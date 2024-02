Muazzez Ersoy

Kahır Mektubu Ne zaman iki satır yazmaya kalksam Hep sana hep seni hep bizi yazıyorum Ne zaman bir kadeh alsam elime Hep sana hep seni hep bizi içiyorum, hep bizi içiyorum *** Her gece kederdeyim durmadan içiyorum Sevda ektim kalbime yalnızlık biçiyorum *** Ne zaman iki satır yazmaya kalksam Hep sana hep seni hep bizi yazıyorum Ne zaman bir kadeh alsam elime Hep sana hep seni hep bizi içiyorum *** Her gece kederdeyim durmadan içiyorum Sevda ektim kalbime yalnızlık biçiyorum Her gece kederdeyim durmadan içiyorum Sevda ektim kalbime yalnızlık biçiyorum *** Elveda elveda elveda deyip bir gün Viran edip gönlümü Ayrılıp gidişinin bu gece yıldönümü *** Elveda elveda elveda deyip bir gün Viran edip gönlümü Ayrılıp gidişinin bu gece yıldönümü *** Bugün de sensiz içtim bu akşam sensiz hiçtim Bu gece her damlayı iki kadehe biçtim Ayrılık öyle zor ki kimsesiz kalan bilir Gözyaşı ne demektir her gün ağlayan bilir *** Her gece kederdeyim durmadan içiyorum Sevda ektim kalbime yalnızlık biçiyorum Her gece kederdeyim durmadan içiyorum Sevda ektim kalbime yalnızlık biçiyorum Yalnızlık biçiyorum... Yalnızlık biçiyorum

Aşk Kitabı Ne olur söyleyin sevenler bana Ayrılmak kanun mu aşk kitabında El ele tutuşup gülmeden daha Ağlatmak kanun mu aşk kitabında *** Ne olur söyleyin sevenler bana Ayrılmak kanun mu aşk kitabında El ele tutuşup gülmeden daha Ağlatmak kanun mu aşk kitabında *** Ümitlerim kırıldı gitti Hayallerim yıkıldı bitti Bu dert beni benden etti Sevdim, sevdim bak ne hale geldim Sevdim, sevdim bak ne hale geldim *** Her seven sonunda düşüyor derde Bu aşk kitabının yazanı nerde Bir aşık inandı çok sevdi diye Terk etmek kanun mu aşk kitabında *** Her seven sonunda düşüyor derde Bu aşk kitabının yazanı nerde Bir aşık inandı çok sevdi diye Terk etmek kanun mu aşk kitabında *** Ümitlerim kırıldı gitti Hayallerim yıkıldı bitti Bu dert beni benden etti Sevdim, sevdim bak ne hale geldim Sevdim, sevdim bak ne hale geldim Sevdim, sevdim bak ne hale geldim

Sarhoş Gibiyim Bir sevda çölünde bıraktın beni Kanadı kırılmış bir kuş gibiyim Dönüp de bakmadın bir gün hâlime Sokağa atılmış bir taş gibiyim *** O eski hayalin her an karşımda Gözyaşlarım çağlar her anışımda O eski hayalin her an karşımda Gözyaşlarım çağlar her anışımda *** Ayrılık şarabı gönül tasımda İçmeden yıkılmış sarhoş gibiyim Ayrılık şarabı gönül tasımda İçmeden yıkılmış sarhoş gibiyim *** Acılar çöktü bak sensiz bağrıma Çoktan hazan erdi gönül bağıma İnanma sen benim yaşadığıma Sen gittin gideli ölmüş gibiyim *** O eski hayalin her an karşımda Gözyaşlarım çağlar her anışımda O eski hayalin her an karşımda Gözyaşlarım çağlar her anışımda *** Ayrılık şarabı gönül tasımda İçmeden yıkılmış sarhoş gibiyim Ayrılık şarabı gönül tasımda İçmeden yıkılmış sarhoş gibiyim *** İçmeden yıkılmış sarhoş gibiyim İçmeden yıkılmış sarhoş gibiyim

Kurşuna Gerek Yok Kurşuna gerek yok sözlerin var ya Hayatıma bir son vermek istersen Hançere gerek yok gözlerin var ya Eğer ki kalbimden vurmak istersen Kurşuna gerek yok sözlerin var ya Kurşuna gerek yok sözlerin var ya *** Taş olsam erirdim avuçlarında Dağ olsam çökerdim bakışlarında Sevgilim suçluysam bu aşk yolunda Zindana gerek yok hasretin var ya Zindana gerek yok hasretin var ya *** Anladım çare yok unutmam için Her yerde hatıran izlerin var ya Bir gün olsun mutlu uyumam için Yastığa gerek yok dizlerin var ya Yastığa gerek yok dizlerin var ya *** Taş olsam erirdim avuçlarında Dağ olsam çökerdim bakışlarında Sevgilim suçluysam bu aşk yolunda Zindana gerek yok hasretin var ya Zindana gerek yok hasretin var ya *** Taş olsam erirdim avuçlarında Dağ olsam çökerdim bakışlarında Sevgilim suçluysam bu aşk yolunda Zindana gerek yok hasretin var ya Zindana gerek yok hasretin var ya

Anılar Bu Akşam İçimde Hüzün Var Gözümde Canlandı Anılar Ağlamak İstiyorum, Haykırmak İstiyorum Bu Akşam İçimde Hüzün Var *** Sensiz Geçmiyor Bu Akşamlar Gönlümde Dinmiyor Arzular Kavuşmak İstiyorum, Sarılmak İstiyorum Bak Bizi Bekliyor Anılar *** Anılar, Anılar, Simdi Gözümde Canlandılar Anılar, Anılar, Beni Bu Akşam Ağlattılar *** Anılar, Anılar, Simdi Gözümde Canlandılar Anılar, Anılar, Beni Bu Akşam Ağlattılar *** Benden Uzak Durma Ne Olur Bu Kalbi Sensiz Taşıyamam Artık Benim Olmasan Bile Seni Görmeden Yaşayamam *** Yüzünü Görmeliyim Sesini Duymalıyım Anıları Yaşamalıyım *** Yüzünü Görmeliyim Sesini Duymalıyım Anıları Yaşamalıyım *** Yüzünü Görmeliyim Sesini Duymalıyım Anıları Yaşamalıyım *** Anılar, Anılar, Simdi Gözümde Canlandılar Anılar, Anılar, Beni Bu Akşam Ağlattılar *** Anılar, Anılar, Simdi Gözümde Canlandılar Anılar, Anılar, Beni Bu Akşam Ağlattılar *** Beni ne hallere koydular Beni Bu Akşam Ağlattılar

Seninle Aşkımız Eski Bir Roman Kalbimde arama eski yerini Sen gözümden akan sele karıştın Kalbimde arama eski yerini Sen gözümden akan sele karıştın *** İstesem de artık sevemem seni Hasret rüzgarına yele karıştın İstesem de artık sevemem seni Hasret rüzgarına yele karıştın *** Seninle aşkımız eski bir roman Yandı sayfaları külüdür kalan Sevgilim her şeyim sendin bir zaman Ne yazık sonunda ele karıştın *** Seninle aşkımız eski bir roman Yandı sayfaları külüdür kalan Sevgilim her şeyim sendin bir zaman Ne yazık sonunda ele karıştın Sevgilim her şeyim sendin bir zaman Ne yazık sonunda ele karıştın *** Kırılan kalbim var dinmez bir kinim Ömrümce sürecek aşka yeminim Kırılan kalbim var dinmez bir kinim Ömrümce sürecek aşka yeminim *** Kavuşmak imkansız artık sevgilim Dönüşü olmayan yola karıştın Kavuşmak imkansız artık sevgilim Dönüşü olmayan yola karıştın *** Seninle aşkımız eski bir roman Yandı sayfaları külüdür kalan Sevgilim her şeyim sendin bir zaman Ne yazık sonunda ele karıştın *** Seninle aşkımız eski bir roman Yandı sayfaları külüdür kalan Sevgilim her şeyim sendin bir zaman Ne yazık sonunda ele karıştın Sevgilim her şeyim sendin bir zaman Ne yazık sonunda ele karıştın Ne yazık sonunda ele karıştın

Sevdikten Sonra Bu aşka hiç kimse engel olamaz Sen beni, ben seni sevdikten sonra Bu aşka hiç kimse engel olamaz Sen beni, ben seni sevdikten sonra *** Ölüm bile bizi bir ayıramaz Sen beni, ben seni sevdikten sonra Ölüm bile bizi bir ayıramaz Sen beni, ben seni sevdikten sonra *** Aşılmaz dağları yol yaparız biz Hasret ateşini kül yaparız biz *** Seninle dikeni gül yaparız biz Sen beni, ben seni sevdikten sonra Seninle dikeni gül yaparız Sen beni, ben seni sevdikten sonra *** Seninle sevdikçe birbirimizi Mutluluk kucaklar her ikimizi Ne yıllar ne yollar ayırır bizi Sen beni, ben seni sevdikten sonra ** Aşılmaz dağları yol yaparız biz Hasret ateşini kül yaparız biz *** Seninle dikeni gül yaparız biz Sen beni, ben seni sevdikten sonra Seninle dikeni gül yaparız biz Sen beni, ben seni sevdikten sonra *** Sen beni, ben seni sevdikten sonra

Sabahçı Kahvesi Ft Ahmet Selçuk İlkan Sevgilim, sevgilim Bak yine şafak söküyor Sevgilim, sevgilim Bak yine sabah oluyor *** Şimdi sen kim bilir ne duygulardasın? Belki de en güzel uykulardasın Şimdi sen kim bilir ne duygulardasın? Belki de en tatlı uykulardasın *** Sen rüyalar aleminde Yeni aşklar hevesinde Bense yine uykusuzum Bir sabahçı kahvesinde *** Sen rüyalar aleminde Yeni aşklar hevesinde Bense yine uykusuzum Bir sabahçı kahvesinde *** Uykunu zamansız böldümse, affet En güzel uykular birtanem sana Yastığın gölgeme, ben, ben sana hasret En tatlı uykular sevgilim sana En güzel uykular sevgilim sana *** Ah be sevgilim Sevgilim Inan ki, çok özledim seni Sevgilim, sevgilim Inan ki, çok özledim seni *** Dışarda hafiften yağmurun sesi Gözümde aşkımın hasret nöbeti Dışarda hafiften yağmurun sesi Gözümde aşkımın hasret nöbeti *** Sen rüyalar aleminde Yeni aşklar hevesinde Bense yine uykusuzum Bir sabahçı kahvesinde *** Sen rüyalar aleminde Yeni aşklar hevesinde Bense yine uykusuzum Bir sabahçı kahvesinde *** Sen rüyalar aleminde Yeni aşklar hevesinde Bense yine uykusuzum Bir sabahçı kahvesinde

Gözler Kalbin Aynasıdır Gönül bir aşk yuvasıdır Ümit aşkın rüyasıdır Seviyorsun hayır deme Gözler kalbin aynasıdır Gözler kalbin aynasıdır Yalan nedir bilmez onlar Siyah mavi yeşil olsun Aşkı inkar etmez onlar Şiir gibi roman gibi Okuyorum ben aşkını Öylece bak gözlerime Çevirme hiç bakışını