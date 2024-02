Muazzez Ersoy

Ne zaman iki satır yazmaya kalksam Hep sana hep seni hep bizi yazıyorum Ne zaman bir kadeh alsam elime Hep sana hep seni hep bizi içiyorum, hep bizi içiyorum *** Her gece kederdeyim durmadan içiyorum Sevda ektim kalbime yalnızlık biçiyorum *** Ne zaman iki satır yazmaya kalksam Hep sana hep seni hep bizi yazıyorum Ne zaman bir kadeh alsam elime Hep sana hep seni hep bizi içiyorum *** Her gece kederdeyim durmadan içiyorum Sevda ektim kalbime yalnızlık biçiyorum Her gece kederdeyim durmadan içiyorum Sevda ektim kalbime yalnızlık biçiyorum *** Elveda elveda elveda deyip bir gün Viran edip gönlümü Ayrılıp gidişinin bu gece yıldönümü *** Elveda elveda elveda deyip bir gün Viran edip gönlümü Ayrılıp gidişinin bu gece yıldönümü *** Bugün de sensiz içtim bu akşam sensiz hiçtim Bu gece her damlayı iki kadehe biçtim Ayrılık öyle zor ki kimsesiz kalan bilir Gözyaşı ne demektir her gün ağlayan bilir *** Her gece kederdeyim durmadan içiyorum Sevda ektim kalbime yalnızlık biçiyorum Her gece kederdeyim durmadan içiyorum Sevda ektim kalbime yalnızlık biçiyorum Yalnızlık biçiyorum... Yalnızlık biçiyorum