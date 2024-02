Muazzez Ersoy

Böyle çok severken birbirimizi Kim derdi sonumuz hüsran olacak Böyle çok severken birbirimizi Kim derdi sonumuz hüsran olacak *** Her gün ağlatırsan, üzersen beni Sevgilim bu aşka yazık olacak Her gün ağlatırsan, üzersen beni Sevgilim bu aşka yazık olacak *** Kırıyorsun beni sebepsiz yere Acı veriyorsun seven kalbime Kırıyorsun beni sebepsiz yere Acı veriyorsun seven kalbime *** Bu gurur, bu inat böyle sürerse Sevgilim bu aşka yazık olacak Yazık olacak, yazık olacak Hem sana, hem bana yazık olacak Yazık olacak, yazık olacak Bitecek aşkımız, yazık olacak *** Çılgınca severken değiştin birden Benden kaçar oldun, bilmem ki neden Çılgınca severken değiştin birden Benden kaçar oldun, bilmem ki neden *** Bir çare bulalım her şey bitmeden Sevgilim bu aşka yazık olacak Bir çare bulalım her şey bitmeden Sevgilim bu aşka yazık olacak *** Kırıyorsun beni sebepsiz yere Acı veriyorsun seven kalbime Kırıyorsun beni sebepsiz yere Acı veriyorsun seven kalbime *** Bu gurur, bu inat böyle sürerse Sevgilim bu aşka yazık olacak Yazık olacak, yazık olacak Hem sana, hem bana yazık olacak Yazık olacak, yazık olacak Bitecek aşkımız, yazık olacak