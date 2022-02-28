Muazzez Ersoy

Kulakların Çınlasın Seni andım bu gece Kulakların çınlasın Şimdi dargınız seninle İnan sen herkesten başkasın *** Seni andım bu gece Kulakların çınlasın Şimdi dargınız seninle İnan sen herkesten başkasın *** Belki bana çok uzaktasın Belki de çok yakınsın Şimdi dargınız seninle İnan sen herkesten başkasın Şimdi dargınız seninle İnan sen herkesten başkasın *** Seni benim kadar Hiç kimse sevmeyecek Seni benden beni senden Başka hiç kimse bilmeyecek *** Seni benim kadar Hiç kimse sevmeyecek Beni senden seni benden Başka hiç kimse bilmeyecek *** Öyle bir bilmece ki bu aşk Kiç kimse çözmeyecek Seni benden beni senden Başka hiç kimse bilmeyecek *** Seni benden beni senden ah Başka hiç kimse bilmeyecek Kulakların çınlasın Kulakların çınlasın Kulakların çınlasın

At Kadehi Elinden Bu gece son gecemiz acı günler yakında Bir ömür böyle geçti olamadık farkında At kadehi elinden bin parçaya bölünsün Dökülsün meyler yere hatıralar gömülsün *** At kadehi elinden bin parçaya bölünsün Dökülsün meyler yere hatıralar gömülsün *** Dolu dolu içerdik kadehlerde aşkı biz Güneş bize doğardı ne mutluyduk ikimiz At kadehi elinden bin parçaya bölünsün Dökülsün meyler yere hatırlara gömülsün *** At kadehi elinden bin parçaya bölünsün Dökülsün meyler yere hatıralar gömülsün *** At kadehi elinden bin parçaya bölünsün Dökülsün meyler yere hatıralar gömülsün *** At kadehi elinden bin parçaya bölünsün Dökülsün meyler yere hatıralar

Ayrılmalıyız Artık Bir yerde ümit biter Solar laleler, güller Aşk yalan, inan buna Perişan hep gönüller *** Ayrılmalıyız artık Gitmeliyim bu yerden Saadet diliyorum Sana beyaz güllerden *** Ayrılmalıyız artık Gitmeliyim bu yerden Saadet diliyorum Sana beyaz güllerden *** Sevdim seni, çok sevdim Hep böyle kalacağım Senin mutluluğuna Uzaktan bakacağım *** Ayrılmalıyız artık Gitmeliyim bu yerden Saadet diliyorum Sana beyaz güllerden *** Ayrılmalıyız artık Gitmeliyim bu yerden Saadet diliyorum Sana beyaz güllerden *** Ayrılmalıyız artık Gitmeliyim bu yerden Saadet diliyorum Sana beyaz güllerden

Samanyolu Sen kalbimin mehtabısın, güneşisin Sen ruhumun vazgeçilmez bir eşisin Bir şarkısın sen ömür boyu sürecek Dudaklarımdan yıllarca düşmeyecek *** Bir şarkısın sen ömür boyu sürecek Dudaklarımdan yıllarca düşmeyecek *** Ruhum senin, kalbim senin, ömrüm senin Yıllar geçse ölmeyecek bende sevgin Bir şarkısın sen ömür boyu sürecek Dudaklarımdan yıllarca düşmeyecek *** Bir şarkısın sen ömür boyu sürecek Dudaklarımdan yıllarca düşmeyecek *** Uzaklara kaçıversek seninle biz Bir gün elbet göze gelir bu sevgimiz Bir şarkısın sen ömür boyu sürecek Dudaklarımdan yıllarca düşmeyecek *** Bir şarkısın sen ömür boyu sürecek Dudaklarımdan yıllarca düşmeyecek Bir şarkısın sen ömür boyu sürecek Dudaklarımdan yıllarca düşmeyecek