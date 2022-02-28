Muazzez Ersoy

Yıllar var ki biz seninle Bakışarak konuşuruz Sevdalanmış kalbimizle Rüyalarda buluşuruz, bu şarkıyla kavuşuruz *** Yıllar var ki biz seninle Bakışarak konuşuruz Sevdalanmış kalbimizle Rüyalarda buluşuruz, bu şarkıyla kavuşuruz *** Aşk gülümüz solsa bile (aşk gülümüz solsa bile) Gözümüz yaş dolsa bile (gözümüz yaş dolsa bile) Zaman geçmiş olsa bile Rüyalarda buluşuruz, bu şarkıyla kavuşuruz *** Aşk gülümüz solsa bile (aşk gülümüz solsa bile) Gözümüz yaş dolsa bile (gözümüz yaş dolsa bile) Zaman geçmiş olsa bile Rüyalarda buluşuruz, bu şarkıyla kavuşuruz *** Rüyalarda buluşuruz, bu şarkıyla kavuşuruz Bu şarkıyla kavuşuruz Rüyalarda buluşuruz, bu şarkıyla kavuşuruz Bu şarkıyla kavuşuruz *** Hiç kimseye söylemeden Hasretimiz bilinmeden Gizli gizli görünmeden Rüyalarda buluşuruz, bu şarkıyla kavuşuruz *** Hiç kimseye söylemeden Hasretimiz bilinmeden Gizli gizli görünmeden Rüyalarda buluşuruz, bu şarkıyla kavuşuruz *** Aşk gülümüz solsa bile (aşk gülümüz solsa bile) Gözümüz yaş dolsa bile (gözümüz yaş dolsa bile) Zaman geçmiş olsa bile Rüyalarda buluşuruz, bu şarkıyla kavuşuruz *** Aşk gülümüz solsa bile (aşk gülümüz solsa bile) Gözümüz yaş dolsa bile (gözümüz yaş dolsa bile) Zaman geçmiş olsa bile Rüyalarda buluşuruz, bu şarkıyla kavuşuruz *** Rüyalarda buluşuruz, bu şarkıyla kavuşuruz Bu şarkıyla kavuşuruz Rüyalarda buluşuruz, bu şarkıyla kavuşuruz Bu şarkıyla kavuşuruz *** Rüyalarda buluşuruz, bu şarkıyla kavuşuruz Bu şarkıyla kavuşuruz Rüyalarda buluşuruz, bu şarkıyla kavuşuruz Bu şarkıyla kavuşuruz