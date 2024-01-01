Muazzez Ersoy

Kışlada Bahar Kara gözlüm efkarlanma gül gayrı Kara gözlüm efkarlanma gül gayrı İbibikler öter ötmez or'dayım İbibikler öter ötmez or'dayım *** Mektubunda diyorsun ki "Gel gayrı Mektubunda diyorsun ki "Gel gayrı" Sütler kaymak tutar tutmaz or'dayım Sütler kaymak tutar tutmaz or'dayım *** Bahar geldi koyun kuzu koklaştı Bahar geldi koyun kuzu koklaştı İki âşık dört senedir bekleşti İki âşık dört senedir bekleşti *** Kara gözlüm düğün dernek yaklaştı Kara gözlüm düğün dernek yaklaştı Vatan borcu biter bitmez or'dayım Vatan borcu biter bitmez or'dayım *** Sütler kaymak tutar tutmaz or'dayım Daha güneş batar batmaz or'dayım Vatan borcu biter bitmez or'dayım Vatan borcu biter bitmez or'dayım

Duydum Ki Unutmuşsun Duydum ki unutmuşsun gözlerimin rengini Duydum ki unutmuşsun gözlerimin rengini Yazık olmuş o gözlerden sana akan yaşlara Yazık olmuş o gözlerden sana akan yaşlara *** Bir zamanlar sevginle Ateşlenen başımı Dizlerinin yerine Dayasaydım taşlara *** Hani bendim yedi renk hani tende can idim Hani bendim yedi renk hani tende can idim Hani gündüz hayâlin geceler rüyan idim Hani gündüz hayâlin geceler rüyan idim *** Demek ki senin için Aşk değil yalan imiş Acırım heder olan O en güzel yıllara

Firuze Bir gün dönüp bakınca düşler İçmiş olursa yudum yudum yudum yıllarını Ağla, ağla Firuze ağla Anlat bir zaman ne dayanılmaz güzellikte olduğunu *** Kıskanır rengini baharda yeşiller Sevda büyüsü gibisin sen Firuze Sen nazlı bir çiçek, bir orman kuytusu Üzüm buğusu gibisin sen Firuze *** Acılı bir bakış yerleşirse eğer Kirpiğinin ucundan gözbebeğine Her şeyin bedeli var, güzelliğinin de Bir gün gelir ödenir, öde Firuze *** Duru bir su gibi, bazen volkan gibi Bazen bir deli rüzgar gibi Gözlerinde telaş, yıllar sence yavaş Acelen ne bekle Firuze *** Bir gün dönüp bakınca düşler İçmiş olursa yudum yudum yudum yıllarını Ağla, ağla Firuze ağla Anlat bir zaman ne dayanılmaz güzellikte olduğunu *** Kıskanır rengini baharda yeşiller Sevda büyüsü gibisin sen Firuze Sen nazlı bir çiçek, bir orman kuytusu Üzüm buğusu gibisin sen Firuze *** Acılı bir bakış yerleşirse eğer Kirpiğinin ucundan gözbebeğine Her şeyin bedeli var, güzelliğinin de Bir gün gelir ödenir, öde Firuze *** Duru bir su gibi, bazen volkan gibi Bazen bir deli rüzgar gibi Gözlerinde telaş, yıllar sence yavaş Acelen ne bekle Firuze

Gökyüzünde Yalnız Gezen Yıldızlar Gökyüzünde yalnız gezen yıldızlar Yeryüzünde sizin kadar yalnızım Bir haykırsam belki duyulur sesim Ben yalnızım, ben yalnızım, yalnızım *** Kaderim bu, böyle yazılmış yazım Hiç kimsenin aşkında yoktur gözüm Bir yalnızlık şarkısı söyler sazım Ben yalnızım, ben yalnızım, yalnızım Bir yalnızlık şarkısı söyler sazım Ben yalnızım, ben yalnızım, yalnızım *** Tatmadığım zevk kalmadı dünyada Hangi kalbe girdimse kaldı izim Taşa geçer kendime geçmez sözüm Ben yalnızım, ben yalnızım, yalnızım *** Kaderim bu, böyle yazılmış yazım Hiç kimsenin aşkında yoktur gözüm Bir yalnızlık şarkısı söyler sazım Ben yalnızım, ben yalnızım, yalnızım Bir yalnızlık şarkısı söyler sazım Ben yalnızım, ben yalnızım, yalnızım

Unuttun Beni Zalim Bir sevda geldi başıma Felek su kattı aşıma Uyku girmiyor gözüme ah *** Unuttun beni zalim Unuttun beni zalim Unuttun beni zalim Unuttun beni zalim *** Gülüşün ince kıvrak şensin Bir selam vermeden geçersin Bilsen beni ne çok üzersin Seviyorum seviyorum Seviyorum seni zalim *** Gülüşün ince kıvrak şensin Bir selam vermeden geçersin Bilsen beni ne çok üzersin Seviyorum seviyorum Seviyorum seni zalim *** Bir gün ümit veriyorsun Sonra gülüp kaçıyorsun Sen beni öldürüyorsun ah *** Unuttun beni zalim Unuttun beni zalim Unuttun beni zalim Unuttun beni zalim *** Gülüşün ince kıvrak şensin Bir selam vermeden geçersin Bilsen beni ne çok üzersin Seviyorum seviyorum Seviyorum seni zalim *** Gülüşün ince kıvrak şensin Bir selam vermeden geçersin Bilsen beni ne çok üzersin Seviyorum seviyorum *** Seviyorum seni zalim Seviyorum seni zalim Seviyorum seni zalim

Sevilde Sevme Sevil neşelen sevme yanarsın Sevil neşelen sevme yanarsın *** Bir sarı saçı okşar kanarsın O bir gölgedir, varlık sanırsın Bir sarı saçı okşar kanarsın O bir gölgedir, varlık sanırsın *** Sevil de sevme, ağlama ağlat Yoksa zehrolur bu tatlı hayat Sevil de sevme, ağlama ağlat Yoksa zehrolur bu tatlı hayat *** Sevda çölünden geçerse yollar Sevda çölünden geçerse yollar Bütün bir ömür âh ile dolar İnan ki gençlik gülden tez solar Bütün bir ömür âh ile dolar İnan ki gençlik gülden tez solar *** Sevil de sevme, ağlama ağlat Yoksa zehrolur bu tatlı hayat Sevil de sevme, ağlama ağlat Yoksa zehrolur bu tatlı hayat *** Sevil de sevme, ağlama ağlat Yoksa zehrolur bu tatlı hayat Sevil de sevme, ağlama ağlat Yoksa zehrolur bu tatlı hayat *** Sevil de sevme, ağlama ağlat Yoksa zehrolur bu tatlı hayat Sevil de sevme, ağlama ağlat Yoksa zehrolur bu tatlı hayat

Nisan Yağmuru Hani, ne oldu aşkımız? Şimdi bilmem kimlerdesin Hani, ne oldu aşkımız? Şimdi bilmem kimlerdesin *** Boş geçmezdi bir anımız Şimdi esen yellerdesin Boş geçmezdi bir anımız Şimdi esen yellerdesin *** Sevgi denen şey yalanmış Daldan dala konan için Her çiçeğin balı varmış Aşk sarhoşu olmak için *** Sevgi denen şey yalanmış Daldan dala konan için Her çiçeğin balı varmış Aşk sarhoşu olmak için *** Nisan yağmuru kadar Kısa süren hayatımız Nisan yağmuru kadar Kısa süren hayatımız *** Durmaz bir saadet arar Bir sevgiye canı kadar Durmaz bir saadet arar Bir sevgiye canı kadar *** Sevgi denen şey yalanmış Daldan dala konan için Her çiçeğin balı varmış Aşk sarhoşu olmak için *** Sevgi denen şey yalanmış Daldan dala konan için Her çiçeğin balı varmış Aşk sarhoşu olmak için *** Sevgi denen şey yalanmış Daldan dala konan için Her çiçeğin balı varmış Aşk sarhoşu olmak için *** Sevgi denen şey yalanmış Daldan dala konan için Her çiçeğin balı varmış Aşk sarhoşu olmak için