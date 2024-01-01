Muazzez Ersoy

Şarkılar seni söyler Dillerde nağme adın Dillerde nağme adın Şarkılar seni söyler Dillerde nağme adın Dillerde nağme adın *** Aşk gibi, sevda gibi Huysuz ve tatlı kadın Huysuz ve tatlı kadın Aşk gibi, sevda gibi Huysuz ve tatlı kadın Huysuz ve tatlı kadın *** En güzel günlerini Demek bensiz yaşadın Demek bensiz yaşadın *** Aşk gibi, sevda gibi Huysuz ve tatlı kadın Huysuz ve tatlı kadın Aşk gibi, sevda gibi Huysuz ve tatlı kadın Huysuz ve tatlı kadın