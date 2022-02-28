Muazzez Ersoy

Bilmiyorum kaç yıl oldu Sen gideli buralardan Bilmiyorum kaç yıl oldu Sen gideli buralardan *** Sanma unuttum sanma mutluyum İnan hala seviyorum Sanma unuttum sanma mutluyum Deli gibi seviyorum *** Dön sevgilim dön, dön ne olur Bekliyorum bekleyeceğim Dön sevgilim dön, dön ne olur Bekliyorum bekleyeceğim *** Sevemiyorum istemiyorum Senin yerine hiç kimseyi Sevemiyorum istemiyorum Senden sonra hiç kimseyi *** Bilmiyorum neredesin Hangi yaban ellerdesin Bilmiyorum neredesin Hangi yaban ellerdesin *** Aylar geçse de yıllar geçse de Ölmeyecek bende sevgin Aylar geçse de yıllar geçse de Ölmeyecek bende sevgin *** Dön sevgilim dön, dön ne olur Bekliyorum bekleyeceğim Dön sevgilim dön, dön ne olur Bekliyorum bekleyeceğim *** Sevemiyorum istemiyorum Senin yerine hiç kimseyi Sevemiyorum istemiyorum Senden sonra hiç kimseyi