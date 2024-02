Muazzez Ersoy

Hani, ne oldu aşkımız? Şimdi bilmem kimlerdesin Hani, ne oldu aşkımız? Şimdi bilmem kimlerdesin *** Boş geçmezdi bir anımız Şimdi esen yellerdesin Boş geçmezdi bir anımız Şimdi esen yellerdesin *** Sevgi denen şey yalanmış Daldan dala konan için Her çiçeğin balı varmış Aşk sarhoşu olmak için *** Sevgi denen şey yalanmış Daldan dala konan için Her çiçeğin balı varmış Aşk sarhoşu olmak için *** Nisan yağmuru kadar Kısa süren hayatımız Nisan yağmuru kadar Kısa süren hayatımız *** Durmaz bir saadet arar Bir sevgiye canı kadar Durmaz bir saadet arar Bir sevgiye canı kadar *** Sevgi denen şey yalanmış Daldan dala konan için Her çiçeğin balı varmış Aşk sarhoşu olmak için *** Sevgi denen şey yalanmış Daldan dala konan için Her çiçeğin balı varmış Aşk sarhoşu olmak için *** Sevgi denen şey yalanmış Daldan dala konan için Her çiçeğin balı varmış Aşk sarhoşu olmak için *** Sevgi denen şey yalanmış Daldan dala konan için Her çiçeğin balı varmış Aşk sarhoşu olmak için