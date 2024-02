Muazzez Ersoy

Sen canımsın zulmetme kalbime Gel bir görsen acırsın halime Ah gözünden düşmüşüm ben niye *** Gel gecikme bu ahir ömrümde Gel gün gelir ağlarsın kabrimde Ah gözünden düşmüşüm ben niye *** Ne oldu can ne oldu onca yaşananlar Ne oldu can şimdi neredesin kimlerlesin Hani senin cananın bendim *** Ne oldu can ayrılmazdın bir an yanımdan Ne oldu can bensiz bir yerlere gitmezdin Şimdi esen yellerde misin? *** Ben her şeyimi sana verdim Yollarına canımı serdim Öyle bir sevdi ki bu kalbim Unutmaz artık bir an seni Öyle bir sevdi ki bu kalbim Yaşatmaz artık sevdan beni *** Ne oldu can sen evimin pembe gülüydün Ne oldu can şimdi başka evlerdeymişsin Duydum ki unutmuşsun beni Öyle mi Can?