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7/24 Dinle Nostalji-11

Nostalji-11 Şarkı Sözleri

Muazzez Ersoy Nostalji-11 şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Muazzez Ersoy Nostalji-11 şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Nostalji-11 sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Muazzez Ersoy

Muazzez Ersoy

Nostalji-11

  • Meyhanelerde Akşam Olunca

  • Böyle Ayrılık Olmaz

  • Elveda Meyhaneci

  • Artık Sevmeyeceğim

  • Yağmur

  • Gündüzüm Seninle

  • Aşkın Bahardı

  • Son Mektup

  • Albümdeki Resimler

  • Körfezdeki Üç Beş Güzel

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