Muazzez Ersoy

Olmaz Olmaz Bu İş Olamaz Her güzele koşma demedim mi? Her tatlı söze kanma demedim mi? Aldatır seni inanma demedim mi? Olmaz olmaz bu iş olamaz Hiç yalvarma bu iş olamaz *** Bu kadar çapkın olma demedim mi? Göğsünü böyle açma demedim mi? Gözler manalı süzme demedim mi? Çalım satma bu iş olamaz Hiç yalvarma bu iş olamaz *** El oğlu bakmaz gözün yaşına Ne işler açar sonunda başına Kimseler koşmaz imdadına Pişman olur dönersin bana *** Bu kadar çapkın olma demedim mi? Her güzele koşma demedim mi? Aldatır seni kanma demedim mi? Olmaz olmaz bu iş olamaz Hiç yalvarma bu iş olamaz *** Her güzele koşma demedim mi? Her tatlı söze kanma demedim mi? Aldatır seni inanma demedim mi? Olmaz olmaz bu iş olamaz Hiç yalvarma bu iş olamaz *** Bu kadar çapkın olma demedim mi? Göğsünü böyle açma demedim mi? Gözler manalı süzme demedim mi? Çalım satma bu iş olamaz Hiç yalvarma bu iş olamaz *** El oğlu bakmaz gözün yaşına Ne işler açar sonunda başına Kimseler koşmaz imdadına Pişman olur dönersin bana *** Bu kadar çapkın olma demedim mi? Her güzele koşma demedim mi? Aldatır seni kanma demedim mi? Olmaz olmaz bu iş olamaz Hiç yalvarma bu iş olamaz *** Çalım satma bu iş olamaz Hiç yalvarma bu iş olamaz *** Olmaz olmaz bu iş olamaz Hiç yalvarma bu iş olamaz

Bir Garip Yolcuyum Bir garip yolcuyum hayat yolunda Yolunu kaybetmiş perişanım ben Bir garip yolcuyum hayat yolunda Yolunu kaybetmiş perişanım ben *** Mecnun misali gurbet ellerde Ümitsiz sevginin kurbanıyım ben Mecnun misali gurbet ellerde Ümitsiz sevginin kurbanıyım ben *** Yalan dünya her şey bomboş Hancı sarhoş, yolcu sarhoş Yalan dünya her şey bomboş Hancı sarhoş, yolcu sarhoş *** Bir gün gibi sanki geçti seneler Ümidim kayboldu perişanım ben Bir gün gibi sanki geçti seneler Ümidim kayboldu perişanım ben *** Alın yazımmış hayat yolunda Ümitsiz sevginin kurbanıyım ben Alın yazımmış hayat yolunda Ümitsiz sevginin kurbanıyım ben *** Yalan dünya her şey bomboş Hancı sarhoş, yolcu sarhoş Yalan dünya her şey bomboş Hancı sarhoş, yolcu sarhoş

Güller Ağlasın Mevsimler yas tutup çöller ağlasın Ahımla inleyen teller ağlasın Mevsimler yas tutup çöller ağlasın Ahımla inleyen teller ağlasın *** Madem ki sen yoksun şimdi yanımda Leylaklar dökülüp güller ağlasın Leylaklar dökülüp güller ağlasın *** Sevgilim bu yerden gittin gideli Ilgıt ılgıt eser sevdanın yeli Şu öksüz ruhumun sensin emeli Leylaklar dökülüp güller ağlasın Leylaklar dökülüp güller ağlasın *** Bu aşkın elemi sarmış gönlümü Rüzgarlar söylesin bu son sözümü Bu aşkın elemi sarmış gönlümü Rüzgarlar söylesin bu son sözümü *** Ne çare kaybettim nazlı gülümü Leylaklar dökülüp güller ağlasın Leylaklar dökülüp güller ağlasın *** Sevgilim bu yerden gittin gideli Ilgıt ılgıt eser sevdanın yeli Şu öksüz ruhumun sensin emeli Leylaklar dökülüp güller ağlasın Leylaklar dökülüp güller ağlasın

Aşkımıza Ağlıyorum Senin için değil bu yas Ben bahtıma yanıyorum Senin için değil bu yas Ben bahtıma yanıyorum *** Sana değil bu gözyaşım Aşkımıza ağlıyorum Sana değil bu gözyaşım Aşkımıza ağlıyorum *** Doyamadan bitti diye Yalan olup gitti diye Ben ne sana, ne kendime Aşkımıza ağlıyorum *** Ağlıyorum, ağlıyorum O günlere yanıyorum O tertemiz sevdamıza Aşkımıza ağlyorum *** Ağlıyorum, ağlıyorum O günlere yanıyorum O tertemiz sevgimize Aşkımıza ağlyorum *** Ne gidişin umrumda Ne dönmeni bekliyorum Ne gidişin umrumda Ne dönmeni bekliyorum *** El diline düşürdüğün Aşkımıza ağlıyorum El diline düşürdüğün Aşkımıza ağlıyorum *** Doyamadan bitti diye Yalan olup gitti diye Ben ne sana, ne kendime Aşkımıza ağlıyorum *** Ağlıyorum, ağlıyorum O günlere yanıyorum O tertemiz sevdamıza Aşkımıza ağlyorum *** Ağlıyorum, ağlıyorum O günlere yanıyorum O tertemiz sevdamıza Aşkımıza ağlyorum *** Ağlıyorum, ağlıyorum O günlere yanıyorum O tertemiz sevdamıza Aşkımıza ağlyorum