Muazzez Ersoy

-
Geçsin günler, haftalar
Aylar, mevsimler, yıllar
Zaman sanki bir rüzgar
Ve bir su gibi aksın
***
Sen gözlerimde bir renk
Kulaklarımda bir ses
Ve içimde bir nefes
Olarak kalacaksın
***
Sen gözlerimde bir renk
Kulaklarımda bir ses
Ve içimde bir nefes
Olarak kalacaksın
***
Ömrüm sensiz geçse de
Aşkın gönlümde kalsın
Gülen gözlerimin bir
Teselli ile baksın
***
Sen gözlerimde bir renk
Kulaklarımda bir ses
Ve içimde bir nefes
Olarak kalacaksın
***
Sen gözlerimde bir renk
Kulaklarımda bir ses
Ve içimde bir nefes
Olarak kalacaksın
***
Sen gözlerimde bir renk
Kulaklarımda bir ses
Ve içimde bir nefes
Olarak kalacaksın
-
Duydum ki unutmuşsun gözlerimin rengini
Duydum ki unutmuşsun gözlerimin rengini
Yazık olmuş o gözlerden sana akan yaşlara
Yazık olmuş o gözlerden sana akan yaşlara
***
Bir zamanlar sevginle
Ateşlenen başımı
Dizlerinin yerine
Dayasaydım taşlara
***
Hani bendim yedi renk hani tende can idim
Hani bendim yedi renk hani tende can idim
Hani gündüz hayâlin geceler rüyan idim
Hani gündüz hayâlin geceler rüyan idim
***
Demek ki senin için
Aşk değil yalan imiş
Acırım heder olan
O en güzel yıllara
-
Bir gün dönüp bakınca düşler
İçmiş olursa yudum yudum yudum yıllarını
Ağla, ağla Firuze ağla
Anlat bir zaman ne dayanılmaz güzellikte olduğunu
***
Kıskanır rengini baharda yeşiller
Sevda büyüsü gibisin sen Firuze
Sen nazlı bir çiçek, bir orman kuytusu
Üzüm buğusu gibisin sen Firuze
***
Acılı bir bakış yerleşirse eğer
Kirpiğinin ucundan gözbebeğine
Her şeyin bedeli var, güzelliğinin de
Bir gün gelir ödenir, öde Firuze
***
Duru bir su gibi, bazen volkan gibi
Bazen bir deli rüzgar gibi
Gözlerinde telaş, yıllar sence yavaş
Acelen ne bekle Firuze
***
Bir gün dönüp bakınca düşler
İçmiş olursa yudum yudum yudum yıllarını
Ağla, ağla Firuze ağla
Anlat bir zaman ne dayanılmaz güzellikte olduğunu
***
Kıskanır rengini baharda yeşiller
Sevda büyüsü gibisin sen Firuze
Sen nazlı bir çiçek, bir orman kuytusu
Üzüm buğusu gibisin sen Firuze
***
Acılı bir bakış yerleşirse eğer
Kirpiğinin ucundan gözbebeğine
Her şeyin bedeli var, güzelliğinin de
Bir gün gelir ödenir, öde Firuze
***
Duru bir su gibi, bazen volkan gibi
Bazen bir deli rüzgar gibi
Gözlerinde telaş, yıllar sence yavaş
Acelen ne bekle Firuze
-
Gökyüzünde yalnız gezen yıldızlar
Yeryüzünde sizin kadar yalnızım
Bir haykırsam belki duyulur sesim
Ben yalnızım, ben yalnızım, yalnızım
***
Kaderim bu, böyle yazılmış yazım
Hiç kimsenin aşkında yoktur gözüm
Bir yalnızlık şarkısı söyler sazım
Ben yalnızım, ben yalnızım, yalnızım
Bir yalnızlık şarkısı söyler sazım
Ben yalnızım, ben yalnızım, yalnızım
***
Tatmadığım zevk kalmadı dünyada
Hangi kalbe girdimse kaldı izim
Taşa geçer kendime geçmez sözüm
Ben yalnızım, ben yalnızım, yalnızım
***
Kaderim bu, böyle yazılmış yazım
Hiç kimsenin aşkında yoktur gözüm
Bir yalnızlık şarkısı söyler sazım
Ben yalnızım, ben yalnızım, yalnızım
Bir yalnızlık şarkısı söyler sazım
Ben yalnızım, ben yalnızım, yalnızım
-
Bir sevda geldi başıma
Felek su kattı aşıma
Uyku girmiyor gözüme ah
***
Unuttun beni zalim
Unuttun beni zalim
Unuttun beni zalim
Unuttun beni zalim
***
Gülüşün ince kıvrak şensin
Bir selam vermeden geçersin
Bilsen beni ne çok üzersin
Seviyorum seviyorum
Seviyorum seni zalim
***
Gülüşün ince kıvrak şensin
Bir selam vermeden geçersin
Bilsen beni ne çok üzersin
Seviyorum seviyorum
Seviyorum seni zalim
***
Bir gün ümit veriyorsun
Sonra gülüp kaçıyorsun
Sen beni öldürüyorsun ah
***
Unuttun beni zalim
Unuttun beni zalim
Unuttun beni zalim
Unuttun beni zalim
***
Gülüşün ince kıvrak şensin
Bir selam vermeden geçersin
Bilsen beni ne çok üzersin
Seviyorum seviyorum
Seviyorum seni zalim
***
Gülüşün ince kıvrak şensin
Bir selam vermeden geçersin
Bilsen beni ne çok üzersin
Seviyorum seviyorum
***
Seviyorum seni zalim
Seviyorum seni zalim
Seviyorum seni zalim
-
Sevil neşelen sevme yanarsın
Sevil neşelen sevme yanarsın
***
Bir sarı saçı okşar kanarsın
O bir gölgedir, varlık sanırsın
Bir sarı saçı okşar kanarsın
O bir gölgedir, varlık sanırsın
***
Sevil de sevme, ağlama ağlat
Yoksa zehrolur bu tatlı hayat
Sevil de sevme, ağlama ağlat
Yoksa zehrolur bu tatlı hayat
***
Sevda çölünden geçerse yollar
Sevda çölünden geçerse yollar
Bütün bir ömür âh ile dolar
İnan ki gençlik gülden tez solar
Bütün bir ömür âh ile dolar
İnan ki gençlik gülden tez solar
***
Sevil de sevme, ağlama ağlat
Yoksa zehrolur bu tatlı hayat
Sevil de sevme, ağlama ağlat
Yoksa zehrolur bu tatlı hayat
***
Sevil de sevme, ağlama ağlat
Yoksa zehrolur bu tatlı hayat
Sevil de sevme, ağlama ağlat
Yoksa zehrolur bu tatlı hayat
***
Sevil de sevme, ağlama ağlat
Yoksa zehrolur bu tatlı hayat
Sevil de sevme, ağlama ağlat
Yoksa zehrolur bu tatlı hayat
-
Hani, ne oldu aşkımız?
Şimdi bilmem kimlerdesin
Hani, ne oldu aşkımız?
Şimdi bilmem kimlerdesin
***
Boş geçmezdi bir anımız
Şimdi esen yellerdesin
Boş geçmezdi bir anımız
Şimdi esen yellerdesin
***
Sevgi denen şey yalanmış
Daldan dala konan için
Her çiçeğin balı varmış
Aşk sarhoşu olmak için
***
Sevgi denen şey yalanmış
Daldan dala konan için
Her çiçeğin balı varmış
Aşk sarhoşu olmak için
***
Nisan yağmuru kadar
Kısa süren hayatımız
Nisan yağmuru kadar
Kısa süren hayatımız
***
Durmaz bir saadet arar
Bir sevgiye canı kadar
Durmaz bir saadet arar
Bir sevgiye canı kadar
***
Sevgi denen şey yalanmış
Daldan dala konan için
Her çiçeğin balı varmış
Aşk sarhoşu olmak için
***
Sevgi denen şey yalanmış
Daldan dala konan için
Her çiçeğin balı varmış
Aşk sarhoşu olmak için
***
Sevgi denen şey yalanmış
Daldan dala konan için
Her çiçeğin balı varmış
Aşk sarhoşu olmak için
***
Sevgi denen şey yalanmış
Daldan dala konan için
Her çiçeğin balı varmış
Aşk sarhoşu olmak için
-
Kara gözlüm efkarlanma gül gayrı
Kara gözlüm efkarlanma gül gayrı
İbibikler öter ötmez or'dayım
İbibikler öter ötmez or'dayım
***
Mektubunda diyorsun ki "Gel gayrı
Mektubunda diyorsun ki "Gel gayrı"
Sütler kaymak tutar tutmaz or'dayım
Sütler kaymak tutar tutmaz or'dayım
***
Bahar geldi koyun kuzu koklaştı
Bahar geldi koyun kuzu koklaştı
İki âşık dört senedir bekleşti
İki âşık dört senedir bekleşti
***
Kara gözlüm düğün dernek yaklaştı
Kara gözlüm düğün dernek yaklaştı
Vatan borcu biter bitmez or'dayım
Vatan borcu biter bitmez or'dayım
***
Sütler kaymak tutar tutmaz or'dayım
Daha güneş batar batmaz or'dayım
Vatan borcu biter bitmez or'dayım
Vatan borcu biter bitmez or'dayım