Muazzez Ersoy

O Ağacın Altı Gölgesinde mevsimler boyu oturduğumuz Hep elele vererek hayaller kurduğumuz Kimi üzgün kimi gün neşeyle dolduğumuz ** O ağacın altını şimdi arıyor musun O ağacın altını şimdi arıyor musun O güzel günler için bilmem, bilmem, bilmem yanıyor musun Bilmem yanıyor musun *** Attığımız tarihte çizdiğimiz o kalpte Silinmemiş duruyor hepsi yerli yerinde Sen şarkılar söylerdin yatarken dizlerimde *** O ağacın altını şimdi arıyor musun O ağacın altını şimdi arıyor musun O güzel günler için bilmem, bilmem, bilmem yanıyor musun Bilmem yanıyor musun Bilmem yanıyor musun Bilmem yanıyor musun Bilmem yanıyor musun

Falcı Fala inanmazdım ben Onu görüp sevmeden Saçları açık kumral Deyiverince birden *** Devam et falcı dedim Devam et bacı dedim Bu son falımdır belki Ne olur acı dedim *** Gözleri ela dedi Seviyor hala dedi O ela gözler bir gün Başına bela dedi *** Kalbinde bir kırık var Dudakta hıçkırık var Görüyorum sonunda Sonunda ayrılık var