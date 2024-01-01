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7/24 Dinle Seven Olmaz ki - Senin İçindi

Seven Olmaz ki - Senin İçindi Şarkı Sözleri

Muazzez Ersoy Seven Olmaz ki - Senin İçindi şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Muazzez Ersoy Seven Olmaz ki - Senin İçindi şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Seven Olmaz ki - Senin İçindi sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Muazzez Ersoy

Muazzez Ersoy

Seven Olmaz ki - Senin İçindi

  • Küsmeyin Geceler

  • Seven Olmaz Ki

  • Hatırlar Mısın

  • Senin İçindi

  • İçimdeki Özlemi

  • Dertli Ud

  • Sarsam Diyorum

  • Ne İstedin Ne Verdin

  • Bölük Bölük Turna Geçer

  • Benim Yarim Gelişinden Bellidir

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