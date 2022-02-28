Muazzez Ersoy

Nasıl geçti habersiz O güzelim yıllarım Bazen gözyaşı oldu Bazen içli bir şarkı Her anını eksiksiz Dün gibi hatırlarım *** Dudaklarımda tuzu İçimde durur aşkı Her anını eksiksiz Dün gibi hatırlarım Dudaklarımda tuzu İçimde durur aşkı *** Hani o saçlarına taç yaptığım çiçekler Hani o güzel gözlü ceylanların pınarı Hani kuşlar, ağaçlar, binbir renkli çiçekler Nasıl yakalamıştık saçlarından baharı Hani kuşlar, ağaçlar, binbir renkli çiçekler Nasıl yakalamıştık saçlarından baharı *** Ben hala o günleri anarsam yaşıyorum Sanki mutluluğumuz geri gelecek gibi Hala güzelliğini kalbimde taşıyorum Dalından koparılmış beyaz bir çiçek gibi Hala güzelliğini kalbimde taşıyorum Dalından koparılmış beyaz bir çiçek gibi *** Hani o saçlarına taç yaptığım çiçekler Hani o güzel gözlü ceylanların pınarı Hani kuşlar, ağaçlar, binbir renkli çiçekler Nasıl yakalamıştık saçlarından baharı Hani kuşlar, ağaçlar, binbir renkli çiçekler Nasıl yakalamıştık saçlarından baharı *** Hani kuşlar, ağaçlar, binbir renkli çiçekler Nasıl yakalamıştık saçlarından baharı Hani kuşlar, ağaçlar, binbir renkli çiçekler Nasıl yakalamıştık saçlarından baharı