

Bugün Bugün resmine dokundum ben Öptüm yine yine Zaman ağır ol henüz erken Demek için güle güle *** Sesini özledim Özledim çok Haberim yok Durmuş dünya niye *** Seninle birlikte kaybolanları Arıyorum başka şeylerde Aşk şarkısı değil bu Geldi içimden Gülümse bir kez benim için eğer duyuyorsan *** Nehrim ol gel ak yine, Kelebek ol gel uç yine Çiçeğim ol gel aç yine Rüzgar ol

Kalbim Siyah beyaz bir film gibiydin Herkes uyurken izlediğim Sevgilim benim çok özledim *** Her zaman gitmek istediğim Tatil yerleri gibiydin dergi sayfalarında Hiç gidemediğim *** Bu bir masal başı iyi mutsuz sonlu Senle ben batı doğu ama dünya yuvarlak Kalbim ellerim kadar küçük değil Kalbim ellerim kadar küçük değil *** En çok sevdiğim şarkıydın Herkesten çok sevildin Sevgilim benim çok özledim *** Ben küçük bir kız heyecanlı Oyuncaklarım tahtadandı Hepsi kırıldı yapıştırdım

Oyunlar Yüreksiz gözlerin olduğu bu yerde Herkes gibi benim de yerim var Yüzümden gitmeyen acı gülüşte Hiç sönmeyen yangınların izi var * Yıktım duvarları, yaramı sardım Yalnızca bildiğim bir şarkı var Ne iz, ne söz; eski bir şey kalmasın ardımda * İsmi bilinmez bir yerlere yolcuyum Dikensiz gül olmaktansa kardelen olurum Bizler büyürken durmaz, büyür oyunlar Bütün oyunlarda herkes kadar benim de payım var

Ay Ay ışığına vuruldum ben Çok uzaklarda olsa da Sonumuzu bile bile seviştim ben Artık gece hiç olmasa da * Ay ışığına vuruldum ben Başka dünyaya yansa da Çok zor geçen günün ardından uyurken ben Odam hep ışıksız kalmışsa da * Bu ev artık yuva değil Bütün eşyalar üst üste terketmeden önce

Herkes Bilsin İstedim Herkes bilsin istedim nasıl sevdim ben Herkes duysun istedim neye direndim ben Neler gördü gözlerim, neler duydum dinledim Aşk böyleyse sevmeyin, sevmeyin beni, of, beni... Zaman dursun istedim bugün pes ettim ben Her şey sussun istedim, masal olayım ben Neler gördü gözlerim, neler duydum dinledim Aşk böyleyse sevmeyin, sevmeyin beni, of, beni...

Oyunun Sonu Hangi acılar, hangi anılar Eskimez zamanla? Hangi kalp temiz, hangi gerçek iz Aşınmaz yağmurda? Her şeyi gören, bilenler Anlatın, neden dönmezler gidenler? Giden gelmiyor, geri dönmüyor Oyunun sonunda, sonunda! Giden gelmiyor, hayat denilen şey Bir ipin ucunda, ucunda! Hangi büyük aşk, hangi büyük kin Yok olmaz zamanla? Hangi yanardağ, hangi fırtına Durulmaz dünyada? Her şeyi gören, bilenler Anlatın, neden dönmezler gidenler? Giden gelmiyor, geri dönmüyor Oyunun sonunda, sonunda! Giden gelmiyor, hayat denilen şey Bir ipin ucunda, ucunda!

Üvey Biraz sarhoş, biraz âşığım ben Uyurken siz umudu ararım Yok ellerimde aşkım Yok, ne üzgün ne kırgınım * Üvey çocuk olmadım, Üvey anne olmadım Üvey insanlık mı alın yazım? Aşkına doyamadım, Karardı aydınlığım Üvey aşklar mıymış alın yazım? * Acıyı da derdi de severim ben Yanımdan geçer, beni büyütürler Yok, yok olmaz inancım Yok, ne üzgün ne kırgınım * Üvey çocuk olmadım, Üvey anne olmadım Üvey insanlık mı alın yazım? Aşkına doyamadım, Karardı aydınlığım Üvey aşklar mıymış alın yazım?

Nefessiz Kaldım Eğer beni duyuyorsan uyan Hiç geçmiyorsam aklından uyu, uyu, uyu; hiç korkma Utanır isteyemem, bilirsin yardım dilemem Yalnız sesimi duy bazen * Bir resmime bakıyorsan gülen Islanmıyorsa gözlerin iyi, iyi, iyi; hiç utanma Yalan aşklara düştüm, yeni dostlar arar oldum Uyuyup huzur buldum bazen, of! * Yerimi hiç kimse bilmesin Kalbim biraz dinlensin, of, inan * Nefessiz kaldım duvarlar içinde Ellerim bağlı zincirlerle, hava nerede? Nefessiz kaldım aşkımın içinde İçimden çekip aldığın çocuk nerede? * Nefessiz kaldım... Nefessiz kaldım...

Yorgun Yorgun geldim bu dünyaya kimse bilmez sonsuzluk benim olsa Fayda etmez öyle bir derde düştüm ki hiç sorma Katlanmak zor gücün yoksa Çaresizlik gözlerinde can verirken Ellerimde sustun artık sen Söylerim ben senin yerine İşte ben böyle öldüm gittim kendimi gömdüm Sonra toprağa sordum dünya böyle değildi Toprak dedi sen kördün