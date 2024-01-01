Muazzez Ersoy

-
Ne istedin ne verdin aklında mı hesabı
Öylesine büyük ki yaptığının günahı
Bana yazar melekler bu gidişle sevabı
***
Sana kalbimi verdim bana verdiğin ne ki
Sen üzülme sevgilim öyle de olsa peki
***
Hani sevgi bağıdır aşk ve sevda diyordun
En güzel senelere benimle geliyordun
Hani sözde beni benden çok seviyordun
-
Ayrıldık işte ne oldu sanki?
Sen de mutluluk bulamadın ki
Unutma seni benim kadar
Seven olmaz ki, seven olmaz ki
Seven olmaz ki
***
Unutma seni benim kadar
Seven olmaz ki, seven olmaz ki
Seven olmaz ki
***
Özlemesen de, özlüyorum
Hiç gelmesen de, bekliyorum
Rüyamda seni görüyorum
Hâlâ seni çok seviyorum
***
Özlemesen de, özlüyorum
Hiç gelmesen de, bekliyorum
Rüyamda seni görüyorum
Hâlâ seni çok seviyorum
***
Mutlu olmak varken seninle
Söyle neden gittin ellere?
Unutma seni benim kadar
Seven olmaz ki, seven olmaz ki
Seven olmaz ki
***
Unutma seni benim kadar
Seven olmaz ki, seven olmaz ki
Seven olmaz ki
***
Özlemesen de, özlüyorum
Hiç gelmesen de, bekliyorum
Rüyamda seni görüyorum
Hâlâ seni çok seviyorum
***
Özlemesen de, özlüyorum
Hiç gelmesen de, bekliyorum
Rüyamda seni görüyorum
Hâlâ seni çok seviyorum
***
Ayrıldık işte ne oldu sanki?
Sen de mutluluğu bulamadın ki
Unutma seni benim kadar
Seven olmaz ki
***
Özlemesen de, özlüyorum
Hiç gelmesen de, bekliyorum
Rüyamda seni hep görüyorum
Hâlâ seni çok seviyorum
Çok seviyorum, çok seviyorum
-
Böyle bir geceydi hatırlar mısın
Bu aşkın sonu yok bitsin demiştin
Böyle bir geceydi hatırlar mısın
Bu aşkın sonu yok bitsin demiştin
Elini elimden usulca çekip
Gözümde yaşlarla gidivermiştin
***
Aradığın aşkı söyle buldunmu
Benden uzaklarda mesut oldunmu
Kendine yeni bir dünya kurdunmu
Sen benim dünyamı yıkıpta gittin
Sen benim dünyamı yıkıpta gittin
Aradığın aşkı söyle buldunmu
***
Benden uzaklarda mesut oldunmu
Kendine yeni bir dünya kurdunmu
Sen benim dünyamı yıkıpta gittin
Sen benim dünyamı yıkıpta gittin
***
Gözlerinde hâlâ yaşlar var neden
Saçında zamansız aklar var neden
Gözlerinde hâlâ yaşlar var neden
Saçında zamansız aklar var neden
Dilinde sitemler ahlar var neden
Yıllar aşkımızı siler demiştin
***
Aradığın aşkı söyle buldunmu
Benden uzaklarda mesut oldunmu
Kendine yeni bir dünya kurdunmu
Sen benim dünyamı yıkıpta gittin
Sen benim dünyamı yıkıpta gittin
***
Aradığın aşkı söyle buldunmu
Benden uzaklarda mesut oldunmu
Kendine yeni bir dünya kurdunmu
Sen benim dünyamı yıkıpta gittin
Sen benim dünyamı yıkıpta gittin
Aradığın aşkı söyle buldunmu
***
Benden uzaklarda mesut oldunmu
Kendine yeni bir dünya kurdunmu
Sen benim dünyamı yıkıpta gittin
Sen benim dünyamı yıkıpta gittin
-
Zannetme kahrolup yandığım boşa
Çektiğim acılar senin içindi
Zannetme kahrolup yandığım boşa
Çektiğim acılar senin içindi
Sevgi dolu kalbim döndü bir taşa
Ettiğim isyanlar senin içindi
***
Sevgi dolu kalbim döndü bir taşa
Ettiğim isyanlar senin içindi
Bir gün merak edip sormadın bile
Demedin çektiğin bu dertler niye
Bir gün merak edip sormadın bile
Demedin çektiğin bu dertler niye
Oysa hep tanrıya kavuştur diye
Ettiğim dualar senin içindi
Oysa hep tanrıya kavuştur diye
Ettiğim dualar senin içindi
En güzel duygular senin içindi
***
Bir ömür adadım senin sevgine
Uğrunda ölsem de az gelir yine
Ömürü adadım senin sevgine
Uğrunda ölsem de az gelir yine
Sevda üzerine aşk üzerine
Yazdığım şarkılar senin içindi
Sevda üzerine aşk üzerine
Yazdığım şarkılar senin içindi
***
Bir gün merak edip sormadın bile
Demedin çektiğin bu dertler niye
Bir gün merak edip sormadın bile
Demedin çektiğin bu dertler niye
Oysa hep tanrıya kavuştur diye
Ettiğim dualar senin içindi
Oysa hep tanrıya kavuştur diye
Ettiğim dualar senin içindi
En güzel duygular senin içindi
En güzel şarkılar senin içindi
-
İçimdeki özlemi
Uyutamıyorum yâr
Gözlerimdeki nemi
Kurutamıyorum yâr
İçimdeki özlemi
Uyutamıyorum yâr
Gözlerimdeki nemi
Kurutamıyorum yâr
***
O siyah gözlerini
O şirin sözlerini
Sıcak bûselerini
Unutamıyorum yâr
O siyah gözlerini
O şirin sözlerini
Sıcak bûselerini
Unutamıyorum yâr
***
Sende olan gönlümü
Sensiz geçen ömrümü
Hicrânlı her günümü
Avutamıyorum yâr
Sende olan gönlümü
Sensiz geçen ömrümü
Hicrânlı her günümü
Avutamıyorum yâr
***
O siyah gözlerini
O şirin sözlerini
Sıcak bûselerini
Unutamıyorum yâr
O siyah gözlerini
O şirin sözlerini
Sıcak bûselerini
Unutamıyorum yâr
Unutamıyorum yâr
-
Tutundum Işıksız karanlıklara
Sarıldım umutsuz yalnızlıklara
Tutundum işıksız karanlıklara
Sarıldım umutsuz yalnızlıklara
Bir acı sözüm yok vefasızlara
Bir acı sözüm yok vefasızlara ah ah ah ahh
***
Küsmeyin geceler küsmeyin bana
Sevgiyle doluyum tüm insanlara
Küsmeyin geceler küsmeyin bana
Sevgiyle doluyum tüm insanlara
***
Elemler giriyor rüyalarıma
Acılar doluyor hülyalarıma
Elemler giriyor rüyalarıma
Acılar doluyor hülyalarıma
Neşeler dönüyor kedere gama
Neşeler dönüyor kedere gama ah ah ah
***
Küsmeyin geceler küsmeyin bana
Sevgiyle doluyum tüm insanlara
Küsmeyin geceler küsmeyin bana
Sevgiyle doluyum tüm insanlara
Sevgiyle doluyum tüm insanlara
-
Çal dertli udum çal
Ellerin nameyle dolsun
Çal dertli udum çal
Şu gönlüm teselli olsun
***
Çal dertli udum çal
Ellerin nameyle dolsun
Çal dertli udum çal
Şu gönlüm teselli olsun
***
Hiç susma bu akşam çal ne olursun
Giden sevgiliye bir çağrı olsun bir davet olsun
***
Bir bildiğin varsa senin
Anlat bana dertli udum
O vefasız nerelerde
Söyle bana dertli udum
***
Bir bildiğin varsa senin
Anlat bana dertli udum
O vefasız nerelerde
Söyle bana dertli udum
***
Gözlerine kim bakıyor
Ellerini kim tutuyor
Şimdi bensiz ne yapıyor
Anlat bana dertli udum
***
Gözlerine kim bakıyor
Ellerini kim tutuyor
Şimdi bensiz ne yapıyor
Anlat bana dertli udum
***
Ah dertli udum ah
Söze mi göze mi geldik
Ah dertli udum ah
Nerdeydik nereye geldik
***
Ah dertli udum ah
Söze mi göze mi geldik
Ah dertli udum ah
Nerdeydik nereye geldik
***
Hiç susma bu akşam çal ne olursun
Giden sevgiliye bir çare olsun bir davet olsun
***
Bir bildiğin varsa senin
Anlat bana dertli udum
O vefasız nerelerde
Söyle bana dertli udum
***
Bir bildiğin varsa senin
Anlat bana dertli udum
O vefasız nerelerde
Söyle bana dertli udum
***
Gözlerine kim bakıyor
Ellerini kim tutuyor
Şimdi bensiz ne yapıyor
Anlat bana dertli udum
***
Gözlerine kim bakıyor
Ellerini kim tutuyor
Şimdi bensiz ne yapıyor
Anlat bana dertli udum
-
Düşünürken seni yüzüm gülüyor
Uykuya böylece dalsam diyorum
Rüyama gir diye dualar edip
***
Durup durup seni sarsam, sarsam diyorum
Rüyama gir diye dualar edip
Durup durup seni sarsam, sarsam diyorum
***
Yaşamak çok güzel inan seninle
Bu ömrüm tükensin senin sevginle
Doyamam bir tanem doyamam diye
Durup durup seni sarsam, sarsam diyorum
Durup durup seni sarsam, sarsam diyorum
***
Unutturdun bana inan herşeyi
Resmini alıpta baksam diyorum
Yanıma gelmişte tutacak gibi
Durup durup seni sarsam sarsam diyorum
Yanıma gelmişte tutacak gibi
Durup durup seni sarsam sarsam diyorum
Yaşamak çok güzel inan seninle
Bu ömrüm tükensin senin sevginle
Doyamam bir tanem doyamam diye
***
Durup durup seni sarsam, sarsam diyorum
Durup durup seni sarsam, sarsam diyorum
***
Kimseler bilemez ne çektiğimi
Sevenler anlıyor sensizliğimi
Özledim bir tanem özledim seni
Durup durup seni sarsam sarsam diyorum
Özledim bir tanem özledim seni
Durup durup seni sarsam, sarsam diyorum
Yaşamak çok güzel inan seninle
***
Bu ömrüm tükensin senin sevginle
Doyamam bir tanem doyamam diye
Durup durup seni sarsam sarsam diyorum
-
-
Benim yârim gelişinden bellidir
Ak elleri deste deste güllüdür
İbrişim kuşaklı, ince bellidir
"İnce bellerimi sar" dedi, bana
***
Gel, gel aman, gelişine
Gül, gül aman, gülüşüne hayran olayım
Gel, gel aman gelişine
Gül, gül aman gülüşüne kurban olayım
***
Mestine de, deli gönül, mestine
Âşık olan gül gönderir dostuna
İpek mendilini attı üstüme
"Terlersen, sevdiğim, sil" dedi, bana