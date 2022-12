Muazzez Ersoy

Bu gece son gecemiz acı günler yakında Bir ömür böyle geçti olamadık farkında At kadehi elinden bin parçaya bölünsün Dökülsün meyler yere hatıralar gömülsün *** At kadehi elinden bin parçaya bölünsün Dökülsün meyler yere hatıralar gömülsün *** Dolu dolu içerdik kadehlerde aşkı biz Güneş bize doğardı ne mutluyduk ikimiz At kadehi elinden bin parçaya bölünsün Dökülsün meyler yere hatırlara gömülsün *** At kadehi elinden bin parçaya bölünsün Dökülsün meyler yere hatıralar gömülsün *** At kadehi elinden bin parçaya bölünsün Dökülsün meyler yere hatıralar gömülsün *** At kadehi elinden bin parçaya bölünsün Dökülsün meyler yere hatıralar

Sevemez kimse seni Benim sevdiğim kadar Sevemez kimse seni Benim sevdiğim kadar *** Sevgilim sen olmazsan Yaşamak neye yarar Sevgilim sen olmazsan Yaşamak neye yarar *** Her gün seni düşünür Her an seni yaşarım Seni sevmekten değil Kaybetmekten korkarım *** Her gün seni düşünür Her an seni yaşarım Seni sevmekten değil Kaybetmekten korkarım *** Bir gün beni unutup Başkalarına bakma Bir gün beni unutup Başkalarına bakma *** Birazcık sevgin varsa Beni yalnız bırakma Birazcık sevgin varsa Beni yalnız bırakma *** Her gün seni düşünür Her an seni yaşarım Seni sevmekten değil Kaybetmekten korkarım *** Her gün seni düşünür Her an seni yaşarım Seni sevmekten değil Kaybetmekten korkarım *** Her gün seni düşünür Her an seni yaşarım Seni sevmekten değil Kaybetmekten korkarım