Nostalji-10 Şarkı Sözleri
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Muazzez Ersoy
Nostalji-10
-
Her güzele koşma demedim mi?
Her tatlı söze kanma demedim mi?
Aldatır seni inanma demedim mi?
Olmaz olmaz bu iş olamaz
Hiç yalvarma bu iş olamaz
***
Bu kadar çapkın olma demedim mi?
Göğsünü böyle açma demedim mi?
Gözler manalı süzme demedim mi?
Çalım satma bu iş olamaz
Hiç yalvarma bu iş olamaz
***
El oğlu bakmaz gözün yaşına
Ne işler açar sonunda başına
Kimseler koşmaz imdadına
Pişman olur dönersin bana
***
Bu kadar çapkın olma demedim mi?
Her güzele koşma demedim mi?
Aldatır seni kanma demedim mi?
Olmaz olmaz bu iş olamaz
Hiç yalvarma bu iş olamaz
***
Her güzele koşma demedim mi?
Her tatlı söze kanma demedim mi?
Aldatır seni inanma demedim mi?
Olmaz olmaz bu iş olamaz
Hiç yalvarma bu iş olamaz
***
Bu kadar çapkın olma demedim mi?
Göğsünü böyle açma demedim mi?
Gözler manalı süzme demedim mi?
Çalım satma bu iş olamaz
Hiç yalvarma bu iş olamaz
***
El oğlu bakmaz gözün yaşına
Ne işler açar sonunda başına
Kimseler koşmaz imdadına
Pişman olur dönersin bana
***
Bu kadar çapkın olma demedim mi?
Her güzele koşma demedim mi?
Aldatır seni kanma demedim mi?
Olmaz olmaz bu iş olamaz
Hiç yalvarma bu iş olamaz
***
Çalım satma bu iş olamaz
Hiç yalvarma bu iş olamaz
***
Olmaz olmaz bu iş olamaz
Hiç yalvarma bu iş olamaz
-
Bir garip yolcuyum hayat yolunda
Yolunu kaybetmiş perişanım ben
Bir garip yolcuyum hayat yolunda
Yolunu kaybetmiş perişanım ben
***
Mecnun misali gurbet ellerde
Ümitsiz sevginin kurbanıyım ben
Mecnun misali gurbet ellerde
Ümitsiz sevginin kurbanıyım ben
***
Yalan dünya her şey bomboş
Hancı sarhoş, yolcu sarhoş
Yalan dünya her şey bomboş
Hancı sarhoş, yolcu sarhoş
***
Bir gün gibi sanki geçti seneler
Ümidim kayboldu perişanım ben
Bir gün gibi sanki geçti seneler
Ümidim kayboldu perişanım ben
***
Alın yazımmış hayat yolunda
Ümitsiz sevginin kurbanıyım ben
Alın yazımmış hayat yolunda
Ümitsiz sevginin kurbanıyım ben
***
Yalan dünya her şey bomboş
Hancı sarhoş, yolcu sarhoş
Yalan dünya her şey bomboş
Hancı sarhoş, yolcu sarhoş
-
Mevsimler yas tutup çöller ağlasın
Ahımla inleyen teller ağlasın
Mevsimler yas tutup çöller ağlasın
Ahımla inleyen teller ağlasın
***
Madem ki sen yoksun şimdi yanımda
Leylaklar dökülüp güller ağlasın
Leylaklar dökülüp güller ağlasın
***
Sevgilim bu yerden gittin gideli
Ilgıt ılgıt eser sevdanın yeli
Şu öksüz ruhumun sensin emeli
Leylaklar dökülüp güller ağlasın
Leylaklar dökülüp güller ağlasın
***
Bu aşkın elemi sarmış gönlümü
Rüzgarlar söylesin bu son sözümü
Bu aşkın elemi sarmış gönlümü
Rüzgarlar söylesin bu son sözümü
***
Ne çare kaybettim nazlı gülümü
Leylaklar dökülüp güller ağlasın
Leylaklar dökülüp güller ağlasın
***
Sevgilim bu yerden gittin gideli
Ilgıt ılgıt eser sevdanın yeli
Şu öksüz ruhumun sensin emeli
Leylaklar dökülüp güller ağlasın
Leylaklar dökülüp güller ağlasın
-
Senin için değil bu yas
Ben bahtıma yanıyorum
Senin için değil bu yas
Ben bahtıma yanıyorum
***
Sana değil bu gözyaşım
Aşkımıza ağlıyorum
Sana değil bu gözyaşım
Aşkımıza ağlıyorum
***
Doyamadan bitti diye
Yalan olup gitti diye
Ben ne sana, ne kendime
Aşkımıza ağlıyorum
***
Ağlıyorum, ağlıyorum
O günlere yanıyorum
O tertemiz sevdamıza
Aşkımıza ağlyorum
***
Ağlıyorum, ağlıyorum
O günlere yanıyorum
O tertemiz sevgimize
Aşkımıza ağlyorum
***
Ne gidişin umrumda
Ne dönmeni bekliyorum
Ne gidişin umrumda
Ne dönmeni bekliyorum
***
El diline düşürdüğün
Aşkımıza ağlıyorum
El diline düşürdüğün
Aşkımıza ağlıyorum
***
Doyamadan bitti diye
Yalan olup gitti diye
Ben ne sana, ne kendime
Aşkımıza ağlıyorum
***
Ağlıyorum, ağlıyorum
O günlere yanıyorum
O tertemiz sevdamıza
Aşkımıza ağlyorum
***
Ağlıyorum, ağlıyorum
O günlere yanıyorum
O tertemiz sevdamıza
Aşkımıza ağlyorum
***
Ağlıyorum, ağlıyorum
O günlere yanıyorum
O tertemiz sevdamıza
Aşkımıza ağlyorum
-
Güneş sensin, ay sensin
Gökteki yıldız sensin
Güneş sensin, ay sensin
Gökteki yıldız sensin
***
Dünyalara değişmem
Sen her şeyden güzelsin
Dünyalara değişmem
Sen her şeyden güzelsin
***
Gönlümün sultanısın
Sen başımın tacısın
Tutunacak dalımsın
Canımsın, canımsın
***
Gönlümün sultanısın
Sen başımın tacısın
Tutunacak dalımsın
Canımsın, canımsın
***
Bahar sensin, yaz sensin
Kırda kelebek sensin
Bahar sensin, yaz sensin
Kırda kelebek sensin
***
Kimselere değişmem
Sen herkesten güzelsin
Kimselere değişmem
Sen her şeyden güzelsin
***
Gönlümün sultanısın
Sen başımın tacısın
Tutunacak dalımsın
Canımsın, canımsın
***
Gönlümün sultanısın
Sen başımın tacısın
Tutunacak dalımsın
Canımsın, canımsın
***
Gönlümün sultanısın
Sen başımın tacısın
Tutunacak dalımsın
Canımsın, canımsın