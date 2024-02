Muazzez Ersoy

Yağmurun sesine bak Aşka davet ediyor Cama vuran her damla Beni harap ediyor *** Bu yağmur seni benden Alıp götüren yağmur Aşkımızı sel gibi Silip süpüren yağmur *** Her damlada ah ettim Hayatıma kahrettim O kadar yalnızım ki Seni nasıl kaybettim? *** Seni nasıl kaybettim? Seni nasıl kaybettim? Hayatıma kahrettim Of, of, of, of *** Ne zaman kapım çalsa Sen geldin sanıyorum Korkarım ki aşkımı Boş yere arıyorum *** Yine yağmur yağacak Beni benden alacak En acı ızdırabın Deryasına salacak *** Her damlada ah ettim Hayatıma kahrettim O kadar yalnızım ki Seni nasıl kaybettim? *** Seni nasıl kaybettim? Seni nasıl kaybettim? Hayatıma kahrettim Of, of, of, of