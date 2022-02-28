Komşu Kızı Şarkı Sözleri
Muazzez Ersoy Komşu Kızı şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Muazzez Ersoy Komşu Kızı şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Komşu Kızı sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Yıllar var ki biz seninle
Bakışarak konuşuruz
Sevdalanmış kalbimizle
Rüyalarda buluşuruz, bu şarkıyla kavuşuruz
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Yıllar var ki biz seninle
Bakışarak konuşuruz
Sevdalanmış kalbimizle
Rüyalarda buluşuruz, bu şarkıyla kavuşuruz
***
Aşk gülümüz solsa bile (aşk gülümüz solsa bile)
Gözümüz yaş dolsa bile (gözümüz yaş dolsa bile)
Zaman geçmiş olsa bile
Rüyalarda buluşuruz, bu şarkıyla kavuşuruz
***
Aşk gülümüz solsa bile (aşk gülümüz solsa bile)
Gözümüz yaş dolsa bile (gözümüz yaş dolsa bile)
Zaman geçmiş olsa bile
Rüyalarda buluşuruz, bu şarkıyla kavuşuruz
***
Rüyalarda buluşuruz, bu şarkıyla kavuşuruz
Bu şarkıyla kavuşuruz
Rüyalarda buluşuruz, bu şarkıyla kavuşuruz
Bu şarkıyla kavuşuruz
***
Hiç kimseye söylemeden
Hasretimiz bilinmeden
Gizli gizli görünmeden
Rüyalarda buluşuruz, bu şarkıyla kavuşuruz
***
Hiç kimseye söylemeden
Hasretimiz bilinmeden
Gizli gizli görünmeden
Rüyalarda buluşuruz, bu şarkıyla kavuşuruz
***
Aşk gülümüz solsa bile (aşk gülümüz solsa bile)
Gözümüz yaş dolsa bile (gözümüz yaş dolsa bile)
Zaman geçmiş olsa bile
Rüyalarda buluşuruz, bu şarkıyla kavuşuruz
***
Aşk gülümüz solsa bile (aşk gülümüz solsa bile)
Gözümüz yaş dolsa bile (gözümüz yaş dolsa bile)
Zaman geçmiş olsa bile
Rüyalarda buluşuruz, bu şarkıyla kavuşuruz
***
Rüyalarda buluşuruz, bu şarkıyla kavuşuruz
Bu şarkıyla kavuşuruz
Rüyalarda buluşuruz, bu şarkıyla kavuşuruz
Bu şarkıyla kavuşuruz
***
Rüyalarda buluşuruz, bu şarkıyla kavuşuruz
Bu şarkıyla kavuşuruz
Rüyalarda buluşuruz, bu şarkıyla kavuşuruz
Bu şarkıyla kavuşuruz
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