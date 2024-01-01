Nostalji-11 Şarkı Sözleri
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Muazzez Ersoy
Nostalji-11
-
Körfezdeki üç beş güzel
Söylesinler şarkı gazel
Körfezdeki üç beş güzel
Söylesinler şarkı gazel
Bu âlemde mest olalım
***
Güzel günler ömre bedel
Bu âlemde mest olalım
Güzel günler ömre bedel
Sazımdaki teller gibi
Çölde esen yeller gibi
Sen gönlümün sultanısın
Bakma bana eller gibi
***
Bayram gelir bahar ile
Tatlı esen rüzgâr ile
Bayram gelir bahar ile
Tatlı esen rüzgâr ile
Bir kuş olup uçabilsem
Elâ gözlü o yâr ile
Bir kuş olup uçabilsem
Elâ gözlü o yâr ile
***
Sazımdaki teller gibi
Çölde esen yeller gibi
Sen gönlümün sultanısın
Bakma bana eller gibi
-
Kim dedi ki seninle
Bir gün ayrılacağız
Geçip giden yılların
Ardından bakacağız
***
Kim derdi ki birtanem
Gün gelip bıkacağız
Ben ve yenik yüreğim
Yalnız mı kalacağız
***
Böyle ayrılık olmaz
(Böyle ayrılık olmaz)
***
Böyle yalnız yaşanmaz
(Böyle yalnız yaşanmaz)
***
Böyle ayrılık olmaz
(Böyle ayrılık olmaz)
***
Böyle yalnız kalınmaz
(Böyle yalnız yaşanmaz)
***
Hani verdiğin sözler
Hani ellerin nerde
Hani huzur bulduğum
Güzel
Gözlerin nerde
***
Hani sen hep benimdin
Şimdi nerdesin nerde
***
Hani verdiğin sözler
Hani ellerin nerde
Hani huzur bulduğum
Güzel gözlerin nerde
***
Hani sen hep benimdin
Şimdi nerdesin nerde
***
Kim dedi ki seninle
Bir gün ayrılacağız
Geçip giden yılların
Ardından bakacağız
***
Kim dedi ki birtanem
Gün gelip bıkacağız
Ben ve yenik yüreğim
Yalnız mı kalacağız
***
Böyle ayrılık olmaz
(Böyle ayrılık olmaz)
***
Böyle yalnız yaşanmaz
(Böyle yalnız yaşanmaz)
***
Böyle ayrılık olmaz
(Böyle ayrılık olmaz)
***
Böyle yalnız kalınmaz
(Böyle yalnız yaşanmaz)
***
Hani verdiğin sözler
Hani ellerin nerde
Hani huzur bulduğum
Güzel gözlerin nerde
***
Hani sen hep benimdin
Şimdi nerdesin nerde
***
Hani verdiğin sözler
Hani ellerin nerde
Hani huzur bulduğum
Deniz gözlerin nerde
***
Hani sen hep benimdin
Şimdi nerdesin nerde
-
Elveda meyhaneci artık kalamıyorum
Bir başkayım bu akşam sarhoş olamıyorum
***
Aynı kadeh aynı mey bir tat alamıyorum
Allah'ım bu nasıl şey sarhoş olamıyorum
***
Ne gökte ne yerdeyim bir garip seherdeyim
Aşık mıyım ben neyim sarhoş olamıyorum
-
-
Yağmurun sesine bak
Aşka davet ediyor
Cama vuran her damla
Beni harap ediyor
***
Bu yağmur seni benden
Alıp götüren yağmur
Aşkımızı sel gibi
Silip süpüren yağmur
***
Her damlada ah ettim
Hayatıma kahrettim
O kadar yalnızım ki
Seni nasıl kaybettim?
***
Seni nasıl kaybettim?
Seni nasıl kaybettim?
Hayatıma kahrettim
Of, of, of, of
***
Ne zaman kapım çalsa
Sen geldin sanıyorum
Korkarım ki aşkımı
Boş yere arıyorum
***
Yine yağmur yağacak
Beni benden alacak
En acı ızdırabın
Deryasına salacak
***
Her damlada ah ettim
Hayatıma kahrettim
O kadar yalnızım ki
Seni nasıl kaybettim?
***
Seni nasıl kaybettim?
Seni nasıl kaybettim?
Hayatıma kahrettim
Of, of, of, of
-
Gündüzüm seninle
Gecem seninle
Beyhude geçti bu
Ömrüm derdinle
***
Aşkımı bir sır gibi
Senelerdir sakladım
Geceleri rüyamda
İsmini sayıkladım
***
Sevgilim saçların
Zannetme solmaz
Dünyada sevenler
Bahtiyar olmaz
***
Aşkımı bir sır gibi
Senelerdir sakladım
Geceleri rüyamda
İsmini sayıkladım
***
Aşkımı bir sır gibi
Senelerdir sakladım
Geceleri rüyamda
İsmini sayıkladım
***
Aşkımı bir sır gibi
Senelerdir sakladım
Geceleri rüyamda
İsmini sayıkladım
***
Aşkımı bir sır gibi
Senelerdir sakladım
Geceleri rüyamda
İsmini sayıkladım
-
Aşkın bahardı, ümitler vardı
Sen gittin diye gönlüm karardı
Aşkın bahardı, ümitler vardı
Sen gittin diye gönlüm karardı
***
Ah, geçti o günler
Unutuldu yeminler
Bir kırık kalp kaldı
***
Aşkın bahardı, ümitler vardı
Sen gittin diye gönlüm karardı
Aşkın bahardı, ümitler vardı
Sen gittin diye gönlüm karardı
-
Anla artık, anla beni
Unut bütün geçenleri
Anla artık, anla beni
Unut bütün geçenleri
***
Bitsin her şey, bütün aşkım
Bunu senden diliyorum
Son mektubu yazarken ben saadetler diliyorum
***
Biliyorum ayıracak bu son mektup ikimizi
Bu son mektup koparacak yıllar süren sevgimizi
***
Biliyorum ayıracak bu son mektup ikimizi
Bu son mektup koparacak yıllar süren sevgimizi
***
Bitsin her şey, bütün aşkım
Bunu senden diliyorum
Son mektubu yazarken ben saadetler diliyorum
***
Bitsin her şey, bütün aşkım
Bunu senden diliyorum
Son mektubu yazarken ben saadetler diliyorum
-
Albümlerden çıkarttığın
Bir kenara fırlattığın
Albümlerden çıkarttığın
Bir kenara fırlattığın
Öfkeyle yırtıp attığın
Öfkeyle yırtıp attığın
Resimlere ara sıra
***
Baktığın hiç oluyor mu
Sen de kalan resimlere
Baktığın hiç oluyor mu
Dalıp dalıp hülyalara ah
Gözlerin yaş doluyor mu
Gözlerin yaş doluyor mu
***
Yapayalnız kaldığında
Hatırlayıp andığında
Yapayalnız kaldığında
Hatırlayıp andığında
Benim gibi yandığında
Benim gibi yandığında
Resimlere ara sıra
***
Baktığın hiç oluyor mu
Sen de kalan resimlere
Baktığın hiç oluyor mu
Dalıp dalıp hülyalara ah
Gözlerin yaş doluyor mu
Gözlerin yaş doluyor mu
-
Meyhanelerde akşam olunca beni ara
Beni ara
Meyhanelerde akşam olunca beni ara
Beni ara
****
Kalbin bir kadeh gibi
Dolunca beni ara
Kalbin bir kadeh gibi
Dolunca beni ara
***
Bakma esen rüzgâra
Bakma yağan yağmura
Bakma yağan yağmura
***
Aklına çılgınlıklar
Gelince beni ara
Aklına çılgınlıklar
Gelince beni ara
***
Aklına çılgınlıklar
Gelince beni ara
Aklına çılgınlıklar
Gelince beni ara