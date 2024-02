Muazzez Ersoy

Duydum ki unutmuşsun gözlerimin rengini Duydum ki unutmuşsun gözlerimin rengini Yazık olmuş o gözlerden sana akan yaşlara Yazık olmuş o gözlerden sana akan yaşlara *** Bir zamanlar sevginle Ateşlenen başımı Dizlerinin yerine Dayasaydım taşlara *** Hani bendim yedi renk hani tende can idim Hani bendim yedi renk hani tende can idim Hani gündüz hayâlin geceler rüyan idim Hani gündüz hayâlin geceler rüyan idim *** Demek ki senin için Aşk değil yalan imiş Acırım heder olan O en güzel yıllara

Bir gün dönüp bakınca düşler İçmiş olursa yudum yudum yudum yıllarını Ağla, ağla Firuze ağla Anlat bir zaman ne dayanılmaz güzellikte olduğunu *** Kıskanır rengini baharda yeşiller Sevda büyüsü gibisin sen Firuze Sen nazlı bir çiçek, bir orman kuytusu Üzüm buğusu gibisin sen Firuze *** Acılı bir bakış yerleşirse eğer Kirpiğinin ucundan gözbebeğine Her şeyin bedeli var, güzelliğinin de Bir gün gelir ödenir, öde Firuze *** Duru bir su gibi, bazen volkan gibi Bazen bir deli rüzgar gibi Gözlerinde telaş, yıllar sence yavaş Acelen ne bekle Firuze *** Bir gün dönüp bakınca düşler İçmiş olursa yudum yudum yudum yıllarını Ağla, ağla Firuze ağla Anlat bir zaman ne dayanılmaz güzellikte olduğunu *** Kıskanır rengini baharda yeşiller Sevda büyüsü gibisin sen Firuze Sen nazlı bir çiçek, bir orman kuytusu Üzüm buğusu gibisin sen Firuze *** Acılı bir bakış yerleşirse eğer Kirpiğinin ucundan gözbebeğine Her şeyin bedeli var, güzelliğinin de Bir gün gelir ödenir, öde Firuze *** Duru bir su gibi, bazen volkan gibi Bazen bir deli rüzgar gibi Gözlerinde telaş, yıllar sence yavaş Acelen ne bekle Firuze

Hani, ne oldu aşkımız? Şimdi bilmem kimlerdesin Hani, ne oldu aşkımız? Şimdi bilmem kimlerdesin *** Boş geçmezdi bir anımız Şimdi esen yellerdesin Boş geçmezdi bir anımız Şimdi esen yellerdesin *** Sevgi denen şey yalanmış Daldan dala konan için Her çiçeğin balı varmış Aşk sarhoşu olmak için *** Sevgi denen şey yalanmış Daldan dala konan için Her çiçeğin balı varmış Aşk sarhoşu olmak için *** Nisan yağmuru kadar Kısa süren hayatımız Nisan yağmuru kadar Kısa süren hayatımız *** Durmaz bir saadet arar Bir sevgiye canı kadar Durmaz bir saadet arar Bir sevgiye canı kadar *** Sevgi denen şey yalanmış Daldan dala konan için Her çiçeğin balı varmış Aşk sarhoşu olmak için *** Sevgi denen şey yalanmış Daldan dala konan için Her çiçeğin balı varmış Aşk sarhoşu olmak için *** Sevgi denen şey yalanmış Daldan dala konan için Her çiçeğin balı varmış Aşk sarhoşu olmak için *** Sevgi denen şey yalanmış Daldan dala konan için Her çiçeğin balı varmış Aşk sarhoşu olmak için