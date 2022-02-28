Muazzez Ersoy

Çayelinden öteye giderum yali yali Giderum yali yali, giderum yali Sırtındaki sepetun ben olayım hamali Ben olayım hamali, ben olayım ha *** Sırtındaki sepetun ben olayım hamali Ben olayım hamali, ben olayım ha *** Sepetumun ipleri keseyi omuzumi Keseyi omuzumi, keseyi omu Aç beyaz peştemali bir göreyim yuzuni Bir göreyim yuzuni, bir göreyim yu *** Tabancamin sapini gulle donatacagim Gulle donatacagim Alacagim baska yar sevecegim baska yar Seni catlatacagim seni catlatacagim *** Tabancam dolu mermi seven boyle eder mi Seven boyle eder mi İnsan sevdiği yari insan sevdigi yari Bırakır da gider mi bırakır da gider mi *** Suda pişmiş mısırı tuzlayıp yiyeceksun Mısırın türküsünü benden dinleyeceksun Mısırı kurutin mı, ambarda duruttin mi Nenen çarık giyerdi bunlari unuttun mi