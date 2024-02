Muazzez Ersoy

Sen Bir Yana Artık inandım ben şansıma Seni çıkardı karşıma Deli gibi aşığım ben sana Sen bir yana, bu dünya bir yana Sen bir yana, bu dünya bir yana *** Çalsın artık durmadan, çalsın sazlar Gelin dostlar, gelin dostlar, kalbimizde düğün var Çalsın artık durmadan, çalsın sazlar Gelin dostlar, gelin dostlar, kalbimizde düğün var *** Sonunda erdik biz murada Darısı başkalarına Hayatımı veririm ben sana Sen bir yana, bu dünya bir yana Sen bir yana, bu dünya bir yana *** Çalsın artık durmadan, çalsın sazlar Gelin dostlar, gelin dostlar, bugün bizde düğün var Çalsın artık durmadan, çalsın sazlar Gelin dostlar, gelin dostlar, bugün bizde düğün var

Ben Küskünüm Feleğe Ben küskünüm feleğe Düştüm bitmez çileye Ben küskünüm feleğe Düştüm bitmez çileye *** Nerelere gideyim Kara bahtım gülmeye Nerelere gideyim, ah Kara bahtım gülmeye Ben küskünüm feleğe Düştüm bitmez çileye Ben küskünüm feleğe Düştüm bitmez çileye *** Ben ne ettim feleğe Verdi bana bu derdi Ben ne ettim feleğe Verdi bana bu derdi *** Yıllardır hep ağlattı, ah Şu gönlüm güldürmedi Yıllardır hep ağlattı Şu gönlüm güldürmedi Ben küstümün feleğe Düştüm bitmez çileye Ben küstümün feleğe Düştüm bitmez çileye

Kadehinde Zehir Olsa Kadehinde zehir olsa Ben içerim bana getir Kadehinde zehir olsa Ben içerim bana getir *** Dudakların mühür olsa Ben açarım bana getir Dudakların mühür olsa Ben açarım bana getir *** Ağladıgin geceleri Kalbindeki acıları Çekinmeden bana getir Sen tükenme beni bitir *** Ağladığın geceleri Kalbindeki acıları Çekinmeden bana getir Sen tükenme beni bitir *** Aşk bağının gülü ol da Dikenini bana batır Aşk bağının gülü ol da Dikenini bana batır *** Bakma canım yandığına Sorma benim halim nedir Bakma canım yazdığına Sorma benim halim nedir *** Ağladığın geceleri Kalbindeki acıları Çekinmeden bana getir Sen tükenme beni bitir *** Ağladığın geceleri Kalbindeki acıları Çekinmeden bana getir Sen tükenme beni bitir *** Ağladığın geceleri Kalbindeki acıları Çekinmeden bana getir Sen tükenme beni bitir

Kader Diyemezsin Kader diyemezsin sen kendin ettin Aşkıma sevgime ihanet ettin Yalvarışın çok geç beni kaybettin Dönme artık seni bende terk ettim *** Hani mutluluktu bu aşkın sonu Hani sürecekti bir ömür boyu Nasıl yaptın zalim sen bana bunu Kader diyemezsin sen kendin ettin *** Şimdi gözlerimde boş bir anısın Sen gerçek aşkımın sahte yanısın Bana değil tanrım sana acısın Bu kötü günlere sen sebep oldun

Senede Bir Gün Gönlümde açmadan solan bir gülsün Her zaman gamlıyım, her zaman üzgün Gönlümde açmadan solan bir gülsün Her zaman gamlıyım, her zaman üzgün *** Beklerim yolunu aylar boyunca *** Yeter ki gel bana Senede bir gün Senede bir gün Senede bir gün Senede bir gün *** Ağarsın saçlarım, solsun yanağım Adını anmaktan yansın dudağım Ağarsın saçlarım, solsun yanağım Adını anmaktan yansın dudağım *** Bu aşka canımı adayacağım *** Yeter ki gel bana Senede bir gün Senede bir gün Senede bir gün Senede bir gün *** Senede bir gün Senede bir gün

Sevmekten Kim Usanır Sevmekten kim usanır? Tadına doyum olmaz Hangi gönül uslanır ah? Sevenle oyun olmaz *** Kaç kere yemin ettim? Kaç gönüle de girdim? Sensiz yapamıyorum ah Bak yine geri geldim *** Kaç kere yemin ettim ah? Kaç gönüle de girdim? Sensiz yapamıyorum ah Bak yine geri geldim *** İster yüzümü güldür İstersen ağlat beni Bir gecenin koynundan ah Bin geceye at beni *** Kaç kere yemin ettim? Kaç gönüle de girdim? Sensiz yapamıyorum ah Bak yine geri geldim *** Kaç kere yemin ettim ah? Kaç gönüle de girdim? Sensiz yapamıyorum ah Bak yine geri geldim

Unutamam Seni Gün gelir de beni Unutursun, unutursun demiştin Kalbindeki bu derdi Uyutursun, uyutursun demiştin *** Ne ben seni unutabildim Ne bu derdimi uyutabildim Ne bu gönlümü avutabildim *** Unutamam seni Unutamam seni Unutamam seni Unutamam ah *** Unutamam seni Unutamam seni Unutamam seni Unutamam *** Aşkını çekerim Geleceksin, geleceksin diyerek Belki gözyaşımı Sileceksin, sileceksin diyerek *** Ne ben seni unutabildim Ne bu derdimi uyutabildim Ne bu gönlümü avutabildim *** Unutamam seni Unutamam seni Unutamam seni Unutamam ah *** Unutamam seni Unutamam seni Unutamam seni Unutamam

İntizar Sakın bir söz söyleme Yüzüme bakma sakın Sesini duyan olur Sana göz koyan olur *** Sakın bir söz söyleme Yüzüme bakma sakın Sesini duyan olur Sana göz koyan olur *** Düşmanımdır seni kim Bulursa cana yakın Annen bile okşasa Benim bağrım kan olur *** Düşmanımdır seni kim Bulursa cana yakın Annen bile okşasa Benim bağrım kan olur *** Dilerim tanrıdan ki Sana açık kucaklar Bir daha kapanmadan Kara toprakla dolsun *** Dilerim tanrıdan ki Sana açık kucaklar Bir daha kapanmadan Kara toprakla dolsun *** Anmasınlar adını Candan anan dudaklar Sana benim gözümle Bakan gözler kör olsun *** Anmasınlar adını Candan dudaklar Sana benim gözümle Bakan gözler kör olsun Bakan gözler kör olsun

Kahverengi Gözlerin Sanki billur bir pınar kahverengi gözlerin Ruhuma neşe sunar kahverengi gözlerin Gözlerin yar gözlerin, gözlerin yar gözlerin, gözlerin *** Ruhuma neşe sunar kahverengi gözlerin Gözlerin yar gözlerin, gözlerin yar gözlerin, gözlerin *** Rüzgarlar kadar serin, ufuklar kadar derin Senin en güzel yerin kahverengi gözlerin Gözlerin yar gözlerin, gözlerin yar gözlerin, gözlerin *** Senin en güzel yerin kahverengi gözlerin Gözlerin yar gözlerin, gözlerin yar gözlerin, gözlerin *** Mehtapta benzer aya, bakarım doya doya Sanki tatlı bir rüya kahverengi gözlerin Gözlerin yar gözlerin, gözlerin yar gözlerin, gözlerin *** Sanki tatlı bir rüya kahverengi gözlerin Gözlerin yar gözlerin, gözlerin yar gözlerin, gözlerin

Sus Sus Sus Bu gece ben çok mesudum Artık aradığımı buldum Bu gece ben çok mesudum Artık aradığımı buldum Yalnız senin esirin oldum Gözlerinin esiri oldum *** Sus, sus, sus kimseler duymasın Sus, sus, sus sevgilin duymasın Sus, sus, sus kimseler duymasın Sus, sus, sus sevgilin duymasın *** Bir gün sana döneceğim Bunu yemin bileceğim Bir gün sana döneceğim Bunu yemin bileceğim Yalnız seni seveceğim Yalnız seni seveceğim, *** Sus, sus, sus kimseler duymasın Sus, sus, sus sevgilin duymasın Sus, sus, sus kimseler duymasın Sus, sus, sus sevgilin duymasın *** Sus, sus, sus kimseler duymasın Sus, sus, sus sevgilin duymasın Sus, sus, sus kimseler duymasın Sus, sus, sus sevgilin duymasın

Beklenen Şarkı Gözlerinin içine başka hâyâl girmesin Gözlerinin içine başka hâyâl girmesin Bana ait çizgiler dikkat et silinmesin Bana ait çizgiler dikkat et silinmesin İstersen yum gözlerini tıpkı düşünür gibi Benden evvel başkası bakıp seni görmesin Benden evvel başkası seni görüp sevmesin *** Kıskanırdım seni ben kendi gözümden bile Nasıl verirdim seni bir gün yabancı ele Sana gelen yollarda daima beni bekle Benden evvel başkası bakıp seni görmesin Benden evvel başkası seni görüp sevmesin

Dert Ortağım Benim Aşk kadehiyle içtiğim sensin Sevgili diye seçtiğim sensin Bütün dünyayı gezdim dolaştım Anladım ki tek sevdiğim sensin Bütün dünyayı gezdim dolaştım Anladım ki tek sevdiğim sensin *** Dert ortağım benim Biricik sevgilim Söyle senden başka Kimim var benim *** Dert ortağım benim Biricik sevgilim Söyle senden başka Kimim var benim *** Senden uzakta geçmez günlerim Bir gün görmezsem seni özlerim Başka birini sevemem artık Gelmezsen bile seni özlerim Başka birini sevemem artık Gelmezsen bile seni beklerim *** Dert ortağım benim Biricik sevgilim Söyle senden başka Kimim var benim *** Dert ortağım benim Biricik sevgilim Söyle senden başka Kimim var benim *** Dert ortağım benim Biricik sevgilim Söyle senden başka Kimim var benim *** Dert ortağım benim Biricik sevgilim Söyle senden başka Kimim var benim *** Dert ortağım benim Biricik sevgilim Söyle senden başka Kimim var benim *** Dert ortağım benim Biricik sevgilim Söyle senden başka Kimim var benim

Aşkla Başım Hoş Değil Aşkla başım hoş değil Söylediğin sözü bil Aşkla başım hoş değil Söylediğin sözü bil *** Sevgilim deme bana Sen onu aklından sil Sevgilim deme bana Sen onu aklından sil *** Şimdi mi hatırladın Artık gözümü açtım Veda ederken sana Her şeyi göze aldım *** Şimdi mi hatırladın Artık gözümü açtım Elveda derken sana Her şeyi göze aldım *** Bir gün yine seversem Talihimi denersem Bir gün yine seversem Talihimi denersem *** Bu sen olmayacaksın Kalbimde yer verirsem Bu sen olmayacaksın Kalbimde yer verirsem *** Şimdi mi hatırladın Artık gözümü açtım Veda ederken sana Her şeyi göze aldım *** Şimdi mi hatırladın Artık gözümü açtım Elveda derken sana Her şeyi göze aldım Her şeyi göze aldım Her şeyi göze aldım

Aşkın Kanunu Aşkın kanunu yazsam yeniden Kimi ümitleri yel alır gider Aşkın kanununu yazsam yeniden Kimi ümitleri yel alır gider *** Kimi benim gibi sever gönülden Kimi senin gibi el olur gider Kimi benim gibi sever gönülden Kimi senin gibi el olur gider *** Dünyanın bir yazı bir kışı vardır Her yolun bir sonu bir başı vardır *** Dünyanın bir yazı bir kışı vardır Her yolun bir sonu bir başı vardır *** Her aşkın sonunda göz yaşı vardır Akar damla damla sel olur gider Her aşkın sonunda göz yaşı vardır Akar damla damla sel olur gider *** Boş yere bekleme geçen günleri Böyledir ne yazık ki ezelden beri Boş yere bekleme geçen günleri Böyledir ne yazık ki ezelden beri *** Kimi benim gibi sever gönülden Kimi senin gibi el olur gider Kimi benim gibi sever gönülden Kimi senin gibi el olur gider Kimi senin gibi el olur gider Kimi senin gibi el olur gider