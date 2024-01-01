Muazzez Ersoy

Sen Ne Biçim Sevgilisin Ben yanarken hasretinle Sen gününü gün edersin Ben yanarken hasretinle Sen gününü gün edersin *** Ne ararsın ne sorarsın Sen ne biçim sevgilisin? Ne ararsın ne sorarsın Sen ne biçim sevgilisin? *** Düşlerine girmez miyim? Hiç aklına gelmez miyim? Ben bir anlık heves miyim? Sen ne biçim sevgilisin? *** Aramızda olsa dağlar İnsan bir kez arar sorar Yoksa başka biri mi var? Sen ne biçim sevgilisin? *** Bekliyorum, gelmiyorsun Hiç sözünde durmuyorsun Bekliyorum, gelmiyorsun Hiç sözünde durmuyorsun *** Aşka kıymet vermiyorsun Sen ne biçim sevgilisin? Aşka kıymet vermiyorsun Sen ne biçim sevgilisin? *** Düşlerine girmez miyim? Hiç aklına gelmez miyim? Ben bir anlık heves miyim? Sen ne biçim sevgilisin? *** Aramızda olsa dağlar İnsan bir kez arar sorar Yoksa başka biri mi var? Sen ne biçim sevgilisin? Sen ne biçim sevgilisin?

Dargın Ayrılmayalım Dargın ayrılmayalım diye koştum sana dün Dargın ayrılmayalım diye koştum sana dün Gözlerim vagonları üzgün üzgün, dolaştı üzgün üzgün Gözlerim vagonları üzgün üzgün, dolaştı üzgün üzgün *** Çıkmadın pencereye ne göründün ne güldün Çıkmadın pencereye ne göründün ne güldün Gözlerim vagonları üzgün üzgün, dolaştı üzgün üzgün Gözlerim vagonları üzgün üzgün, dolaştı üzgün üzgün *** Yolcular arasında aradım seni bir bir Yolcular arasında aradım seni bir bir Elimde soldu yazık, çiçeklerimle mendil çiçeklerimle mendil Elimde soldu yazık, çiçeklerimle mendil çiçeklerimle mendil *** Getirmiştim sana bir demet beyaz karanfil Getirmiştim sana bir demet beyaz karanfil Elimde soldu yazık, çiçeklerimle mendil çiçeklerimle mendil Elimde soldu yazık, çiçeklerimle mendil çiçeklerimle mendil Çiçeklerimle mendil

Gurbet O Kadar Acı Ki Gurbet o kadar acı ki Ne varsa içimde Gurbet o kadar acı ki Ne varsa içimde *** Hepsi bana yabancı Hepsi başka biçimde Hepsi bana yabancı Hepsi başka biçimde *** Ne bir arzum ne emelim Yaralanmış bir elim Ben gurbette değilim Gurbet benim içimde *** Eriyorum gitgide Elveda her ümide Eriyorum gitgide Elveda her ümide *** Gurbet benliğimi de Bitirdi bir biçimde Gurbet benliğimi de Bitirdi bir biçimde *** Ne bir arzum ne emelim Yaralanmış bir elim Ben gurbette değilim Gurbet benim içimde

Yazık Olacak Böyle çok severken birbirimizi Kim derdi sonumuz hüsran olacak Böyle çok severken birbirimizi Kim derdi sonumuz hüsran olacak *** Her gün ağlatırsan, üzersen beni Sevgilim bu aşka yazık olacak Her gün ağlatırsan, üzersen beni Sevgilim bu aşka yazık olacak *** Kırıyorsun beni sebepsiz yere Acı veriyorsun seven kalbime Kırıyorsun beni sebepsiz yere Acı veriyorsun seven kalbime *** Bu gurur, bu inat böyle sürerse Sevgilim bu aşka yazık olacak Yazık olacak, yazık olacak Hem sana, hem bana yazık olacak Yazık olacak, yazık olacak Bitecek aşkımız, yazık olacak *** Çılgınca severken değiştin birden Benden kaçar oldun, bilmem ki neden Çılgınca severken değiştin birden Benden kaçar oldun, bilmem ki neden *** Bir çare bulalım her şey bitmeden Sevgilim bu aşka yazık olacak Bir çare bulalım her şey bitmeden Sevgilim bu aşka yazık olacak *** Kırıyorsun beni sebepsiz yere Acı veriyorsun seven kalbime Kırıyorsun beni sebepsiz yere Acı veriyorsun seven kalbime *** Bu gurur, bu inat böyle sürerse Sevgilim bu aşka yazık olacak Yazık olacak, yazık olacak Hem sana, hem bana yazık olacak Yazık olacak, yazık olacak Bitecek aşkımız, yazık olacak

Civelek Bu gece düğün dernek Bin bir geceden örnek Ah bu gece düğün dernek Bin bir geceden örnek *** Sevişenler bu gece Civelek civelek civelek civelek Bir çiçek bir kelebek Civelek civelek civelek Civelek civelek civelek *** Bu gece mutlu gece Vur patlasın eğlence (vur patlasın eğlence) Dirlik düzenlik olsun Civelek civelek civelek civelek Sevişen iki gence Civelek civelek civelek Civelek civelek civelek *** Bu gecenin adına Doyulur mu tadına Bu gecenin adına Doyulur mu tadına Sevişenler bu gece Civelek civelek civelek civelek Erecek muradına Civelek civelek civelek Civelek civelek civelek *** Bu gece mutlu gece Vur patlasın eğlence (vur patlasın eğlence) Dirlik düzenlik olsun Civelek civelek civelek civelek Sevişen iki gence Civelek civelek civelek Civelek civelek civelek Civelek civelek civelek *** Vur patlasın eğlence (vur patlasın eğlence) Dirlik düzenlik olsun Civelek civelek civelek civelek Sevişen iki gence Civelek civelek civelek Civelek civelek civelek Civelek civelek civelek

Agora Meyhanesi Burası agora meyhanesi Burada yaşar aşkların En divanesı en şahanesi Bu gece benim gecem *** Bu gece benim gecem *** Cama vuran her damlada Seni hatırlıyorum Ve sena susuzluğumu *** Bu aksam ümitlerimi Meze yapıp içiyorum İçiyor içiyorum

Elbet Birgün Bulaşacağız Elbet bir gün buluşacağız Bu böyle yarım kalmayacak Elbet bir gün buluşacağız Bu böyle yarım kalmayacak *** İkimizin de saçları ak Öyle durup bakışacağız İkimizin de saçları ak Öyle durup bakışacağız *** Belki bir deniz kenarında El ele maziyi konuşacağız Belki bir deniz kenarında El ele maziyi konuşacağız *** Benim içimde yanan ateş var Sevgilim ne zaman buluşacağız? *** Benim içimde yanar ateş var Sevgilim ne zaman kavuşacağız? Sevgilim ne zaman buluşacağız? Sevgilim ne zaman kavuşacağız?

Arım Balım Peteğim Gözyaşım şarap olsa Gençliğim harap olsa Her günüm azap olsa Yine seni seveceğim *** Gözyaşım şarap olsa Gençliğim harap olsa Her günüm azap olsa Yine seni seveceğim *** Arım, balım, peteğim Gülüm, dalım, çiçeğim Bilsem ki öleceğim Yine seni seveceğim *** Arım, balım, peteğim Gülüm, dalım, çiçeğim Bilsem ki öleceğim Yine seni seveceğim *** Ne emelim ne arzum Kalmasa tek umudum Erisem yudum yudum Yine seni seveceğim *** Ne emelim ne arzum Kalmasa tek umudum Erisem yudum yudum Yine seni seveceğim *** Arım, balım, peteğim Gülüm, dalım, çiçeğim Bilsem ki öleceğim Yine seni seveceğim *** Arım, balım, peteğim Gülüm, dalım, çiçeğim Bilsem ki öleceğim Yine seni seveceğim *** Arım, balım, peteğim Gülüm, dalım, çiçeğim Bilsem ki öleceğim Yine seni seveceğim *** Arım, balım, peteğim Gülüm, dalım, çiçeğim Bilsem ki öleceğim Yine seni seveceğim

Bir Zamanlar Bir Yar Vardı Bir zamanlar bir yar vardı Bakmaz oldu yüzüme Başkasına bel bağladı Artık ondan bana ne *** Bir zamanlar bir yar vardı Bakmaz oldu yüzüme Başkasına bel bağladı Artık ondan bana ne *** Dönme bana sevgilim Kalbimde yoktur yerin Dönme bana sevgilim Kalbimde yoktur yerin *** Git görünme gözüme Belki yine severim Git görünme gözüme Belki yine severim *** Duydum hasta yatıyormuş Ahım tutmuş kime ne Son sözü de ismim olmuş Olmaz olsun bana ne *** Duydum hasta yatıyormuş Ahım tutmuş kime ne Son sözü de ismim olmuş Olmaz olsun bana ne *** Dönme bana sevgilim Kalbimde yoktur yerin Dönme bana sevgilim Kalbimde yoktur yerin *** Git görünme gözüme Belki yine severim Git görünme gözüme Belki yine severim Git görünme gözüme Belki yine severim

Kadere Bak Özlesem de seni her an Ağlasam da olmaz duyan Beni senden ayrı koyan Kadere bak kadere bak Beni senden ayrı koyan Kadere bak kadere bak *** Dertle doldum genç yaşımda Bin hatıra göz yaşımda Dertle doldum genç yaşımda Bin hatıra göz yaşımda *** Ah ne çileler var başımda Kadere bak kadere bak Ne çileler var başımda Kadere bak kadere bak *** Bir gönlüm var hayal kuran Hasret doldum buram buram Beni yerden yere vuran Kadere bak kadere bak Beni yerden yere vuran Kadere bak kadere bak *** Dertle doldum genç yaşımda Bin hatıra göz yaşımda Dertle doldum genç yaşımda Bin hatıra göz yaşımda *** Ah ne çileler var başımda Kadere bak kadere bak Ne çileler var başımda Kadere bak kadere bak *** Ne çileler var başımda Kadere bak kadere bak Kadere bak kadere bak Kadere bak kadere bak