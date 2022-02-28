Unuttum Şarkı Sözleri
Muazzez Ersoy Unuttum şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Muazzez Ersoy Unuttum şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Unuttum sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
-
Bilmiyorum kaç yıl oldu
Sen gideli buralardan
Bilmiyorum kaç yıl oldu
Sen gideli buralardan
***
Sanma unuttum sanma mutluyum
İnan hala seviyorum
Sanma unuttum sanma mutluyum
Deli gibi seviyorum
***
Dön sevgilim dön, dön ne olur
Bekliyorum bekleyeceğim
Dön sevgilim dön, dön ne olur
Bekliyorum bekleyeceğim
***
Sevemiyorum istemiyorum
Senin yerine hiç kimseyi
Sevemiyorum istemiyorum
Senden sonra hiç kimseyi
***
Bilmiyorum neredesin
Hangi yaban ellerdesin
Bilmiyorum neredesin
Hangi yaban ellerdesin
***
Aylar geçse de yıllar geçse de
Ölmeyecek bende sevgin
Aylar geçse de yıllar geçse de
Ölmeyecek bende sevgin
***
Dön sevgilim dön, dön ne olur
Bekliyorum bekleyeceğim
Dön sevgilim dön, dön ne olur
Bekliyorum bekleyeceğim
***
Sevemiyorum istemiyorum
Senin yerine hiç kimseyi
Sevemiyorum istemiyorum
Senden sonra hiç kimseyi
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-