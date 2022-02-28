Karadeniz Potbori Şarkı Sözleri
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Muazzez Ersoy
Karadeniz Potbori
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Çayelinden öteye giderum yali yali
Giderum yali yali, giderum yali
Sırtındaki sepetun ben olayım hamali
Ben olayım hamali, ben olayım ha
***
Sırtındaki sepetun ben olayım hamali
Ben olayım hamali, ben olayım ha
***
Sepetumun ipleri keseyi omuzumi
Keseyi omuzumi, keseyi omu
Aç beyaz peştemali bir göreyim yuzuni
Bir göreyim yuzuni, bir göreyim yu
***
Tabancamin sapini gulle donatacagim
Gulle donatacagim
Alacagim baska yar sevecegim baska yar
Seni catlatacagim seni catlatacagim
***
Tabancam dolu mermi seven boyle eder mi
Seven boyle eder mi
İnsan sevdiği yari insan sevdigi yari
Bırakır da gider mi bırakır da gider mi
***
Suda pişmiş mısırı tuzlayıp yiyeceksun
Mısırın türküsünü benden dinleyeceksun
Mısırı kurutin mı, ambarda duruttin mi
Nenen çarık giyerdi bunlari unuttun mi