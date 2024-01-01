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7/24 Dinle Nostalji-2

Nostalji-2 Şarkı Sözleri

Muazzez Ersoy Nostalji-2 şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Muazzez Ersoy Nostalji-2 şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Nostalji-2 sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Muazzez Ersoy

Muazzez Ersoy

Nostalji-2

  • Sen Bir Yana

  • Ben Küskünüm Feleğe

  • Kadehinde Zehir Olsa

  • Kader Diyemezsin

  • Senede Bir Gün

  • Sevmekten Kim Usanır

  • Unutamam Seni

  • İntizar

  • Kahverengi Gözlerin

  • Sus Sus Sus

  • Gözleri Aşkla Gülen

  • Beklenen Şarkı

  • Dert Ortağım Benim

  • Aşkla Başım Hoş Değil

  • Aşkın Kanunu

  • Kollarında Öleyim

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