Muazzez Ersoy

-
Menekşe gözler hülyalı
Bakışları çok manâlı
Gönül yakıcı, o gözler
Meğer ezelden sevdalı
Gönül yakıcı, o gözler
Meğer ezelden sevdalı
***
Gel etme eyleme
Aksi söz söyleme
Beni red eyleme
Beni terk eyleme
Canım, gülüm hey
***
Gel etme eyleme
Aksi söz söyleme
Beni red eyleme
Beni terk eyleme
Canım, gülüm hey
***
Gözümde tüter durursun
Kalbime hançer vurursun
Sevdayı az çok bilirsin
Aşkıma çare bulursun
Sevdayı az çok bilirsin
Aşkıma çare bulursun
***
Gel etme eyleme
Aksi söz söyleme
Beni red eyleme
Beni terk eyleme
Canım, gülüm hey
***
Gel etme eyleme
Aksi söz söyleme
Beni red eyleme
Beni terk eyleme
Canım, gülüm hey
-
Son ümidim de bitti
Kuş gibi uçtu, gitti
Geri kalan hep yalan
İçimde acı hicran
***
Son ümidim de bitti
Kuş gibi uçtu, gitti
Geri kalan hep yalan
İçimde acı hicran
***
Şimdi bir emelim var
Sevişen sevdalılar
Tanrı'm onları etsin
Bir arada bahtiyar
Bir arada bahtiyar
***
Hayalini anayım
Onunla avunayım
Ben mihnetle yanayım
O tek bahtiyar olsun
O tek bahtiyar olsun
-
Çok geceler bekledim belki gelirsin diye
Çok geceler bekledim belki gelirsin diye
Gözyaşımı silmedim acır silersin diye
Gözyaşımı silmedim acır silersin diye
***
Kalbimi hep boş tuttum gelir girersin diye
Kalbimi hep boş tuttum gelir girersin diye
Kimseleri sevmedim bana dönersin diye
Kimseleri sevmedim bana dönersin diye
***
Geçti artık çaresiz hicranla doldu ömrüm
Geçti artık çaresiz hicranla doldu ömrüm
Hatıra kaldı bana acı dolu her günüm
Hatıra kaldı bana acı dolu her günüm
***
Şimdi artık bahçemde ötmez oldu bülbülüm
Şimdi artık bahçemde ötmez oldu bülbülüm
Seviyorum deseydin uğruna ben ölürdüm
Seviyorum deseydin uğruna ben ölürdüm
-
Tel tel taradım zülfünü
Tellerine gül bağladım
Göğsündeki gonca gülün
Yaprağına tül bağladım
Göğsündeki gonca gülün
Yaprağına tül bağladım
***
Teneni, teneni, teneni, teneni
Teneni, teneni, teneni, teneni
Ten-nen-nen-nen-ni, yâr
Ten-nen-nen-nen-ni, yâr
Yaprağına tül bağladım
***
Teneni, teneni, teneni, teneni
Teneni, teneni, teneni, teneni
Ten-nen-nen-nen-ni, yâr
Ten-nen-nen-nen-ni, yâr
Yaprağına tül bağladım
***
İndim yârin bahçesine
Gül topladım çevresine
Âşık oldum lehçesine
Divan durup el bağladım
Âşık oldum lehçesine
Divan durup el bağladım
***
Teneni, teneni, teneni, teneni
Teneni, teneni, teneni, teneni
Ten-nen-nen-nen-ni, yâr
Ten-nen-nen-nen-ni, yâr
Divan durup el bağladım
***
Teneni, teneni, teneni, teneni
Teneni, teneni, teneni, teneni
Ten-nen-nen-nen-ni, yâr
Ten-nen-nen-nen-ni, yâr
Divan durup el bağladım
-
Gönül aşkınla gözyaşı göz yaşı dökmekten ah, usandı artık
***
Zira gözde yaş kalmadı, sabır ile uslandı artık
Sabır ile uslandı artık
Ağlasam da faydası yok, sevsem de zamânı geçti
***
Zira gözde yaş kalmadı, sabır ile uslandı artık
Sabır ile uslandı artık
-
Of of
Kalenin bedenleri (yâr yâr yâr yandım)
Kalenin bedenleri (yâr yâr yâr yandım)
Koy verin gidenleri (şinanay yavrum şinanay nay)
Koy verin gidenleri (şinanay yavrum şinanay nay)
İpek bürük bürünmüş (yâr yâr yâr yandım)
İpek bürük bürünmüş (yâr yâr yâr yandım)
Niksar'ın fidanları (şinanay yavrum şinanay nay)
Niksar'ın fidanları (şinanay yavrum şinanay nay)
***
Hopa şina şinanay şinanay nay
Şinanay yavrum şinanay nay
Hopa şina şinanay şinanay nay
Şinanay gülüm şinanay nay
***
Of of
Kaleden iniyorum (yâr yâr yâr yandım)
Kaleden iniyorum (yâr yâr yâr yandım)
Çağırsan geliyorum (şinanay yavrum şinanay nay)
Çağırsan geliyorum (şinanay yavrum şinanay nay)
Aşkından ölüyorum (yâr yâr yâr yandım)
Aşkından yanıyorum (yâr yâr yâr yandım)
Üflesen sönüyorum (şinanay yavrum şinanay nay)
Üflesen sönüyorum (şinanay yavrum şinanay nay)
***
Hopa şina şinanay şinanay nay
Şinanay yavrum şinanay nay
Hopa şina şinanay şinanay nay
Şinanay gülüm şinanay nay
Hopa şina şinanay şinanay nay
Şinanay yavrum şinanay nay
Hopa şina şinanay şinanay nay
Şinanay gülüm şinanay nay
-
Beklerim her gün bu sahillerde
Mahzun böyle ben
***
Gün batar, kuşlar döner
Dönmez bu yoldan beklenen
***
Gün batar, kuşlar döner
Dönmez bu yoldan beklenen
***
En nihâyet anladım
Yokmuş gören, hatta bilen
***
Gün batar, kuşlar döner
Dönmez bu yoldan beklenen
***
Gün batar, kuşlar döner
Dönmez bu yoldan beklenen
-
Adanın yeşil çamları
Aşkımıza yer olsun
Aşkımıza yer olsun
***
Adanın yeşil çamları
Aşkımıza yer olsun
Aşkımıza yer olsun
***
Ne çare, ayırdı felek
Kalplerimiz bir olsun
Kalplerimiz bir olsun
***
Ne çare, ayırdı felek
Kalplerimiz bir olsun
Kalplerimiz bir olsun
***
İpek saçından bir tel ver
Bana yadigâr olsun
Bana yadigâr olsun
***
Ne çare, ayırdı felek
Kalplerimiz bir olsun
Kalplerimiz bir olsun
***
Ne çare, ayırdı felek
Kalplerimiz bir olsun
Kalplerimiz bir olsun
-
Yar yolunu kolladım
Beyaz mendil salladım
***
Yar yolunu kolladım
Beyaz mendil salladım
***
Ona çiçek yolladım
Akasyalar açarken
Ona çiçek yolladım
Akasyalar açarken
***
Yarimle biz biz bize
Otururuz diz dize
Yarimle biz biz bize
Otururuz diz dize
***
Sevişiriz göz göze
Akasyalar açarken
***
Bakışırız göz göze
Akasyalar açarken
***
Yarim gelir yanıma
Kanı kaynar kanıma
Yarim gelir yanıma
Kanı kaynar kanıma
***
Neşe saçar canıma
Akasyalar açarken
Neşe saçar canıma
Akasyalar açarken
-
Ayva çiçek açmış yaz mı gelecek
Gönül bu sevdadan vaz mı geçecek
Gönül bu sevdadan vaz mı geçecek
Bana ettiklerin az mı gelecek
Yandım Allah yandım yandırma beni
Derin uykulardan kaldırma beni
Seviyorum diyerek kandırma beni
***
Ayaş yollarından aştım da geldim
Boyunu boyuma ölçtüm de geldim
Boyunu boyuma yavrum ölçtüm de geldim
Güzeller içinden seni seçtim de geldim
Yandım Allah yandım yandırma beni
Derin uykulardan kaldırma beni
Seviyorum diyerek kandırma beni
***
Ayaş yollarında kervanım mı var
Beni öldürmeye fermanın mı var
Beni öldürmeye fermanın mı var
Ağlamaya sızlamaya dermanım mı var
Yandım Allah yandım yandırma beni
Seviyorum diyerek kandırma beni
Derin uykulardan kaldırma beni
Seviyorum diyerek kandırma beni
Derin uykulardan kaldırma beni